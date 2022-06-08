Российский полковник-морпех Ширин ликвидирован в Украине. ФОТО

В сеть попала информация о ликвидации в Украине российского полковника Ширина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере украинский офицер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Начальник штаба 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота полковник Руслан Ширин официально денацифицирован и демилитаризован".

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