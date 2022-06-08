Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области. ФОТО

Сотрудники ГБР в октябре прошлого года обнаружили в одном из населенных пунктов Донецкой области скрытый крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

По ходатайству следователя ГБР суд отменил арест, наложенный на эти вещественные доказательства. Они будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины. В частности, были изъяты:

десятки гранатометных выстрелов;

почти 180 реактивных противотанковых гранат разной модификации;

сотни ручных гранат

более 56 тыс. патронов разного калибра и многое другое.

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Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.