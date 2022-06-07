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нарушения (934) продажа (472) Харьков (6541) гуманитарная помощь (1202)

В Харькове зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В связи с участившимися обращениями харьковчан о случаях продажи на рынках и в магазинах товаров, имеющих признаки принадлежности к гуманитарным грузам, полиция провела профилактический рейд на территории Центрального рынка города. В результате полиция установила четыре факта нарушений административного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Три случая касались продажи продукции, поставленной как гуманитарная помощь. В частности, 60-летний мужчина торговал консервами, а 54-летняя женщина также продавала продукцию иностранного производства без сертификатов. Все товары не имели штрихкодов, на них отсутствовали надписи на украинском языке. Продавцы не смогли объяснить правоохранителям происхождение своего товара и не имели документов по их приобретению.

В Харькове зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи, - полиция 01

В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы по статьям 159 (нарушение правил торговли на рынках), 160 (торговля с рук в неустановленных местах) и 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Харькове зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи, - полиция 02

Кроме того, сотрудники полиции разоблачили 34-летнюю женщину, продававшую алкогольные напитки без акцизных марок. По этому факту также составлен административный протокол по статье 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без их сгорания).

В Харькове зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи, - полиция 03

В полиции обещают и дальше принимать необходимые меры для выявления и прекращения фактов продажи населению товаров гуманитарной помощи, которые граждане должны получать бесплатно.

В Харькове зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи, - полиция 04
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Топ комментарии
+10
До чого тут ці люди, що продавали гуманітарку, шукати потрібно тих, що надав її для продажу і куди вона направлялась.
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07.06.2022 16:34
+6
*****, они что совсем конченные. Какого хера если мы не будем меняться то и победа над сатаной будет отдаляться, мрази вы это ъоть понимаете? Ублюдки, не трогайте гуманитарку и всё остальное, шлюхи!
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07.06.2022 16:36
+3
Так вони відкупилися, чи їх взяли за сраку? Не ясно
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07.06.2022 16:35
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Найду на Барабашово, будет очень неприятно.
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07.06.2022 16:33 Ответить
Извиняюсь, это для своих
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07.06.2022 16:48 Ответить
До чого тут ці люди, що продавали гуманітарку, шукати потрібно тих, що надав її для продажу і куди вона направлялась.
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07.06.2022 16:34 Ответить
барыги, сэ-эр...
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07.06.2022 16:34 Ответить
Сколько можно барыжить? Когда уже нажретесь?
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07.06.2022 16:34 Ответить
Так вони відкупилися, чи їх взяли за сраку? Не ясно
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07.06.2022 16:35 Ответить
*****, они что совсем конченные. Какого хера если мы не будем меняться то и победа над сатаной будет отдаляться, мрази вы это ъоть понимаете? Ублюдки, не трогайте гуманитарку и всё остальное, шлюхи!
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07.06.2022 16:36 Ответить
Рубить правую руку
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07.06.2022 16:37 Ответить
Да, причем по самые те, что японцы называют "кинтеки".
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07.06.2022 16:42 Ответить
Все як зазвичай. Що сказаты, прийшлы склали адміністративні протоколи на продавців і пішли. А далі... Вилучити продукцію, розпочати карну справу за розкрадання гуманітарноі допомонги. А така стаття є, бо якщо воно продається, то воно вже вкарадено з допомоги. Вийти на організаторів. А так лише фактично попередили організаторів. Ну дуже професійно, може не даремно керівника СБУ зняли.
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07.06.2022 16:42 Ответить
В сети АТБ Запорожья продаются немецкие моющие средства явно из гуманитарки, потому что никаких поставок сейчас нет. "Произведено в Германии". Цена меньше, чем на украинские. Никогда таких не было.
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07.06.2022 16:42 Ответить
Не може такого бути, там дiвчата на касах у вишиванках, ще i й українською мовою розмовляють. Мабуть зрада.
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07.06.2022 16:57 Ответить
Подякуй златі некрасовій.
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07.06.2022 16:59 Ответить
І не лише в АТБ, на жаль. Фоззі, Сільпо, Таврія-В. А у мережі Аврора здається половина товару з гуманітарки. Але ніхто їх не чіпає і чіпати не буде(((((
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07.06.2022 20:21 Ответить
на войне с гуманитаркой многие "поднимутся", чтобы в послевоенное время на восстановлении пилить уже в куда больших масштабах.
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07.06.2022 16:43 Ответить
Чому ми не в НАТО?
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07.06.2022 16:53 Ответить
Так санкции почти не работают. Есть Франция, Германия, Италия, даже Турция, ***#щная угорщина и другие, кто помогает обходить санкции.
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07.06.2022 17:00 Ответить
Продукція іноземного виробництва без сертифікатів - не обов'язково гумаманітарка. Частіше це звичайний контрабас. Такого добра і до війни було на кожному кроці: кава, шоколад, печиво, чай, миючі засоби, макарони, сири, арахіс. На фото нема ні броніків, ні шоломів, ні військового одягу чи взуття. Як поліція з ходу визначила, що то все гуманітарка? Менти завжди були тупуваті.
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07.06.2022 17:02 Ответить
А хіба гуманітарка це тільки броники-шоломи-одяг? А якщо це не гуманітарка, а контрабанда? За це не треба карати?
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07.06.2022 17:10 Ответить
Давайде котлети окремо, а мухи окремо. В статті говориться про гуманітарку.
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07.06.2022 17:14 Ответить
Бенямойские знають що це такэ..через кордон з Польщею проходе 2 000 Фур...за добу..но Беня не ВОР
Зуб даю.....
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07.06.2022 17:36 Ответить
до Харькова крохи доезжают! по дороге от границы теряется...
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07.06.2022 17:37 Ответить
Боюсь даже представить...., что будет, когда начнут восстанавливать инфроструктуру за западные донаты...
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07.06.2022 18:49 Ответить
Гуманітарка, це безплатна допомога, в даному випадку продтоварами, а що робити якщо підприємець купив цей товар , без накладної в шофера міжнародного автобуса, який протягнув цей товар контрабасом тому, що в Україні війна, і є попит. І так було завжди.
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07.06.2022 23:49 Ответить
 
 