Джонсона в Чернигове посвятили в козаки и нарекли Борисом Чуприной. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Черниговская козацкая громада Екатерининской церкви приняла решение о посвящении в козаки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Удостоверяющую это грамоту отправят в Лондон.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
"Это наше уважение этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в Инстаграме подписывается как Джонсонюк – это британская фамилия на украинский манер. Так что это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", - рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновського Андрей Лесной.
Он также объяснил, почему для нового козака выбрали именно такую фамилию.
"Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, когда скажешь - Борис Чуприна, все знали, о ком речь идет", - говорит Лесной.
В память о посвящении в козаки киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса в образе "козака Мамая". Одна такая картина останется в черниговском музее, другую вместе с грамотами отправят в Лондон.
Это уже не первый случай, когда премьера Великобритании отмечают на Черниговщине. В конце мая в Новгород-Северском предложили переименовать улицу Рокоссовского в честь Бориса Джонсона.
Пожалуйста, подождите...
але, не вистачає обовязкового елементу картини "козак Мамай" - баклажки з горілкою 😊
Тай сам пан Борис стаканчика віски не цурається на вечірці
за що його тамошні сери та пери нещодавно чуть не побили у парламенті 😂
НЕТ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
пропозиція гарна!
тільки якщо королева відпустить з посади 😂
Тим більше запорозькі козаки були центральною українською силою, яка боролась проти звільнення України з-під влади різних імперій, тому алюзія чудова.
Щоправда сам ритуал посвячення більше стосується західного лицарства, а не козаччини, але якби існувало щось на зразок нагородження козацькою шаблею за особливі заслуги, то було б чудово. І було б краще, якби існував певний централізований офіційний процес.
Шотландець в шароварах
Те, що козаки служили в армії французького короля, - факт досить відомий. А ось те, що серед самих запорожців одного разу виявився уродженець Шотландії - навряд чи. Та ще й який уродженець - Джон Пол Джонс, знаменитий авантюрист, який оголосив особисту війну Англії і став засновником військово-морського флоту США. В Україну його занесло в кінці XVIII століття, під час чергової російсько-турецької війни. Запорожці дуже тепло зустріли шотландця (мабуть, побачили споріднену душу), прийняли до своїх лав і навіть подарували йому справжні козацькі шаровари.
Відзначився в Очаківській кампанії коли воював пліч-о-пліч з запорожцями
Цілком вірно. До речі, козаки були на хорошому рахунку у багатьох держав. Зокрема у французьких документах самі ж французи відкликаються про козаків як про взірцевих воїнів.
Стосовно шароварів - цікавий нюанс. У 18 столітті дуже зріс попит на Східну моду і, відповідно, східні віяння у зброї та одязі переймали не лише козаки, а й уся Європа - це був тодішній писк моди.
Предок моєї матері в Україну прийшов у часи Хмельницького, у складі "полку литовського" (карателі "паспалитава рушення") А потім перейшов на бік козаків і отримав прізвище "Литвин" І воював добре - бо вижив і залишив по собі дітей Так і живе на Черкащині білорусько-український рід козаків Литвинів
Козак Борис Чуприна боронить Україну із завзяттям, якому можна лише позаздрити!
ты что, еретик?
"У Старій Маккейнівці превелике свято
Бо спіймало ТрО другого бурята
«Будемо тримати в клітці - глянь, які хороші! -
І показувать сусідам за великі гроші»
Імена отим бурятам вибрали дівчата:
Одного зовуть «Москва», іншого - «Саратов»
Розчесали їм хутро, пов'язали стрічки
І принесли попоїсти свіжої травички
У Борисо-Джонсовій, що понад горою,
Почали одраз сваритись лайкою дурною:
«Ми розводили бурятів на компост для рису,
Так вони все поламали і втекли до лісу»
Їй маккейнівець і каже: «Треба ж мати мізки.
То вони у тебе дикі, а у мене - свійські.
Я з тих обидвох бурятів виведу породу,
Щоб була від них якась користь для городу»
І з кацапів користь є, хоч воно й голота.
Можна ротою кацапів загатить болото
Лиш кадирівців - на гній, ними всі гребують,
Їх і кури не їдять, і свині гидують."
Авторам ідеї респект!
Борису - подяка та побажання міцного казацького здоров'я!
Свого часу запорожці були писком моди при царському дворі Катьки проститки
прикольні фамілії є..
тупо же.
на Невзорова еще надо - на фоне.... ну например Дурницы бокомродицкой(плюет и закуривает)
Може петицію подати?
Хочется, чтоб опубликовали грамоту.
Представляете? Если ему пожалуют титул сэра, то он будет Сэр-козак.
Звучит вполне музыкально.