Идентифицирован военнослужащий 37-й бригады ВС РФ Дабаев, причастный к убийству гражданского, мародерству и имитации казни во время оккупации в Киевской области, - Венедиктова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Идентифицирован военнослужащий ВС РФ, причастный к убийству гражданского и имитации казни во время оккупации в Киевской области.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Это Надбит Дабаев, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.
Киево-Святошинская окружная прокуратура совместно с СБУ и Нацполом установили, что этот 21-летний российский ефрейтор родом из Бурятии причастен сразу к 4 эпизодам нарушения законов и обычаев войны во время оккупации с. Гавронщина Бучанского района Киевской области. При этом в некоторых зверствах военнослужащий страны-агрессора не стеснялся представляться потерпевшим", - написала Венедиктова в фейсбуке.
Преступления оккупанта Дабаева:
Эпизод 1 – Убийство гражданского.
В марте 2022 года ефрейтор Дабаев остановил прохожего на улице в селе и направил автомат. Российский военнослужащий приказал безоружному гражданскому мужчине лечь лицом к земле и стал с побоями выпрашивать, не служит ли он в ВСУ или в других военных формированиях. После этого он затащил жертву в магазин, приставил к стене и расстрелял. Потерпевший скончался на месте от сквозного ранения головы.
Эпизод 2 – Имитация казни
Дабаев в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в дом и согнал всех, кто там был в кухне, угрожая оружием. Он долго допрашивал жителей, держа под прицелом и угрожал убийством. Потом изверг поставил всех в шеренгу один за другим. Объяснил "мишеням", что не хочет тратить на их расстрел излишних патронов. После этого выстрелил в потолок и ушел, пообещав прийти на следующий день и расстрелять людей.
Эпизоды 3-4 – завладение автомобилями.
За день до издевательства Дабаев с подчиненным уже побывали во дворе своих жертв и угнали с угрозами оружием оттуда автомобиль "Таврия". После оккупации хозяин вернул свой автомобиль с многочисленными следами пользования захватчиками – поврежденное и описанное буквами "V". Еще раньше Дабаев с сослуживцем в другом дворе этого села, наставив на женщину пистолет, завладели ее Volkswagen Jetta.
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Ти ***** в списку , і рано чи пізно тебе "порвуть"
ИСТОРИЯ НАЖИВО
Читачі повинні зрозуміти: в армії раші і тим більше у війні приймають участь найгірші люди. ті, що не вміють, не хочуть робити щось дійсно корисне. Тому, що є в Бурятії і промисловість, є і сільське господарство, навіть рапс сіють. То хтось же працює на тих підприємствах. Але треба сказати, що більшість населення в Бурятії - росіяни. І буряти очевидно задвинуті на другорядні ролі.
До чого я? - якби не окупація росії далекого сходу, ми б цих бурятів не побачили б ще довго а може й ніколи. Це ж очевидно - де раша сіє своє насіння, там завжди виростає отака нелюдь.
Бійся, ***** мокшанська.