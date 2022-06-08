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Гранатометы, противотанковые гранаты, 56 тысяч патронов. ВСУ передадут арсенал оружия, обнаруженный ГБР в Донецкой области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники ГБР в октябре прошлого года обнаружили в одном из населенных пунктов Донецкой области скрытый крупный арсенал оружия и боеприпасов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
По ходатайству следователя ГБР суд отменил арест, наложенный на эти вещественные доказательства. Они будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины. В частности, были изъяты:
- десятки гранатометных выстрелов;
- почти 180 реактивных противотанковых гранат разной модификации;
- сотни ручных гранат
- более 56 тыс. патронов разного калибра и многое другое.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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Реєстрація: 05 червня 2022.
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