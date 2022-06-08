"Слуга народа" Кузьминых предлагает переименовать улицы в Житомирской области в честь Зеленского. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых предлагает переименовать улицы нескольких громад Житомирщины в честь президента Владимира Зеленского.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.
"В Житомирской области должна быть улица Владимира Зеленского
В мире улицы и площади получают украинские наименования. В европейских городах появляются улицы Владимира Зеленского, площадь Тараса Шевченко. Инициированы общественные слушания по переименованию улиц, тематически связанных с советским прошлым, и в громадах моего округа. Предложил переименовать одну из улиц в центре Романовской и Миропольской громады в честь Президента Украины Владимира Зеленского", - отметил парламентарий.
Напомним, 28 января 202 нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых задержали по подозрению в давлении на комиссию..
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Решения суда по этому делу пока нет.
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Пожалуйста, подождите...
Якщо нехэр робить, трэба замилить очи.
Мабуть показатель озадачЭности селищноI ради 0.
Претендэнт на вибування...___
Це вже буде як Туркменистані і ще зробити незмінним президентом.
За 3 неповних роки і тепер в умовах війни оскотинюється влада до неймовірних глибин. Такий маразм слухаю і справді зелені просруть ще купу територій, тисячі загинуть, а з цього верховного покидька ще зроблять "героя во віки віків", бенямарафон поможе.
Зі зміною президента міняти тільки прізвище, - вставив у матрицю нове прізвище, і порядок.
І з пам'ятниками таке саме, - міняти тільки голови і прізвище "героя" на постаменті.
Дуже економно, - замінив голову, і замість Лєніна, -Зє-Лєнін.
ЗДОХНИ !!!
на фронт і попробуе там цю ересь нести.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті! А нарцис у них Порошенко, блд...
І навіть при останніх 5-и генсеках совка (тільки після подорожі на лафеті і то не обов'язково).
вул. Чонгаророзмінована
вул. Херсоноздана
вул. Південнопройобна
вул. Кримосухопутна
вул. Безуглодурепна
вул. Мукачевокотлетна
на десерт вул. Травневошашличкова
Прірва д'єрмака!... Фу блін треба йти руки помити!