РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13246 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 902 9
война (46961) оружие (9393) ВСУ (5164) ГБР (2551)

Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники ГБР в октябре прошлого года обнаружили в одном из населенных пунктов Донецкой области скрытый крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 01

По ходатайству следователя ГБР суд отменил арест, наложенный на эти вещественные доказательства. Они будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины. В частности, были изъяты:

  • десятки гранатометных выстрелов;
  • почти 180 реактивных противотанковых гранат разной модификации;
  • сотни ручных гранат
  • более 56 тыс. патронов разного калибра и многое другое.

Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия предоставила Украине около 20 единиц САУ М109 и научила ВСУ их использовать в бою


Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 03
Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 04
Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 05
Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 06
Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области 07

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понад 100 днів вагались кому передавати?? Чи нашим чи не нашим
показать весь комментарий
08.06.2022 11:37 Ответить
А ваши це хто?
показать весь комментарий
08.06.2022 11:50 Ответить
по слову "ваши", зрозуміло, що ти не наш і "паляниця" вимовити не зможеш... квадратна щелепа не позволить.
показать весь комментарий
08.06.2022 12:27 Ответить
Вадим 275afc74

Реєстрація: 05 червня 2022.
Свіженький тупий трольок сплило на "ЦЕНЗОРІ"?
показать весь комментарий
08.06.2022 12:36 Ответить
Папірці туди-сюди оформлювали. Бюрократам війна - х..ня, головне - маньоври
показать весь комментарий
08.06.2022 14:21 Ответить
ГБР в октябре прошлого года обнаружили, а суд прикрывал говорите? и через 9 месяцев родили? ЗСУ понимает, что происходит.
показать весь комментарий
08.06.2022 11:52 Ответить
І це все "добро" до цього часу зберігалось в якості "речових доказів"??? то напевне злочинця знайшли? чи інші злочинці(відомі) ховали боєзапас від ЗСУ в приміщені "речових доказів? чекали коли кацапи прийдуть, щоб їм і віддати....
показать весь комментарий
08.06.2022 12:24 Ответить
подозреваю что ктото более адекватный чем зеленая шобла готовился не к шашлыкам в мае, а к нормальной территориальной обороне от кацапни. Но доблестная ДБР учуяла премии и победила "врага", вскрыв секретный склад
показать весь комментарий
08.06.2022 13:56 Ответить
Мабуть ПС "позичили".
показать весь комментарий
08.06.2022 18:33 Ответить
 
 