За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские зафиксировали 11 ударов противника. Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов и ранили мирных жителей. Полицейские собрали подтверждения военных преступлений РФ.

Об этом отчитываются в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Очеретино, Ласточкино, Нью-Йорк. Враг вел обстрелы из ракетных установок, артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град". Разрушения получили 43 гражданских объекта: 31 жилой дом, школа, детский сад, предприятие, админздание, общежитие, линия электропередач и т.д.", - говорится в сообщении.

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Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.