Защитники Украины уничтожают врага из САУ Caesar, полученных от Франции, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вооруженные силы Украины благодарны народу и высшему военно-политическому руководству Франции за помощь и поддержку в борьбе с российскими захватчиками.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Идеи свободы, равенства, братства и сестринства, которые были и есть в сердцевине крепкого каменного фундамента Французской Республики, всегда были одними из краеугольных камней для украинских воинов, которые на протяжении веков боролись за независимую, суверенную Украину", - заявили в Генштаб.
ВСУ выразили благодарность народу Франции, президенту Эмманюэлю Макрону, премьер-министру Элизабет Борн, парламенту Франции, министру обороны Себастьену Лекорню, начальнику Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералу армии Тьери Бюркару, министру иностранных и европейских дел Франции Катрин Колонне.
Отмечается, что украинские воины-артиллеристы хорошо освоили французские САУ на колесном шасси CAESAR и эффективно уничтожают врага.
CAESAR – это самоходная артиллерийская установка нового поколения, позволяющая поражать противника на удалении 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.
Пожалуйста, подождите...
хіба ні ?
Тому вони і круті бо автоматичні, бо крута система прив'язки та наведення і т.п.
А Богдана це просто схожий концепт - колеса, ствол, на цьому їхня схожість закінчується.
Такі речі як Богдана, наш ВПК міг (до війни, зараз не факт що він взагалі існує) розробляти за принципом Туреччини. Спочатку локалізація чужого, потім повне виробництво чужого, потім, коли з'явиться відповідний інженерний склад, обладнання, досвід, культура виробництва, можно пробувати власний концепт. А ми по суті ніколи такого не виробляли і вирішили, а може?
Богдані що не вийшло за межі концепції,то її автомат заряджання,досвід кажеш,а іменно її створення це і є досвід,відпрацювання косяків,але ж ви бидло встигли її засрати не давши навіть шансу,а тим часом вона гасить русню
Усього навсього? А ти знаєш що такий автомат ВПК не кожної країни здатний зробити? А якщо наш ніколи його самостійно не осилить? То що ж ми будемо мати, на папері "автомат" а у реаліях "гвинтівку Мосіна"?
На виробництво якісної техніки потрібно купа грошей,часу,ресурсів і концентрації інженерів на квадратний метр.Україна просто не має таких можливостей.
Пояснюю - щоб виготовити якісну зброю яка буде відповідати стандартам 2022 року,потрібно мати - гроші,час на дослідження,науковці,виробничі потужності.Так як грошей немає,більшість науковців виїхали за кордон,часу з 2014 року було явно недостатньо а всі виробничі потужності по виробництву артилерії розміщувалися в РФії то можна зробити простий висновок - УКРАЇНА НА ДАНИЙ МОМЕНТ НЕ В ЗМОЗІ ВИРОБИТИ ЯКІСНУ АРТИЛЕРІЮ СВОЇМИ СИЛАМИ.
Краще взяти приклад в поляків які зробили свій КРАБ на основі південнокорейської гаубиці і британської зі своїми особливостями.Но нам тут порохоботва буде розказувати яке у нас аналоговнєтноє оружиє краще всіх.Смішно)
Станом на початок жовтня 2019 року був виготовлений перший зразок системи, який успішно пройшов ходові випробування та здійснив перші тестові постріли. Але через відсутність вітчизняних снарядів потрібного калібру заводські випробування не були завершенні. Очікується, що основна частина робіт буде завершена до середини 2020 року[19].
ВОПРОС - ПОЧЕМУ ПРИ генерал-фельдмаршальком-генералисимусе пианинно шашлычно-шаурмячно-офшорно-асфальтных войск не было продолжено испытание с ускорением процесса принятия на вооружение и закупки для ВСУ?
чку тримав ********?
угу угу,самий що не є аналоговнєт))) Аще про це мабуть не в курсах німаки і шведи з їх гаубицями)))
я тобі взагалі зараз страшну "тайну" відкрию,що так валять усі 52 каліберні 155ки))) тому що СТАНДАРТ,але тут лудці так радіють,ніби вчора з дерева злізли)))
Наприклад, у М777 є інерціальна система відновлення прицілу, бортовий балістичний комп'ютер та бортовий GPS. В результаті - в неї прізвисько "снайперська". Бо вона з такими системами - реально снайперська та дуже невибаглива до обслуги. І все це - з'явилося більше 20 років тому та обкатане та пройшло випробування в надцяти реальних застосуваннях (війнах).
Тож, звісно, можна надрочувати скільки завгодно на можливу Богдану, але навіть за 100% успішного просування Богдани через наші бюрократичні перепони та прийняття на озброєння, в 2022 році реально набагато краще мати замість Богдан - гаубиці M777 та FH70. Так, дорого. Але я краще півжиття буду віддавати кредит за M777, ніж у хлопців буде гірша зброє.
І так, це не означає, що не треба просувати Богдану паралельно. Бо значно краще мати 200 штук M777 та 200 штук Богдан. Ніж взагалі нічого, як було 24.02.2022...
кроме дикой орды из мухосранска и его , совершенно , обезумевшего
фюрера и мелкой мрази , ху@ ла 😡
Але для ЗСУ їх потрібно у ДЕСЯТЬ РАЗІВ БІЛЬШЕ!
дельты Дуная
На жаль, Україна, з ЇЇ безмежним потенцілом, на 8-му році війни не спромоглася запустити свої гаубиці-богдани.
До речі, це і ВАША вина, на все забивші шашличники, що як несамовиті шастатли по закордонам-туреччинам-занзібарам.
Навіть сраного окопного перископа, який клепає китай, в Україні не дістати.
А вже опісля розповіли, що 18 французьких "Цезарів" за короткий час після прибуття в Україну ні дня не стояли десь на складах, а вже встигли знищити 80 одиниць рашистської артилерії. І це дані ще десь до 4-5 червня.
Вот что нужно просить :
Самая быстрая гаубица в мире - САУ Archer
https://www.youtube.com/watch?v=nhJoTtj1Q_E