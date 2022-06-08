Россияне нанесли удары по 5 населенным пунктам Николаевщины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Под обстрелами находились город Баштанка и села Калуга, Зеленый Гай, Засилье и Муравьевка. Поврежден один многоквартирный и шесть частных домов, стадион и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщают на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки обстрелы получили пять населенных пунктов Николаевщины - правоохранители документируют последствия очередных вражеских атак. Под обстрелами находились город Баштанка и села Калуга, Зеленый Гай, Засилье и Мураховка. Поврежден один многоквартирный и шесть частных домов, стадион и другие объекты инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.
За сутки 7 июня все подразделения полиции Николаевской области отреагировали на 464 сообщения от граждан. Большинство из них касались военных преступлений.
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смешно еще Лещенок оправдывает елдака и прочих - ..... готовились они, получается