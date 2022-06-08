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Российский полковник-морпех Ширин ликвидирован в Украине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попала информация о ликвидации в Украине российского полковника Ширина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере украинский офицер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Начальник штаба 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота полковник Руслан Ширин официально денацифицирован и демилитаризован".

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Российский полковник-морпех Ширин ликвидирован в Украине 01
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Топ комментарии
+40
Здоровья ему и хорошего настроения. Пусть выздоравливает.
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08.06.2022 02:12
+28
шо не тот унитаз схватил ?
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08.06.2022 02:04
+28
так - там нижнім кацжмурам не прорватися на концерт.
пoлканьє їхнє всі місця зайняло...
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08.06.2022 02:16
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127ий квиток до бздона на концерт у 3й ряд...
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08.06.2022 02:03 Ответить
ВІП-місця?
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08.06.2022 02:09 Ответить
так - там нижнім кацжмурам не прорватися на концерт.
пoлканьє їхнє всі місця зайняло...
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08.06.2022 02:16 Ответить
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08.06.2022 02:46 Ответить
ему можно , это хороший мокшанец.
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08.06.2022 04:36 Ответить
ну тепер вже да...
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08.06.2022 05:40 Ответить
"Ой заплачуть "на Расєє"
Матері та вдови
Що покійник був хороший
І такий чудовий!"
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09.06.2022 09:08 Ответить
Вип мест там уже для генералов не хватает, бронируют заранее, а тут какой то сраный полковник какой то ссаной гвардии.
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08.06.2022 06:23 Ответить
В проходе, стоячие.
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08.06.2022 21:27 Ответить
шо не тот унитаз схватил ?
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08.06.2022 02:04 Ответить
Жадібність підвела - надірвався!
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08.06.2022 03:16 Ответить
Ще одному кацапу офіційний гаплик з видачею самці "свыдытэльства о смерті".
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08.06.2022 02:06 Ответить
Жизнь за Ху...ла)
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08.06.2022 02:06 Ответить
***** тут пишіть сміливо, тут не банять за правду.
***** то вже не нецензурне то вже назва.
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08.06.2022 03:29 Ответить
Це напевно титул.
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08.06.2022 08:24 Ответить
"Пагремуха, клікуха, паганяло" .... немає у орків титулу.
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08.06.2022 11:10 Ответить
Ширнулі Ширіна?
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08.06.2022 02:08 Ответить
Ширін пішов кудись у ширінку... )))0)0))
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08.06.2022 04:59 Ответить
Відширили ширіна...Ото сидів би собі на балтфлоті,так ні,потягнуло "родіну защьіщьять",за тисяі км.від "родіни"...
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08.06.2022 10:59 Ответить
Мабуть, чорти в пеклі тепер працюють понаднормово.
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08.06.2022 02:11 Ответить
Здоровья ему и хорошего настроения. Пусть выздоравливает.
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08.06.2022 02:12 Ответить
Полковник-морпіх пішов у піхву.
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08.06.2022 02:30 Ответить
В чем геройство этого нациста? Героически насиловал детей и убивал женщин?
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08.06.2022 02:50 Ответить
Пішов за кораблем.
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08.06.2022 02:51 Ответить
Здох максим и х-й с ним, поклали его в гроб и мать его ё-б
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08.06.2022 03:07 Ответить
Або у форматі рубаї:

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.

© Омар Хайям, так сказать...
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08.06.2022 04:57 Ответить
👍аж прослезился 😂
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08.06.2022 05:39 Ответить
Став "харошім" рюззкім..... от би й Невзоров так....
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08.06.2022 03:28 Ответить
троллятина тухлая, тебе чем Невзоров не нравится ?
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08.06.2022 05:51 Ответить
Почему нарушаешь указания согласно методичьки Лахты -2. Считай пару дней корячился на Повара. Следующий раз получишь крупную финансовую фигу. ПС. Заполни профиль ....****.....
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08.06.2022 13:05 Ответить
Пост выше по адресу Укроповича......
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08.06.2022 13:07 Ответить
Туда йому дорога! 👺👹👎
P. S.
Тепер на концерті кобздона буде йому підспівувати: "Лучше нету, того свету"! 🤣
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08.06.2022 03:35 Ответить
Міцного йому здоров'їчка, незламної ерекції та карколомних пригод у статевому житті.
І так:
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!

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08.06.2022 04:54 Ответить
Побольше радостных новостей!
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08.06.2022 05:41 Ответить
Где Балтийский флот и где полковник Ширин....
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08.06.2022 05:53 Ответить
"Балтийский флот"?
черноморська "мацква" може підказать маршрут.. - дніще
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08.06.2022 06:21 Ответить
Після вступу Фінляндії у НАТО "Балтійського флоту" не буде! Буде "прибережна флотилія Фінської затоки"
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09.06.2022 09:30 Ответить
интересно, а он успел положить в карманы семена подсолнуха...
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08.06.2022 06:09 Ответить
Моряк не зміг поплавати українським степом.
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08.06.2022 06:29 Ответить
На фото якийсь некрасівий. Чогось не вистачає. Дірки у лобі?
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08.06.2022 06:44 Ответить
А с Курильских островов скоро подкрепление кацапам подвезут?
Резерв ставки, так сказать! "Лучших из худших" (с)!
А, кацапы?
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08.06.2022 07:56 Ответить
А не кажіть - хоча рашисти наші вороги, але уміють порадувати і нас ось такими повідомленнями про свої бувших полковників та генералів.
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08.06.2022 08:07 Ответить
Ещё одно кацапское говно разложилось в Украине. Дятлы кацапы, а знаете чего вы мрете? Это все из-за "на Украине". Пока вы так будете писать будете дохнуть как собаки. Мы вас научим правописанию вашего же языка, дебилы.
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08.06.2022 08:46 Ответить
какая странная у орков военная форма, пародия на форму советских в\сл ВМВ, китайскую и немецкую. К слову, в Китае сейчас форма лучше чем на рф
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08.06.2022 09:03 Ответить
гвардії-полковник - будеш в Пеклі, не забудь передати привіт кобзону
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08.06.2022 09:11 Ответить
смерть агрессорам! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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08.06.2022 09:21 Ответить
Начальник штаба героически погиб в бою...
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08.06.2022 09:22 Ответить
Як кажуть в Україні, здох ні за цапову душу...
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08.06.2022 09:43 Ответить
КАцапову душу...
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08.06.2022 11:01 Ответить
Полковник Ширин дефашистилизирован, делаптиризован и утилизирован
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08.06.2022 09:45 Ответить
Ще одне па.ло здохло...
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08.06.2022 10:53 Ответить
Ну что там, Мечниково, грустит? Правильно. Нех… шастать.
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08.06.2022 10:58 Ответить
Напевно з "штабними крисами" зчепився. І вони його "одолєлі"...
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08.06.2022 11:50 Ответить
Героически сдох, а сейчас героически тухнет!
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08.06.2022 12:15 Ответить
теперь он рассказывает сатане про свои кровавые подвиги в путинском раю.
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08.06.2022 17:50 Ответить
СОБАКЕ собачья СМЕРТЬ!!!!
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08.06.2022 21:43 Ответить
 
 