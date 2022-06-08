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Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ, Нацполом и ГБР установлен уже 9 военнослужащих вооруженных сил РФ, причастных к зверствам в Ягодном. Всем им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 01

"Жуткий март оккупации. Захватчики выгнали жителей Ягодного из укрытий. Людей заставляли раздеваться на морозе - искали патриотические тату и военное белье. А в их домах во время так называемых "обысков" российские военные выметали стиральные машины, телевизоры, микроволновки, электрочайники. У селян отбирали мобильные телефоны, угрожая, что если обнаружат что-то скрытое, каждого 5-го мужчину казнят.

Оккупанты согнали более 300 человек в тесный подвал сельской школы. В образовательном учреждении был обустроен российский штаб, и гражданские стали их "живым щитом" - гарантией ненападения. Самому молодому пленнику было 1,5 месяца, самому старшему - 93. Всего в так называемом подземелье было 77 детей", - говорится в сообщении.

Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 02

Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 03

Венедиктова отметила, что людей "насильственно удерживали в бесчеловечных условиях: теснота и удушье, полная темнота, голод и жажда, полная антисанитария". Из-за этого в подвале с 9 по 28 марта скончались 10 гражданских жителей.

Смотрите: Идентифицирован военнослужащий 37-й бригады ВС РФ Дабаев, причастный к убийству гражданского, мародерству и имитации казни во время оккупации в Киевской области, - Венедиктова. ФОТО

Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 04
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 05

"Также в это время в Ягодном российскими военными были убиты еще 17 человек. Реестр смертей пленные жильцы вели прямо на стене подвала. Хоронить менее пяти покойников российские военные не разрешали. За нарушение этого запрета открывали огонь по гражданским, от которого люди должны были укрываться в выкопанных могилах", - добавила Генпрокурор.

Смотрите: Идентифицирован россиянин, убивший гражданского в Киевской области. Это - снайпер 15-й мотострелковой бригады Ильин. ФОТО

Доказательства причастности к преступлениям собраны в отношении: Сиин-оол Суван – командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Айгарим Монгуш – рядовой 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Назыти Монгуш - сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Эресу Ооржак – ефрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Ариан Хертек – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Саян Хомушко – рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ, Иван Ооржак – военнослужащий 3-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ, Чаян Чинан – военнослужащий 2-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады воинской части 55115 РФ, Кежик-оол Шактар-оол – военнослужащий 1-го минометного взвода минометной батареи 2–й механизированной бригады 55115 РФ.

Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 06
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 07
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 08
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 09
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 10
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 11
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 12
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 13
Идентифицировано уже 9 российских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном на Черниговщине, - Венедиктова 14
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Топ комментарии
+43
Опять срань бурятская. Нашествие монголоидов на Киевскую Русь, как и тысячи лет назад.
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08.06.2022 16:19
+27
буряти кровні вороги Українців, що що а цей народ точно буде знищено
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08.06.2022 16:20
+25
Это грёбаная монгольская орда, какой московия всегда и была
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08.06.2022 16:34
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Какие светлые лица.
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08.06.2022 16:17 Ответить
Ру卐卐ие витязи.
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08.06.2022 16:58 Ответить
Орки- чурки
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08.06.2022 16:19 Ответить
это не чурки,это оолы..
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08.06.2022 16:24 Ответить
Это грёбаная монгольская орда, какой московия всегда и была
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08.06.2022 16:34 Ответить
Опять срань бурятская. Нашествие монголоидов на Киевскую Русь, как и тысячи лет назад.
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08.06.2022 16:19 Ответить
Це тувинці! "Ооол" - родовий додаток до їх імен та прізвищ Це як "шляхта" у поляків білорусів і українців
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08.06.2022 16:29 Ответить
ООЛ, це просто сын.
Сын такого-то.
Шойгу Сэркек оол Кужугет.
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08.06.2022 16:44 Ответить
БеняДиктова, з цими покидьками і після війни можна розбираись. Досить замилювати людям очі цими недолугими справами.
У мене запитання, коли ти почнеш так активно розбиратись з місцевими колаборантами та агентами впливу, причому на неокупованих територіях можна почати це робити? Як на мене, то для на сьогодні для перемоги це більш важливо.
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08.06.2022 16:19 Ответить
буряти кровні вороги Українців, що що а цей народ точно буде знищено
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08.06.2022 16:20 Ответить
І хто ж цим буде займатися за 8000 км. звідси?
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08.06.2022 16:48 Ответить
Китайці , вони їх ненавидять так само, як і ми .
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08.06.2022 17:31 Ответить
можна інфу про це ...
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08.06.2022 17:57 Ответить
Китайці? 40% населення Китаю складали саме буряти, не знаю скільки зараз, але так само чимало, ще якийсь відсоток монголів. Ненавидять, щоб не часом.
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09.06.2022 11:10 Ответить
кацапи косоокі
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08.06.2022 16:20 Ответить
****** косоокі. Вважаю, що ви своєю смертю не здохнете.
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08.06.2022 16:21 Ответить
Каіє мєрзскіє атвратітєльниє рожі бурятскіх ублюдков...
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08.06.2022 16:23 Ответить
От і тувинці "засвітилися" Земляки "главнага аленевода"
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08.06.2022 16:25 Ответить
это тувинцы,тыва,кызыл..
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08.06.2022 16:28 Ответить
Тива: шаманізм,націоналізм,алкоголізм

