Депутат Одесского облсовета задержан при получении 120 тыс. грн взятки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
7 июня 2022 года детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП совместно с ДСР Нацполиции разоблачили "на горячем" депутата Одесского областного совета - председателя одной из постоянных комиссий облсовета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
По данным следствия, должностное лицо требовало и получило у директора больницы неправомерную выгоду за непрепятствование в деятельности предприятия, а также за "гарантию" оставления в должности.
"Его разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды в 120 тыс. грн. Лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Действия лица предварительно квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.
Как отмечают в департаменте коммуникаций Нацполиции Одесской области, депутат – глава одной из постоянных комиссий облсовета – требовал от директора больницы 120 тысяч гривень неправомерной выгоды. За указанную сумму обещал не препятствовать деятельности предприятия и оставить его в должности.
За совершенное фигуранту может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
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Такий би десь перестрів в переході і зовсім було б не страшно -- зразу видно, що інтелігентна людина, депутат...
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