ВСУ успешно сдерживают штурм Северодонецка. Враг уничтожает Лисичанск. Есть погибшие, – Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Северодонецк оккупанты не контролируют. ВСУ сдерживают вражеское наступление.
Как пишет Цензор.НЕТ, о ситуации в Луганской области сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.
"Череда разрушений, к сожалению, пришла в Лисичанск. Враг уничтожает "город на горе". Вчера россияне расстреливали центральные районы Лисичанска, там погиб мужчина, а женщина была ранена - она в больнице в Черновцах. Лисичанск постепенно становится похожим на областной центр, его так же уничтожают, уцелевших зданий осталось немного. Наши воины успешно сдерживают штурм в Северодонецке, боевые действия продолжаются. Так же и в Камышевахе - ВСУ сдерживают рашистов", - говорится в сообщении.
Сергей Гайдай добавил, что в Тошковке наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться у Устиновки, но украинские защитники отбросили оккупантов.
За минувшие сутки на Донбассе отбиты 11 атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
"Обстрелы жилого массива области с каждым днем только усиливаются, орки бьют хаотично. Наибольшие разрушения зафиксированы во Врубовке и Золотом - повреждено более 25 домов, вчера орки без остановки расстреливали из артиллерии эти населенные пункты. В Северодернецке в результате рашистских обстрелов на днях выгорело здание местной станции "скорой помощи", - добавили в Луганской ОВА.
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Я дивуюсь, чи наші керманичі не бачили що ворог робив в Сирії ?
Не готувались зовсім.
їм по вінту скока ваньків і техніки вони там покладуть - саме це вони і роблять.
вони будуть сунуться...
Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх
Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.
"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
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тварі би полізли, вони не могли не полізти - це було в повітрі і навіть не з початку цього року - з 2014го.
Хотіли через політику пролізти, але мертвечук все завалив, а Зе боявся відверто москаль ні підігравати. Злякались , що рейтинги латентного совка падають і має приходити більш патріотична людина, тому і напали.
Так воно і вийшло-б - якби наш народ не "став дибки" І якби не допомога союзників! А "Блазень" з "блазенятами" готував Україну до капітуляції!