https://youtu.be/6CJrIhsR23I
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08.06.2022 16:46 Ответить
тувинские мрази
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08.06.2022 16:30 Ответить
вузькожопі ординсці! це і є корінне населення рф
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08.06.2022 16:34 Ответить
Сжечь всех, живьём.
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08.06.2022 16:36 Ответить
Фу, бурят нєкрасівий!!! Яка ж гидка нація!
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08.06.2022 16:41 Ответить
Попробуй теперь достань. Бабло собирать надо не малое. Тогда завалят всех. По месту жительства.
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08.06.2022 16:42 Ответить
Сусіда син повернувся в Чернігів учора Два тижні тому на північ від Чернігова (у Городнянському районі) місцеві "напівтериторіали-напівпартизани" дрон запустили Облітав лісовий масив А на поляні - "гобліни" Шестеро Хлопці під"їхали, тихенько підійшли Дивляться - "русский с глазом узким" Перестріляли Забрали автомати і магазини з патронами Документів нема Покинули "жмурів" та й пішли На машині не під"їдеш - ліс і болотянка А тягти півтора кілометри до машини - "та ну нах!" Вовки з лисицями підчистять! І таке - по всій Чернігівщині!
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08.06.2022 17:20 Ответить
Знайдемо усіх. Без винятку. Усіх до одного до їхніх праотців
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08.06.2022 16:44 Ответить
рассєянці ізбучі
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08.06.2022 16:44 Ответить
К тобы орал за русиш мир , но только не эти ****** . Вот что значит в руках оружие против безоружного беззащитного. Вот кого в плен не брать так это метровых мразей рыгать тянет смотря на это чмо.....Бедные люди, слов нет..
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08.06.2022 16:45 Ответить
3.14здоглазі...Бачиш плоску морду-бий.Біосміття.
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08.06.2022 16:52 Ответить
Якась монголо-татарська навала.....
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08.06.2022 16:58 Ответить
Азиаты... Отсюда и жесткость, и изощренный садизм, и отсутствие эмпатии. Не брать в плен ВООБЩЕ косоглазых. Только видишь тварь узкопленочную, сразу вали.
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08.06.2022 16:59 Ответить
Відсутність емпатії в азіатів...

Я думав це тільки мені здається що у них якось по альтернативному працюють дзеркальні нейрони.

До речі на чому, на яких прикладах базується ваше твердження про відсутність емпатії в усіх азіатів?
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08.06.2022 19:36 Ответить
Китайці такі ж жорстокі як й бурято-тувінци-якути. Через це Захід до них ставиться з побоюванням. Про "подвиги" японців під час другой світової до сих пір ходять легенди. А русня всю цю азію несе у Європу, бо вони самі ординці, а не славянє.
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08.06.2022 20:14 Ответить
русскіє етнічні звірствують не меньше ще й вихваляються в соцмережах, вони вважають що садизм це самоє то, по-перше вони це ******* і ніколи від того не втомлюються, поки не здохнуть, по-друге їх всі будуть боятися.
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09.06.2022 11:15 Ответить
а до 1944 року Тува була ще незалежною країною...
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08.06.2022 17:07 Ответить
Дивно, однак у цій кримінальній відсутні інші головні персонажі, які три місяці до війни розповідали нам про шашлики і про те що американці нагнітають істєрію замість того аби готуватися до війни і вивозити дітей у тил.
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08.06.2022 17:10 Ответить
то була велика Зе політика. І за це його до криміналу притягнути не вдасться.
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08.06.2022 18:27 Ответить
Паноприкум. амебы освобождали украинцев от нацизма. и продвигали руский православный мир. дружба народов во всей красе.
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08.06.2022 17:17 Ответить
фото Зе не побачив
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08.06.2022 17:30 Ответить
чурки 👎.. ****
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08.06.2022 19:01 Ответить
Чурки плоскомордые!!!!!
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08.06.2022 19:24 Ответить
Маю надію що наші коли будуть карати гоблінів слідів не залишать. Треба вчитись на їх помилках.
А личинки цих виродків мають здохнути в точності як жертви цих гоблінів.
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08.06.2022 19:32 Ответить
треба своїх дітей народжувати і вчити з малечка історії, мові, володінню зброєю, надаванню медичної допомоги, щоб вони не сиділи перед компом не заробляли сколіоз і запалення простати, коли подорослішають, щоб не брали до уваги цю солодку дурню від ліваків про гендерну революцію, і решта гівна, яке має на меті зменьшити популяцію. Нам немає чого зменьшувати, нас і так по всіх війнах вже в рази меньше стало ніж було. А чужі діти, ми немаємо до того нічого, там вже як Бог розсудить. Головне своїх зберегти.
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09.06.2022 11:19 Ответить
Одні буряти. Дика орда (йдіть у дупу миротворці-Арестовичі)
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08.06.2022 20:00 Ответить
Бурято-ордынцы- тувинцы это конечно звери, но приказы им давали русскэ швайнэ
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08.06.2022 20:09 Ответить
етнічні русскіє нічим не краще. Навіть гірше, бо можуть мімікрувати під українців, що власно вже й роблять овсяннікова, невзоров, зараз і у гіркіна якісь українські корені вилізуть. І ми всіх примемо, ми ж добрі, милосердні віслюки. Чи може все ж таки ні?
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09.06.2022 11:21 Ответить
Виродки косоокі.
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08.06.2022 20:13 Ответить
дикое первобытное племя.
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09.06.2022 01:47 Ответить
**** чуркотня ******,порубать на куски мачетой и скормить собакам
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09.06.2022 08:21 Ответить
Ай да венедиктова, ай да молодєц! тільки буряти там були? тільки буряти катували? а русскіє значить в сторонці стояли. Вже відбілюють, мовляв, то буряти садисти, ну там може путін ще, а русскіє єто другоє.
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09.06.2022 11:24 Ответить
Можна замурувати їм ноги у цемент і залишити на березі моря під час припливу.
Коли будуть повільно помирати, то будуть згадувати все що накоїли і все своє
нікчемне життя
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09.06.2022 14:21 Ответить
 
 