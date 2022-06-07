В Харькове зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи, - полиция. ФОТО

В связи с участившимися обращениями харьковчан о случаях продажи на рынках и в магазинах товаров, имеющих признаки принадлежности к гуманитарным грузам, полиция провела профилактический рейд на территории Центрального рынка города. В результате полиция установила четыре факта нарушений административного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Три случая касались продажи продукции, поставленной как гуманитарная помощь. В частности, 60-летний мужчина торговал консервами, а 54-летняя женщина также продавала продукцию иностранного производства без сертификатов. Все товары не имели штрихкодов, на них отсутствовали надписи на украинском языке. Продавцы не смогли объяснить правоохранителям происхождение своего товара и не имели документов по их приобретению.

В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы по статьям 159 (нарушение правил торговли на рынках), 160 (торговля с рук в неустановленных местах) и 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили 34-летнюю женщину, продававшую алкогольные напитки без акцизных марок. По этому факту также составлен административный протокол по статье 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без их сгорания).

В полиции обещают и дальше принимать необходимые меры для выявления и прекращения фактов продажи населению товаров гуманитарной помощи, которые граждане должны получать бесплатно.