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Идентифицирован военнослужащий 37-й бригады ВС РФ Дабаев, причастный к убийству гражданского, мародерству и имитации казни во время оккупации в Киевской области, - Венедиктова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Идентифицирован военнослужащий ВС РФ, причастный к убийству гражданского и имитации казни во время оккупации в Киевской области.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Идентифицирован военнослужащий 37-й бригады ВС РФ Дабаев, причастный к убийству гражданского, мародерству и имитации казни во время оккупации в Киевской области, - Венедиктова 01

"Это Надбит Дабаев, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.

Киево-Святошинская окружная прокуратура совместно с СБУ и Нацполом установили, что этот 21-летний российский ефрейтор родом из Бурятии причастен сразу к 4 эпизодам нарушения законов и обычаев войны во время оккупации с. Гавронщина Бучанского района Киевской области. При этом в некоторых зверствах военнослужащий страны-агрессора не стеснялся представляться потерпевшим", - написала Венедиктова в фейсбуке.

Преступления оккупанта Дабаева:

Эпизод 1 – Убийство гражданского.

В марте 2022 года ефрейтор Дабаев остановил прохожего на улице в селе и направил автомат. Российский военнослужащий приказал безоружному гражданскому мужчине лечь лицом к земле и стал с побоями выпрашивать, не служит ли он в ВСУ или в других военных формированиях. После этого он затащил жертву в магазин, приставил к стене и расстрелял. Потерпевший скончался на месте от сквозного ранения головы.

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Эпизод 2 – Имитация казни

Дабаев в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в дом и согнал всех, кто там был в кухне, угрожая оружием. Он долго допрашивал жителей, держа под прицелом и угрожал убийством. Потом изверг поставил всех в шеренгу один за другим. Объяснил "мишеням", что не хочет тратить на их расстрел излишних патронов. После этого выстрелил в потолок и ушел, пообещав прийти на следующий день и расстрелять людей.

Эпизоды 3-4 – завладение автомобилями.

За день до издевательства Дабаев с подчиненным уже побывали во дворе своих жертв и угнали с угрозами оружием оттуда автомобиль "Таврия". После оккупации хозяин вернул свой автомобиль с многочисленными следами пользования захватчиками – поврежденное и описанное буквами "V". Еще раньше Дабаев с сослуживцем в другом дворе этого села, наставив на женщину пистолет, завладели ее Volkswagen Jetta.

