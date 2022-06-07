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В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам участников отряда самообороны, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно государственной измены 42-летнего жителя села Перемога Броварского района Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам участников отряда самообороны, - СБУ 01

Установлено, что обвиняемый в начале вооруженной агрессии России против Украины, вместе с другими жителями села участвовал в создании формирования самообороны территориальной громады и владел информацией о личном составе, алгоритме действий и планах отряда.

Когда вражеские войска захватили населенный пункт, мужчина добровольно начал сотрудничество с оккупантами. Предатель не только помогал рашистам ориентироваться на местности, но и выдал командира и других односельчан, входивших в территориальную оборону. Патриотов по его указанию пленили и содержали под стражей, угрожая убийством.

По меньшей мере, пять из них подвергли пыткам. В частности, со связанными за спиной руками и одетыми на лицо шапками ставили к стене и стреляли под ноги, имитируя расстрел товарищей.

В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам участников отряда самообороны, - СБУ 02

В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины завершено. Предателю грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Обвинительный акт направлен в суд.
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Топ комментарии
+25
..шо с татаровцами-портновцами?.. чи "не на часі"?
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07.06.2022 16:44
+16
Чого він до цих пір живий? У Перемозі гаї навкруги села закінчилися? До лісу далеко - знаю, але для того, щоб повісить зрадника - і одного дерева вистачить Навіть горіха у дворі!
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07.06.2022 16:44
+16
Пам'ятаю як зебіли захоплювалися Портновим та хотіли разом з ним судити всіх порохоботів, Портнов ще з 19 року збирав дані всіх патріотів та зараз видав дані кацапам про всіх патріотів на окупованих територіях і багатьох із-за нього вбили
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07.06.2022 16:55
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Правила форума Совет форумчан
надо вводить "прецедентное право" чтоб не тратить на таких ни время ни денег налогоплательщиков
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07.06.2022 16:44 Ответить
Ой - який ти розумний! Таке грізне слово знаєш! Тільки я впевнений - що ти поняття не маєш ЩО САМЕ ВОНО ОЗНАЧАЄ! А якщо й знаєш - то поняття не маєш про принципи його дії (До речі - саме прецедентне право призводить до багатолітньої "мороки" судей прокурорів та адвокатів, котрі замість вивчення чітко визначеного кодифікованого законодавства змушені вивчать купу судових рішень, щоб відшукать подібний випадок - прецедент Саме щоб зменшить цю тяганину і було вимушено вжито принцип - "Не доведено зараз у суді - не винен!" Але скільки злочинців саме завдяки цьому принципу уникають покарання!
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07.06.2022 16:58 Ответить
Куля в лоб, то куля в лоб
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07.06.2022 17:01 Ответить
Роздерти на куски і весь суд.
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07.06.2022 16:44 Ответить
Покарати по козацькому звичаю----- забити киями
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07.06.2022 17:02 Ответить
За таке можна і на палю.
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07.06.2022 17:50 Ответить
..шо с татаровцами-портновцами?.. чи "не на часі"?
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07.06.2022 16:44 Ответить
до речі а де на разі той портнов ?
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07.06.2022 16:49 Ответить
Пам'ятаю як зебіли захоплювалися Портновим та хотіли разом з ним судити всіх порохоботів, Портнов ще з 19 року збирав дані всіх патріотів та зараз видав дані кацапам про всіх патріотів на окупованих територіях і багатьох із-за нього вбили
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07.06.2022 16:55 Ответить
В судах Украины сидят портновские судьи, которые при возможности поступили бы так же - сдавали бы людей и перешли бы на сторону врага, как и этот предатель
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07.06.2022 17:05 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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07.06.2022 16:44 Ответить
Чого він до цих пір живий? У Перемозі гаї навкруги села закінчилися? До лісу далеко - знаю, але для того, щоб повісить зрадника - і одного дерева вистачить Навіть горіха у дворі!
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07.06.2022 16:44 Ответить
Очень часто бывают случаи, когда пьяные тонут в канавах и даже лужах....
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07.06.2022 16:49 Ответить
Чому живий - тому що , мабуть, не один він там такий , а тих хто був за Україну , завдяки цьому зраднику кацапня , розстріляла ; тепер ще і суддя " співчуваючий" попадеться - своїм рішенням заставить вивчить гімн України та віршика і відпустить на всі чотири боки ((
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07.06.2022 17:18 Ответить
Почему односельчане до сих пор сами этого выродка не повесили?
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07.06.2022 16:45 Ответить
Тут " односелян" немає так що питання в пустоту ((
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07.06.2022 17:20 Ответить
Відріжте йому яйця садовими ножицями. Будете робити це з кожним зрадником і їх значно поменшає.
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07.06.2022 16:47 Ответить
Чик-чик, и нет пиписи ©
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07.06.2022 17:52 Ответить
mongolo
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07.06.2022 16:49 Ответить
В умовах військового стану - тільки розстріл.
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07.06.2022 16:52 Ответить
Для начала нужно изменить портновский уголовный кодекс, чтобы подобным индивидуумам можно было назначать адекватное наказание и чтобы исключить лазейки, по которым им можно назначить чисто условное наказание. Если уж с ними решили по-цивилизованному, а не по законам военного времени...ведь орки с нашими участниками АТО не церемонятся - расстреливают без суда.
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07.06.2022 16:55 Ответить
Можу запропонувати відрізати яйця садовими ножницями тому судді, який присудить йому умовне покарання. Хоча це нічого не дасть, бо українські судді живуть в окремій реальності.
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07.06.2022 16:58 Ответить
гнида...
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07.06.2022 16:55 Ответить
опять рожу закрасили, чтобы народ не удивлялся, дня через три встретив это тело на улице
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07.06.2022 16:56 Ответить
Предателям - смерть!
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07.06.2022 16:58 Ответить
А по заму Баканова хоть справу відкрили?
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07.06.2022 16:59 Ответить
Пристрелили б ****** "при спробі втечі" - більше користі і менше мороки. Інформацією той шмат лайна ніякою не володіє, то навіщо лишати живим ще й потім годувати роками?..
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07.06.2022 17:08 Ответить
А от нас по прямой до Перемоги 12 км! Мы тоже на блок постах стояли и тоже были уверены что если зайдут орки ,то в селе найдется гнида которая всех сдаст!Из этого и строили планы!
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07.06.2022 17:17 Ответить
всі ці виродки ,які свого часу ,співпрацювали з Д/ЛНР і ЯКІ були спіймані уникнули покарання або абійшлись умовними термінами. ви памятаєте що присудили навіднику градів які вдарили по Маруполю-відпустили. всі учасники бойових дій на боці незаконних формувань були помилувані,бо всі вонинібито стояли на блокпостах і не приймали участі в боях. а чи хтось має інформацію про снайперку "Багіру",яка вбивала наших бійців? і зараз вся ця погань перейшла на бік рашистів і приймає участь в переслідуванні наших патріотів на окупованих територіях. вони знову сподіваються на безкарність і на мякі вироки.
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07.06.2022 17:40 Ответить
Їхні сподівання не безпідставні.
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07.06.2022 20:34 Ответить
Довічне дати та і все . . .
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07.06.2022 18:23 Ответить
І утртмувать його народним коштом. Аякже, всетаки цінність для людства.
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07.06.2022 20:32 Ответить
На Київщині судитимуть зрадника...
***********
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07.06.2022 19:45 Ответить
У нас ,,наймилосердніша" влада у світі ... до ворогів України. З чого б це?
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07.06.2022 20:30 Ответить
А хто розмінував Чонгар?
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07.06.2022 22:33 Ответить
 
 