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"Слуга народа" Кузьминых предлагает переименовать улицы в Житомирской области в честь Зеленского. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых предлагает переименовать улицы нескольких громад Житомирщины в честь президента Владимира Зеленского.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.

"В Житомирской области должна быть улица Владимира Зеленского

В мире улицы и площади получают украинские наименования. В европейских городах появляются улицы Владимира Зеленского, площадь Тараса Шевченко. Инициированы общественные слушания по переименованию улиц, тематически связанных с советским прошлым, и в громадах моего округа. Предложил переименовать одну из улиц в центре Романовской и Миропольской громады в честь Президента Украины Владимира Зеленского", - отметил парламентарий.

Напомним, 28 января 202 нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых задержали по подозрению в давлении на комиссию..

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Решения суда по этому делу пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбор подписей за исключение Кузьминых и Трухина из фракции "Слуга народа" начат

Слуга народа Кузьминых предлагает переименовать улицы в Житомирской области в честь Зеленского 01
Слуга народа Кузьминых предлагает переименовать улицы в Житомирской области в честь Зеленского 02
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Топ комментарии
+106
это бл#дство закончится когда-нибудь?
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07.06.2022 17:19
+90
Дебіл і в команду набирає дебілів.
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07.06.2022 17:19
+89
Йдіть *****. Ще вулиці будемо зрадниками називати...
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07.06.2022 17:19
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В Дніпрі вже було, щоправда із сарказму. Не знаю, чи досі є

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07.06.2022 19:40 Ответить
Ой лиже! ой і лиже!!!!! Аж язик до гландів доліз!
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07.06.2022 18:40 Ответить
Плохая примета для кого? для нас то вроде хорошая! Потом переименуем на улицу Героев Азова.
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07.06.2022 18:45 Ответить
ахаха,отэт лизнул так лизнул,оскар тебе
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07.06.2022 18:51 Ответить
Дать этому идиоту приз за лучший лизун промежности у величайшего!!!!!!!!!!!!!
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07.06.2022 18:58 Ответить
просто больная крыса, кива мозга, надеюсь суддя Вищого Антикорупційного суду Лариса Задорожна осознала какую тварь выпустила???
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07.06.2022 19:01 Ответить
Яка мерзена гидота цей сірожа!
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07.06.2022 19:02 Ответить
Яка гидотна мерзота це зелене кодло.
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07.06.2022 19:07 Ответить
Собаки хоч свої яйця лижуть.
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07.06.2022 19:06 Ответить
Довбойоб
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07.06.2022 19:14 Ответить
Він хоче вбити зеленскага???
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07.06.2022 19:17 Ответить
Що, вже здох?
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07.06.2022 19:17 Ответить
А не зарано? Чогось мені здається, що після перемоги буде він висіти на стовпі біля своєї ОПи
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07.06.2022 19:20 Ответить
ДЕБИЛ!!!
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07.06.2022 19:22 Ответить
Жополиз высшего разряда.
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07.06.2022 19:29 Ответить
У кожному місті та селі має бути вулиця Голобородька. Насамперед треба назвати так ті нові вулиці, у яких "скінчились назви, тому треба присвоїти таку назву про принципу "а какая разница!"
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07.06.2022 19:34 Ответить
__И бордюры побелить !!!
Якщо нехэр робить, трэба замилить очи.
Мабуть показатель озадачЭности селищноI ради 0.
Претендэнт на вибування...___
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07.06.2022 19:36 Ответить
*******, Тарас Грыгорович таких как твой босс, на писюне "вертел", а за ним - Леся и Франко
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07.06.2022 19:38 Ответить
А може в Маріуполі краще перейменувати..... " на честь"....
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07.06.2022 19:46 Ответить
краще в Херсоні і хай цей підер поїде туди сам на відкриття)
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07.06.2022 19:56 Ответить
Яке кончене!!!
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07.06.2022 19:50 Ответить
Якщо вулиці почнуть називати іменем Чма, далі пам'ятники тикати, в школах і садках біографію найвеличнішого про*общика, ікони в церквах...
Це вже буде як Туркменистані і ще зробити незмінним президентом.
За 3 неповних роки і тепер в умовах війни оскотинюється влада до неймовірних глибин. Такий маразм слухаю і справді зелені просруть ще купу територій, тисячі загинуть, а з цього верховного покидька ще зроблять "героя во віки віків", бенямарафон поможе.
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07.06.2022 19:55 Ответить
А я пропоную виробляти погруддя лідора Зеленського. Щоб було універсальне. І на постаменті, і в туалеті, жіноче біде і чоловічий пісюар.
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07.06.2022 19:57 Ответить
Пропоную робити простіше, - запровадити табличку-матрицю "Вулиця Президента..."
Зі зміною президента міняти тільки прізвище, - вставив у матрицю нове прізвище, і порядок.
І з пам'ятниками таке саме, - міняти тільки голови і прізвище "героя" на постаменті.
Дуже економно, - замінив голову, і замість Лєніна, -Зє-Лєнін.

