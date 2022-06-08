В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами. ФОТОрепортаж

Город Гуляйполе продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов. Фиксируются многочисленные разрушения.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 7 июня, населенный пункт подвергся очередной атаке со стороны рашистов. Разрушения получили многие гражданские объекты. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.





Также читайте: Обстрелы Запорожской области: в Гуляйполе россияне ранили ребенка, - ОВА















