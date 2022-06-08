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Лисичанск (322) Луганщина (6247) Северодонецк (602) Гайдай_ЛОГА (716)

ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Северодонецк оккупанты не контролируют. ВСУ сдерживают вражеское наступление.

Как пишет Цензор.НЕТ, о ситуации в Луганской области сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

"Череда разрушений, к сожалению, пришла в Лисичанск. Враг уничтожает "город на горе". Вчера россияне расстреливали   центральные районы Лисичанска, там погиб мужчина, а женщина была ранена - она ​​в больнице в Черновцах. Лисичанск постепенно становится похожим на областной центр, его так же уничтожают, уцелевших зданий осталось немного. Наши воины успешно сдерживают штурм в Северодонецке, боевые действия продолжаются. Так же и в Камышевахе - ВСУ сдерживают рашистов", - говорится в сообщении.

ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Отражен штурм войск РФ в направлении Новоохтырки и Воронового, - Гайдай. ФОТО


ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 02
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 03
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 04

Сергей Гайдай добавил, что в Тошковке наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться у Устиновки, но украинские защитники отбросили оккупантов.

За минувшие сутки на Донбассе отбиты 11 атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

"Обстрелы жилого массива области с каждым днем ​​только усиливаются, орки бьют хаотично. Наибольшие разрушения зафиксированы во Врубовке и Золотом - повреждено более 25 домов, вчера орки без остановки расстреливали из артиллерии эти населенные пункты. В Северодернецке в результате рашистских обстрелов на днях выгорело здание местной станции "скорой помощи", - добавили в Луганской ОВА.

ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 05

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Десантников РФ, отказавшихся воевать, отправляют из Луганщины в Россию, - Генштаб ВСУ


ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 06
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 07
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 08
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 09
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 10
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 11
ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай 12
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Топ комментарии
+13
Так вони і будуть крокувати вперед знищуючи наші міста.
Я дивуюсь, чи наші керманичі не бачили що ворог робив в Сирії ?
Не готувались зовсім.
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08.06.2022 09:07
+9
это конечно я не могу отрицать - но не выбери клована в 19м...\от этого места стоит и подумать...!\
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08.06.2022 09:42
+8
на фоне всего происходящего, тяжело писать что - войны могло бы и не быть...
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08.06.2022 09:22
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Правила форума Совет форумчан
Так вони і будуть крокувати вперед знищуючи наші міста.
Я дивуюсь, чи наші керманичі не бачили що ворог робив в Сирії ?
Не готувались зовсім.
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08.06.2022 09:07 Ответить
вони будуть сунуться step by step
їм по вінту скока ваньків і техніки вони там покладуть - саме це вони і роблять.
вони будуть сунуться...
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08.06.2022 09:17 Ответить
У В А Г А!

Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх

Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.

"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
https://t.me/operativnoZSU/27763
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08.06.2022 09:48 Ответить
гратися з кацапнею в "позиціонну" війну марно.
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08.06.2022 09:19 Ответить
на фоне всего происходящего, тяжело писать что - войны могло бы и не быть...
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08.06.2022 09:22 Ответить
не думаю, війна була б все одно...
тварі би полізли, вони не могли не полізти - це було в повітрі і навіть не з початку цього року - з 2014го.
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08.06.2022 09:34 Ответить
это конечно я не могу отрицать - но не выбери клована в 19м...\от этого места стоит и подумать...!\
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08.06.2022 09:42 Ответить
Та хто знає...якби вони бачили силу, то може і не поспішали би.
Хотіли через політику пролізти, але мертвечук все завалив, а Зе боявся відверто москаль ні підігравати. Злякались , що рейтинги латентного совка падають і має приходити більш патріотична людина, тому і напали.
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08.06.2022 10:12 Ответить
Грозный 2000
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08.06.2022 09:26 Ответить
Тут їм не Сирія, тут їх дохне набагато більше, особливо чим далі вони подовжуюють свої логістичні лінії від власних кордонів, тим більше орків двухсотих на одного бійця ЗСУ.
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08.06.2022 09:31 Ответить
..нажаль з їхнього боку гине лайно, злочинці, непотріб з усієї Московії, а з боку України гинуть найкращі..(
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08.06.2022 10:19 Ответить
Я писав більше двох років тому: іде планомірне "розхвиськування" грошей на що-завгодно але не на зміцнення армії Щоб потім розвести руками і сказать: "Извините! Абараняться нечем! Нада капитулиравать!"
Так воно і вийшло-б - якби наш народ не "став дибки" І якби не допомога союзників! А "Блазень" з "блазенятами" готував Україну до капітуляції!
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08.06.2022 19:10 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.06.2022 10:18 Ответить
А дороги,як - збереглись? Цілі?
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08.06.2022 11:02 Ответить
 
 