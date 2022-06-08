За сутки россияне разрушили в Донецкой области более 40 домов, школу и детсад, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Полицейские зафиксировали 11 ударов противника. Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов и ранили мирных жителей. Полицейские собрали подтверждения военных преступлений РФ.
Об этом отчитываются в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Очеретино, Ласточкино, Нью-Йорк. Враг вел обстрелы из ракетных установок, артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град". Разрушения получили 43 гражданских объекта: 31 жилой дом, школа, детский сад, предприятие, админздание, общежитие, линия электропередач и т.д.", - говорится в сообщении.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Російські окупанти телефонують жителям Авдіївки, питають адресу та кількість людей у будинку, а потім обстрілюють їх
Про це повідомила пресслужба Авдіївської міської військової адміністрації.
"Росіяни тероризують мешканців Авдіївки. І вигадали для цього новий спосіб, з яким раніше в нашому місті не доводилось стикатися. Телефонують з невідомого номеру, питають адресу та чи багато людей знаходиться у будинку (питають безпосередньо, так, ніби давні знайомі, та переживають за долю міста). Людина відповідає. Через кілька хвилин після дзвінка цей будинок накриває ворожа артилерія", - йдеться у повідомленні.
За інформацією пресслужби, у місті зафіксували вже кілька таких випадків.
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