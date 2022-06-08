В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Город Гуляйполе продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов. Фиксируются многочисленные разрушения.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера, 7 июня, населенный пункт подвергся очередной атаке со стороны рашистов. Разрушения получили многие гражданские объекты. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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Хоча і у Запоріжжі на жаль сєпарні вистачає...
Можно его не любить , но быть за Украину. Так что вы это зря