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07.06.2022 20:02 Ответить
Хотіла виставити коментар, але утримаюсь, бо не можу цензурних слів добрати...
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07.06.2022 20:02 Ответить
Розумію, ну то ось Вам підказочка, шановна, не дякуйте :

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07.06.2022 21:01 Ответить
Тоді я напишу коментар..." Я буду змушений повідомити начальству".... 7 разів
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07.06.2022 21:43 Ответить
Нє, можна скоротити, як на мене. Ось так: 7 х "Я буду змушений повідомити начальству"...
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07.06.2022 22:07 Ответить
Грьобаний стид!!!
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07.06.2022 20:05 Ответить
краще вуицю єрмака татарова і безуглої
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07.06.2022 20:14 Ответить
А медаль героя будут выдавать? Друг спрашивает
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07.06.2022 20:18 Ответить
Цю суку ще не повісили ! Тварюка яка жирувала на медзакупках ! Ця мразь відкрила рота ! ******* !
ЗДОХНИ !!!
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07.06.2022 20:19 Ответить
Лизнул по полной. Следующий депутатский запит будет про переименование самого Мирополя в Зеленополь, а Житомира в Зеленоград.
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07.06.2022 20:24 Ответить
Дивлюсь на фейс , розумію нічого хорошого воно не породить
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07.06.2022 20:26 Ответить
до яких пір ці зелені мразі будуть террезувати український народ ця морда хай йде
на фронт і попробуе там цю ересь нести.
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07.06.2022 20:33 Ответить
Краше зразу: «Слуги Народ
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07.06.2022 20:35 Ответить
НАЧИНАЕТСЯ ДЕБИЛИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ У СЛУГ ЗЕЛЕНСКОГО. ОН ЖИВОЙ ,ЗЕ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 20:45 Ответить
Ну ось воно. А ми Шольца сварим. В нас своїх дебілів вистачає. Переімінуват всі вулиці це як? Вул. Зеленського1, вул. Зелен,ького2... вул. Зеленського256. Це так? То давай вже по всій Україні.
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07.06.2022 20:57 Ответить
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті! А нарцис у них Порошенко, блд...
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07.06.2022 21:08 Ответить
Наголосували - тепер нюхайте!
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07.06.2022 21:11 Ответить
РАНО ЗАДНИЦУ ЛИЗАТЬ СНАЧАЛА ВОЙНУ НАДО ВЫИГРАТЬ !
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07.06.2022 21:14 Ответить
через рік-два слово зЕленський буде лайкою, а вираз, ти як зеленський, буде найбільшою образою.
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07.06.2022 21:15 Ответить
Правильно Ю.Шевчук (ДДТ) на концерте в уфе сказал, что «страна это не жопа президента, которую надо постоянно лизать». Шо кацапчик кузьминых прогнулся? Лизанул? Самому как ? Не противно? Ну теперь ещё соснуть осталось! И тогда выберут тебя в раду ещё на один срок…. ***,я поражаюсь, сколько вас там таких верных слуг каломыйского… шо изя каломыйский уже установку спустил что бубочку выбираем на второй срок????
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07.06.2022 21:20 Ответить
Ото лизнув...прямо в очко. ***...І де поназбирували стільки долбойобів?
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07.06.2022 21:31 Ответить
Банда успішно грабує і дуже вдячна своєму отаманові.
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07.06.2022 21:32 Ответить
Межгалактического Зелупка!
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07.06.2022 21:37 Ответить
Хоч би брата-героя не позорив, чмо позорне
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07.06.2022 21:37 Ответить
Вулиці називають іменами людей посмертно. Що пропонує пан- товариш Кузьміних?
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07.06.2022 21:40 Ответить
Почитал про этого с позволения сказать депутата… это же он на взятке попался а сейчас зельцу очко вылизывает чтобы с депутатов не попёрли и на кичман не засунули. Удивительное рядом, короче говоря… или слуги каломыйского зажигают огни…. Зла блин не хватает….
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07.06.2022 21:45 Ответить
Ото вже лизнув так лизнув!!!
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07.06.2022 21:52 Ответить
А что он разве умер?
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07.06.2022 21:57 Ответить
Назовіть вулицю ПІСЮНОГРАЇВСЬКА .
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07.06.2022 22:07 Ответить
Какая срамота. от нехрен делать, такую чушь нести, или это он высказал после двойной принятой наркотической дозы???
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07.06.2022 22:47 Ответить
Зеленая блевотина во всей красе!
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07.06.2022 22:48 Ответить
Интересно. Его язык через очко до гланд достал?
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07.06.2022 22:54 Ответить
Такого навіть при янукОвочі не було...
І навіть при останніх 5-и генсеках совка (тільки після подорожі на лафеті і то не обов'язково).
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07.06.2022 23:05 Ответить
иiдiйот......
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07.06.2022 23:13 Ответить
Площа "Боневтік",як воно?
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07.06.2022 23:17 Ответить
А може пам'ятник краще поставити? На Чонгарі, усміхнене лице дивиться на схід, руки розкинуті для обіймів і на постаменті напис - Мілості просім.
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08.06.2022 00:24 Ответить
а чому тільки назви вулиць? пропоную у кожному місті встановлювати пам'ятники нашій зеленій шмарклі; у кожній канцелярській крамниці повинні продаватися гіпсові бюстики цього найвеличнішого українського патріота усіх часів, а у молодших класах шкіл обов'язково над дошкою висіти пальтрети смарагдового світоча, блть!..
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08.06.2022 01:08 Ответить
Десь колись почув про найвеличнівшивого: ще не х*йло, а так... підх*йлик.
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08.06.2022 08:24 Ответить
Нові назви вулиць (не дякуйте):
вул. Чонгаророзмінована
вул. Херсоноздана
вул. Південнопройобна
вул. Кримосухопутна
вул. Безуглодурепна
вул. Мукачевокотлетна

на десерт вул. Травневошашличкова
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08.06.2022 11:38 Ответить
Ще як варіянт "Боневтікнозеленодебіловиборна") Нехай щелепу собі зломають вимовляючи😅
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02.09.2022 16:01 Ответить
Это закончится тогда когда снимут зелёные очки
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18.07.2022 17:49 Ответить
Як варіант-"урвище Зеленського"
Прірва д'єрмака!... Фу блін треба йти руки помити!
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02.09.2022 15:57 Ответить
Не всіх зелених дебілів війна побила.. Як не цинічно, але факт.
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02.09.2022 15:58 Ответить
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