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Топ комментарии
+18
Та ******** бурятия мусить бути землею для буряків, а ті твари вузькоглазі добривом для них...згодом так буде...нелюдям немає місця на землі. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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07.06.2022 17:27
+12
Ну шо шайтан узкожопий?
Ти ***** в списку , і рано чи пізно тебе "порвуть"
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07.06.2022 17:22
+11
Рюсскє саме так виглядають. Нові покоління українців назавжди мають закарбувати у своїм геннім кодоі- рюсскє, то нелюди,котрих треба знищувати.
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07.06.2022 17:27
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Ну шо шайтан узкожопий?
Ти ***** в списку , і рано чи пізно тебе "порвуть"
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07.06.2022 17:22 Ответить
Воно вже здохло-тільки по своїй вродженій тупості ще цього не усвідомило...
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07.06.2022 17:23 Ответить
Рюсскє саме так виглядають. Нові покоління українців назавжди мають закарбувати у своїм геннім кодоі- рюсскє, то нелюди,котрих треба знищувати.
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07.06.2022 17:27 Ответить
Та ******** бурятия мусить бути землею для буряків, а ті твари вузькоглазі добривом для них...згодом так буде...нелюдям немає місця на землі. Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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07.06.2022 17:27 Ответить
Буряки там не ростуть - ХОЛОДНО! І буряти жить не будуть - ***** їх землі вже продав китайцям Правда вони самі ще цього не знають Так що ті що, не ляжуть в нашу землю - ляжуть у свою Китайцям подібне лайно на "їх" землі не потрібне І будуть вони там ростить ячмінь і просо а також овочі - у них короткий період росту А буряти підуть на добрива!
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07.06.2022 17:37 Ответить
Надбіт Груздвєстєв.
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07.06.2022 17:27 Ответить
Надбіт **********.
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08.06.2022 21:25 Ответить
Биомусор обыкновенный....
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07.06.2022 17:28 Ответить
Дабаєв. Що ти тут робив? Що сказати твоєму батьку? Ві хоч унітаз встиг отримати через бульбаруспочту?
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07.06.2022 17:30 Ответить
Животное тупорылое
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07.06.2022 17:31 Ответить
Недобіт? Треба виправити це прикре непорозуміння.)
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07.06.2022 17:32 Ответить
Азиатская орда против европейцев . Налетают , грабят, убивают оседлых европейцев
ИСТОРИЯ НАЖИВО
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07.06.2022 17:36 Ответить
впіймати і возити по Європі в клітці
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07.06.2022 17:37 Ответить
с. Оронгой 88, республика Бурятия.
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07.06.2022 17:56 Ответить
Буряти - нелюди! Побачили цивілізацію перший раз в житті. І давай грабувати, катувати, ґвалтуват. Тварі!! ****, зустріну бурята в Україні- зломаю пику, як мінімум!!!!!!!!!
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07.06.2022 18:25 Ответить
не только буряты, ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ россии подвергалось пропагандной обработке со времён царских режимов и по современное время, с приходом к власти ***** пропаганда в разы усилилась и оскотинила массы народа за очень редким исключением, людьми их уже называть тяжело
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07.06.2022 19:52 Ответить
І знов ці ****** буряти... Ну-ну..
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07.06.2022 18:32 Ответить
Еще одна тварюка косорылая. Надо бы спецслужбам в эту сраную Бурятию наведаться и устроить выродкам ночь длинных ножей поголовно.
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07.06.2022 19:16 Ответить
Vk: nadbit.dabaev
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07.06.2022 19:27 Ответить
inst: @mr_dabaevsky_r03
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07.06.2022 19:28 Ответить
К ВЫСШЕЙ МЕРЕ. БЕЗ ВАРИАНТОВ. ПУСТЬ БЫСТРЕЕ ПОПАДЕТ В АД. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 20:50 Ответить
Чурки вони і в Африці чурки.
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07.06.2022 20:56 Ответить
**** ****** бурят, расстрелять два раза ********
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08.06.2022 08:20 Ответить
Ще одна "істінно словьянськая" пика намалювалась.Що за земля така на байкалі,що породжує стільки тупих і кровожерливих дикунів...Таке враження,що їх повитягували з нафталінових часів золотой орди...
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08.06.2022 10:09 Ответить
навряд чи всі буряти подібні до цього виродка. Той же Єхануров називав себе бурятом. А отже хтось, батьки кого родом з Бурятії, але родився в Україні і може навіть захищає неньку від навали рашистів, не може нести хоч якусь відповідальність за виродка дабаєва і йому подібних.
Читачі повинні зрозуміти: в армії раші і тим більше у війні приймають участь найгірші люди. ті, що не вміють, не хочуть робити щось дійсно корисне. Тому, що є в Бурятії і промисловість, є і сільське господарство, навіть рапс сіють. То хтось же працює на тих підприємствах. Але треба сказати, що більшість населення в Бурятії - росіяни. І буряти очевидно задвинуті на другорядні ролі.
До чого я? - якби не окупація росії далекого сходу, ми б цих бурятів не побачили б ще довго а може й ніколи. Це ж очевидно - де раша сіє своє насіння, там завжди виростає отака нелюдь.
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08.06.2022 10:34 Ответить
Це Надбіт Дабаєв - груз 200.
Бійся, ***** мокшанська.
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08.06.2022 11:20 Ответить
 
 