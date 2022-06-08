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Джонсона в Чернигове посвятили в козаки и нарекли Борисом Чуприной. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Черниговская козацкая громада Екатерининской церкви приняла решение о посвящении в козаки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Удостоверяющую это грамоту отправят в Лондон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Это наше уважение этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в Инстаграме подписывается как Джонсонюк – это британская фамилия на украинский манер. Так что это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", - рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновського Андрей Лесной.

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Джонсона в Чернигове посвятили в козаки и нарекли Борисом Чуприной 01Джонсона в Чернигове посвятили в козаки и нарекли Борисом Чуприной 02

Он также объяснил, почему для нового козака выбрали именно такую фамилию.

"Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, когда скажешь - Борис Чуприна, все знали, о ком речь идет", - говорит Лесной.

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В память о посвящении в козаки киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса в образе "козака Мамая". Одна такая картина останется в черниговском музее, другую вместе с грамотами отправят в Лондон.

Джонсона в Чернигове посвятили в козаки и нарекли Борисом Чуприной 03

Это уже не первый случай, когда премьера Великобритании отмечают на Черниговщине. В конце мая в Новгород-Северском предложили переименовать улицу Рокоссовского в честь Бориса Джонсона.

Джонсона в Чернигове посвятили в козаки и нарекли Борисом Чуприной 04
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Топ комментарии
+39
Чуприна будь здоров !
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08.06.2022 11:27
+35
Браво!
Козак Борис Чуприна боронить Україну із завзяттям, якому можна лише позаздрити!
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08.06.2022 11:28
+28
аааааааааааааааааааааабалдеть!!!
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08.06.2022 11:26
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аааааааааааааааааааааабалдеть!!!
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08.06.2022 11:26 Ответить
Портрет гарний!

але, не вистачає обовязкового елементу картини "козак Мамай" - баклажки з горілкою 😊

Тай сам пан Борис стаканчика віски не цурається на вечірці
за що його тамошні сери та пери нещодавно чуть не побили у парламенті 😂
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08.06.2022 12:28 Ответить
Не вистачає гіляки з повішеним москалем.
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10.06.2022 00:12 Ответить
Враховуючи що Катерининська церква була побудована запорожцями на честь взяття фортеці Азова, можна припустити що це тонкий натяк на Таганрог і Ростов на Дону...
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08.06.2022 13:30 Ответить
по Біблііі
НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
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08.06.2022 11:27 Ответить
ПО НАДПИСИ НА ЗАБОРЕ - не читах дурацкую писсанинку
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08.06.2022 11:46 Ответить
бог він тільки по мордовські розуміє ?
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08.06.2022 14:28 Ответить
а тобі шо, шкода? Яхве такий божок, шо такого я ..... ну ок, путіну ще би побажав, але не більше. ну ще черчілю і батькові сталіна.
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08.06.2022 21:48 Ответить
Чуприна будь здоров !
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08.06.2022 11:27 Ответить
може родич?
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08.06.2022 11:47 Ответить
вне всяких сомнений !!!
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08.06.2022 11:58 Ответить
Джонсон - наша людина, але в козаки...
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08.06.2022 11:27 Ответить
пропонуєте прямо в Гетьмани України?

пропозиція гарна!
тільки якщо королева відпустить з посади 😂
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08.06.2022 12:20 Ответить
можна вважати це певного роду аналогом посвячення в лицарі за певні заслуги перед державою та суспільством.
Тим більше запорозькі козаки були центральною українською силою, яка боролась проти звільнення України з-під влади різних імперій, тому алюзія чудова.

Щоправда сам ритуал посвячення більше стосується західного лицарства, а не козаччини, але якби існувало щось на зразок нагородження козацькою шаблею за особливі заслуги, то було б чудово. І було б краще, якби існував певний централізований офіційний процес.
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08.06.2022 12:47 Ответить
Думаєш - це "вперше"?

Шотландець в шароварах

Те, що козаки служили в армії французького короля, - факт досить відомий. А ось те, що серед самих запорожців одного разу виявився уродженець Шотландії - навряд чи. Та ще й який уродженець - Джон Пол Джонс, знаменитий авантюрист, який оголосив особисту війну Англії і став засновником військово-морського флоту США. В Україну його занесло в кінці XVIII століття, під час чергової російсько-турецької війни. Запорожці дуже тепло зустріли шотландця (мабуть, побачили споріднену душу), прийняли до своїх лав і навіть подарували йому справжні козацькі шаровари.

Відзначився в Очаківській кампанії коли воював пліч-о-пліч з запорожцями
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08.06.2022 13:51 Ответить
Я так розумію, ваша ремарка стосується коментаря вище)

Цілком вірно. До речі, козаки були на хорошому рахунку у багатьох держав. Зокрема у французьких документах самі ж французи відкликаються про козаків як про взірцевих воїнів.

