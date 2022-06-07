В Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам участников отряда самообороны, - СБУ. ФОТО
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Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно государственной измены 42-летнего жителя села Перемога Броварского района Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Установлено, что обвиняемый в начале вооруженной агрессии России против Украины, вместе с другими жителями села участвовал в создании формирования самообороны территориальной громады и владел информацией о личном составе, алгоритме действий и планах отряда.
Когда вражеские войска захватили населенный пункт, мужчина добровольно начал сотрудничество с оккупантами. Предатель не только помогал рашистам ориентироваться на местности, но и выдал командира и других односельчан, входивших в территориальную оборону. Патриотов по его указанию пленили и содержали под стражей, угрожая убийством.
По меньшей мере, пять из них подвергли пыткам. В частности, со связанными за спиной руками и одетыми на лицо шапками ставили к стене и стреляли под ноги, имитируя расстрел товарищей.
В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины завершено. Предателю грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Обвинительный акт направлен в суд.
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