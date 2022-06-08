28 001 57
Российский полковник-морпех Ширин ликвидирован в Украине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попала информация о ликвидации в Украине российского полковника Ширина
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере украинский офицер Анатолий Штефан.
Он отметил: "Начальник штаба 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота полковник Руслан Ширин официально денацифицирован и демилитаризован".
Топ комментарии
+40 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий08.06.2022 02:12
+28 Vadim Izumov 8c903f2e
показать весь комментарий08.06.2022 02:04
+28 три - пятнадцать
показать весь комментарий08.06.2022 02:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
пoлканьє їхнє всі місця зайняло...
Матері та вдови
Що покійник був хороший
І такий чудовий!"
***** то вже не нецензурне то вже назва.
Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.
© Омар Хайям, так сказать...
P. S.
Тепер на концерті кобздона буде йому підспівувати: "Лучше нету, того свету"! 🤣
І так:
- Капрал Єнот!
- Йєс, сер!
черноморська "мацква" може підказать маршрут.. - дніще
Резерв ставки, так сказать! "Лучших из худших" (с)!
А, кацапы?