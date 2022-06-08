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В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Город Гуляйполе продолжает страдать от обстрелов российских оккупантов. Фиксируются многочисленные разрушения.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 01

"Вчера, 7 июня, населенный пункт подвергся очередной атаке со стороны рашистов. Разрушения получили многие гражданские объекты. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.


В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 02

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В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 03
В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 04
В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 05
В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 06
В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 07
В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 08
В Запорожской ОВА показали последствия очередного обстрела Гуляйполя россиянами 09

Автор: Анастасія Потіха
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хватит насильно эвакуировать сепарню в Запорожье
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08.06.2022 11:15 Ответить
От, до речі, був колись у Гуляйполі на Махно-фесті Донія, так серед місцевих жителів дійсно багато вати, яка Махна терпіти не може. Ходили там і носом крутили!
Хоча і у Запоріжжі на жаль сєпарні вистачає...
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08.06.2022 11:23 Ответить
В Гуляйполе нет ваты, от слова совсем. Иначе бы сдали бы его как Пологи и Токмак. А по поводу Махна-действительно много жителей считают его бандитом. Но Махно не был никогда украинским националистом и воевал с Петлюрой. Отношение к батьке не является показателем ватности
Можно его не любить , но быть за Украину. Так что вы это зря
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08.06.2022 11:48 Ответить
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08.06.2022 11:15 Ответить
сочинская обезяна до катастрофы довела
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08.06.2022 11:17 Ответить
Запорізька ОВА, не відлякувайте інвесторів!
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08.06.2022 11:16 Ответить
 
 