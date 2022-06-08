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За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Полицейские зафиксировали 11 ударов противника. Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов и ранили мирных жителей. Полицейские собрали подтверждения военных преступлений РФ.

Об этом отчитываются в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 01

"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Очеретино, Ласточкино, Нью-Йорк. Враг вел обстрелы из ракетных установок, артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град". Разрушения получили 43 гражданских объекта: 31 жилой дом, школа, детский сад, предприятие, админздание, общежитие, линия электропередач и т.д.", - говорится в сообщении.

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За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 02
За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 03
За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 04
За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 05
За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 06
За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 07
За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 08
За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 09
За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция 10

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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У В А Г А!

Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх

Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.

"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
https://t.me/operativnoZSU/27763
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08.06.2022 10:15 Ответить
А де відповідь по кацапськім населеним пунктам? Схоже, що українське керівництво соромиться завдавати ударів по своїх російських друзях(((:
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08.06.2022 10:54 Ответить
если идиоты, то пусть рассказывают(сдают) по телефону и адрес и сколько проживают
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08.06.2022 11:14 Ответить
Несут "руське мирмир" во всей его красе.,как и хотели колоборанты.После того как от Донбасса останется вызженная земля,пусть лугандонцы вспомнят как им ужасно жилось с бандеровцами до 2014 года и про то как они за колбасу и масковскiе пенсии уничтожили свой ,один из самых багатых регион Украины.
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08.06.2022 11:16 Ответить
Ось що таке "русский мир "навіть нацисти в другу світову такого не робили і є бидло на Донбасі що підтримує цю орду.
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08.06.2022 12:13 Ответить
 
 