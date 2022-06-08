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Россияне нанесли удары по 5 населенным пунктам Николаевщины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Под обстрелами находились город Баштанка и села Калуга, Зеленый Гай, Засилье и Муравьевка. Поврежден один многоквартирный и шесть частных домов, стадион и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщают на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Россияне нанесли удары по 5 населенным пунктам Николаевщины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01

"За прошедшие сутки обстрелы получили пять населенных пунктов Николаевщины - правоохранители документируют последствия очередных вражеских атак. Под обстрелами находились город Баштанка и села Калуга, Зеленый Гай, Засилье и Мураховка. Поврежден один многоквартирный и шесть частных домов, стадион и другие объекты инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.

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Россияне нанесли удары по 5 населенным пунктам Николаевщины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
Россияне нанесли удары по 5 населенным пунктам Николаевщины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
Россияне нанесли удары по 5 населенным пунктам Николаевщины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04

За сутки 7 июня все подразделения полиции Николаевской области отреагировали на 464 сообщения от граждан. Большинство из них касались военных преступлений.

Автор: Анастасія Потіха
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арахнофобию туда - китайцефилушка, а китай ведь как раз одобрил нападение орков.
смешно еще Лещенок оправдывает елдака и прочих - ..... готовились они, получается
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08.06.2022 11:53 Ответить
Походу и ПВО в Николаеве уже не осталось
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08.06.2022 12:14 Ответить
Там і не було здається. Але при наявності ППО обстріли градами з Херсона вони все одно не перехоплять(
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08.06.2022 12:43 Ответить
Ну какими градами, крылатыми ракетами и смерчами/ураганами
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08.06.2022 12:57 Ответить
VPN?
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08.06.2022 12:48 Ответить
Что за бред? Наибольшее урона наносят Баштанке и Николаеву! Основном "ураганами". О каком ПВО речь? Да был прилет ракеты в Новый Буг... Сбивают до 20%, это очень мало... Но чем? У нас нет с300, потому что оно кроет Киев. А "Осой" сбить ракеты не просто...Но все же сбивают!!!
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08.06.2022 16:03 Ответить
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08.06.2022 12:24 Ответить
Земля тобі **** "стєкловатой"!
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08.06.2022 12:44 Ответить
 
 