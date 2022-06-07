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Депутат Одесского облсовета задержан при получении 120 тыс. грн взятки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

7 июня 2022 года детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП совместно с ДСР Нацполиции разоблачили "на горячем" депутата Одесского областного совета - председателя одной из постоянных комиссий облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

По данным следствия, должностное лицо требовало и получило у директора больницы неправомерную выгоду за непрепятствование в деятельности предприятия, а также за "гарантию" оставления в должности.

"Его разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды в 120 тыс. грн. Лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Депутат Одесского облсовета задержан при получении 120 тыс. грн взятки 01
Депутат Одесского облсовета задержан при получении 120 тыс. грн взятки 02

Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Действия лица предварительно квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.

Как отмечают в департаменте коммуникаций Нацполиции Одесской области, депутат – глава одной из постоянных комиссий облсовета – требовал от директора больницы 120 тысяч гривень неправомерной выгоды. За указанную сумму обещал не препятствовать деятельности предприятия и оставить его в должности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продажа гумпомощи в Одесской области: сообщено о подозрении директору благотворительного фонда. ФОТО

За совершенное фигуранту может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Невже ви думали, що війна змінює любов до грошей, та ще й у депутатів?
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07.06.2022 16:50
+9
какая прелесть, война войной, но если есть возможность заработать, кто ж откажется..., а другие пусть умирают на фронте, на то они и другие...
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07.06.2022 16:34
+7
Зе так і не призначив керівника САП. Щоб не пересох корупційний потік.
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07.06.2022 16:57
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На манеже, одни и те же
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07.06.2022 16:33 Ответить
Та неее. В этот раз цыгана лапнули. Димка Чапир. С трухановской партии- Доверяй делам.
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07.06.2022 18:46 Ответить
какая прелесть, война войной, но если есть возможность заработать, кто ж откажется..., а другие пусть умирают на фронте, на то они и другие...
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07.06.2022 16:34 Ответить
Невже ви думали, що війна змінює любов до грошей, та ще й у депутатів?
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07.06.2022 16:50 Ответить
120000 гривень-якийсь ніщєброд...
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07.06.2022 16:35 Ответить
Война войной, а взятки по расписанию
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07.06.2022 16:36 Ответить
Показуха
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07.06.2022 16:43 Ответить
Так подивишся на нього -- вилитий депутат
Такий би десь перестрів в переході і зовсім було б не страшно -- зразу видно, що інтелігентна людина, депутат...
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07.06.2022 16:47 Ответить
Зе так і не призначив керівника САП. Щоб не пересох корупційний потік.
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07.06.2022 16:57 Ответить
Хлопчик-кмiтливчик, ****.
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07.06.2022 17:05 Ответить
МИрная жизнь ублюдков...
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07.06.2022 17:05 Ответить
якийсь нищебродський хабар.....
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07.06.2022 17:12 Ответить
В период военного положения все сроки по уголовным делам должны быть увеличены,особенно для лиц занимающих должностя.!!
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07.06.2022 17:48 Ответить
120 тис. грн,. щоб головний лікар залишився на посаді??? Крохобор, пілять...
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07.06.2022 18:43 Ответить
законодательство мирного времени в данной ситуации неэффективно
требует более суровая ответственность. особенно за должностные преступления во время войны
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07.06.2022 18:59 Ответить
Національне антикорупційне бюро затримало «на гарячому» депутата від партії Труханова, голову однієї з постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Одеської обласної ради Дмитра Чапіра за нібито отримання неправомірної вигоди.

Про це журналісту «Слово і діло» повідомили співрозмовники в антикорупційних органах правопорядку.
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07.06.2022 20:43 Ответить
 
 