Стосовно шароварів - цікавий нюанс. У 18 столітті дуже зріс попит на Східну моду і, відповідно, східні віяння у зброї та одязі переймали не лише козаки, а й уся Європа - це був тодішній писк моди.
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08.06.2022 14:31 Ответить
Не тобі, "манкурту", рішать - що нам робить! Краще про свій стосунок до України подумай!
Предок моєї матері в Україну прийшов у часи Хмельницького, у складі "полку литовського" (карателі "паспалитава рушення") А потім перейшов на бік козаків і отримав прізвище "Литвин" І воював добре - бо вижив і залишив по собі дітей Так і живе на Черкащині білорусько-український рід козаків Литвинів
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08.06.2022 13:33 Ответить
Браво!
Козак Борис Чуприна боронить Україну із завзяттям, якому можна лише позаздрити!
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08.06.2022 11:28 Ответить
Не рівня кізяку Вові Зеленому
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08.06.2022 12:14 Ответить
не буде ж вава ізраїльський стріляти по братській території ,по росіянам українців йому не шкода хай луплять по ним Він в КОВІД-19 100 тис українців поклав і на війні ще в 10 разів покладе Ізраіль в цій війні ж на боці росії а чому маленький єврейський хлопчик має робити інакше
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08.06.2022 14:35 Ответить
Как по мне то это уже как-то хрень. Искреннее спасибо Джонсону, но это похоже на выдавание хрюского гражданства депардье, и прочяя совковая пафосность
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08.06.2022 11:28 Ответить
Там этого Депардье тоже в кАзаки посвящали. Согласен бредятина полнейшая.
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09.06.2022 09:48 Ответить
Тоді вже не Чуприна, а Чупренюк. Як він в твіттері себе називає Boris Johnsonuk (хоча це закінчення означає всього лиш Юнайтед Кіндом)
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08.06.2022 11:28 Ответить
Так, але "uk" також означає українську мову. Так що тут 2 в 1 зійшлось )
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08.06.2022 13:09 Ответить
Гарно!
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08.06.2022 11:29 Ответить
чего без воплей про Боба и мангерочков то?
ты что, еретик?
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08.06.2022 11:50 Ответить
Трохи коломийок від Хавра.
"У Старій Маккейнівці превелике свято

Бо спіймало ТрО другого бурята

«Будемо тримати в клітці - глянь, які хороші! -

І показувать сусідам за великі гроші»

Імена отим бурятам вибрали дівчата:

Одного зовуть «Москва», іншого - «Саратов»

Розчесали їм хутро, пов'язали стрічки

І принесли попоїсти свіжої травички

У Борисо-Джонсовій, що понад горою,

Почали одраз сваритись лайкою дурною:

«Ми розводили бурятів на компост для рису,

Так вони все поламали і втекли до лісу»

Їй маккейнівець і каже: «Треба ж мати мізки.

То вони у тебе дикі, а у мене - свійські.

Я з тих обидвох бурятів виведу породу,

Щоб була від них якась користь для городу»

І з кацапів користь є, хоч воно й голота.

Можна ротою кацапів загатить болото

Лиш кадирівців - на гній, ними всі гребують,

Їх і кури не їдять, і свині гидують."
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08.06.2022 11:33 Ответить
Браво Джонсон!!
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08.06.2022 11:34 Ответить
Креативно!
Авторам ідеї респект!
Борису - подяка та побажання міцного казацького здоров'я!
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08.06.2022 11:35 Ответить
Іронія долі ... Свого часу у козаки посвятили і Григорія Потьомкіна. І нарекли його (через кудлату перуку) - Грицько Нечоса.
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08.06.2022 11:37 Ответить
Було таке.
Свого часу запорожці були писком моди при царському дворі Катьки проститки
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08.06.2022 12:32 Ответить
Польські вельможі теж віддавали своїх синків "на вишкіл" до Січі. Але таємно - на Січі ніхто своїми прізвищами та іменами не користувався...
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08.06.2022 12:41 Ответить
а фамилию Бори нах было менять.. такое конечно
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08.06.2022 11:45 Ответить
Бо це посвята в козаки, при посвяті в козаки прізвище міняли і навіть імя, відки ж нас такі
прикольні фамілії є..
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08.06.2022 13:07 Ответить
у мене викладач був Задависвічка
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08.06.2022 14:24 Ответить
на фоне конечно капище, выставляет его как верящим в летающих мужичков с мечами.
тупо же.
на Невзорова еще надо - на фоне.... ну например Дурницы бокомродицкой(плюет и закуривает)
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08.06.2022 11:48 Ответить
Джонсон переводится с английского как Иванов сын (сын Ивана) или на украинский манер Іванюк, Іванченко, Іванків, Іванишин, Іванчук...
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08.06.2022 11:59 Ответить
Борис Чуприна? То часом не родич Тараса Чупринки?
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08.06.2022 12:02 Ответить
Українці цінують добро та пам"ятають зло (зло, нажаль, - недовго)
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08.06.2022 12:06 Ответить
Київраді вже пора би назвати вулиці іменами Байдена та Джонсона

Може петицію подати?
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08.06.2022 12:34 Ответить
Какие молодцы - черниговские козаки.
Хочется, чтоб опубликовали грамоту.
Представляете? Если ему пожалуют титул сэра, то он будет Сэр-козак.
Звучит вполне музыкально.
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08.06.2022 13:27 Ответить
Благослови, господи, Бориса Джонсона за его помощь Украине! Он сделал больше, чем малорос ZE за всё время своей каденции!
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08.06.2022 13:36 Ответить
Точно підмічено, що Чуприна, бо він насправді вічно непричесаний і косматий )))
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08.06.2022 15:57 Ответить
Боря супер.
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09.06.2022 12:01 Ответить
А вулиця імені Бориса Джонсона звучить
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09.06.2022 14:16 Ответить
В козаки приймають живих, а вулиці називають іменами тих, хто полишив цей світ. Борису Джонсону доброго здоров'я та довгих і звитяжних літ. Нехай козакує нам і британцям на радість, а ворогам на горе.
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09.06.2022 15:46 Ответить
 
 