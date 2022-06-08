Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
СБУ задержала агента военной разведки РФ, которая передавала врагу разведданные об украинских защитниках в Житомирской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, задержана жительница одного из сел Житомирщины. Сотрудник подразделения разведки ВС РФ "приметил" женщину в запрещенных в Украине соцсетях. Там она выражала агрессивную пророссийскую позицию и распространяла антиукраинский контент. Россияне завербовали ее и присвоили псевдоним Победа.
После начала вторжения РФ в северные районы Житомирщины женщина получила подробные инструкции от куратора по поводу способов сбора и передачи необходимых им данных. Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий.
В частности, врага интересовало:
местонахождение военных объектов и склады вооружения;
подразделения ВСУ, их численность, виды вооружения, места дислокации и направления перемещения, в первую очередь по железной дороге;
геолокационные данные о местах временного пребывания украинских военных и местной теробороны.
По собственной инициативе женщина передавала стране-агрессору также данные об укрытиях или подвальных помещениях зданий.
В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи с кураторами из РФ. Задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания своей противоправной деятельности.
Следователи СБУ сообщили задержанной агентке российской спецслужбы о подозрении по ч.2 ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
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Якийсь Ви сьогодні занадто добрий та толерантний...
Стаття 111 ч.2 передбачає ВІД 15 років.
Алексей Ковалев
1 год ·
Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области
Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!
Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания.
Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:
- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года
- что с урожаем 2022 года?
- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?
Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.
Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.
Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит."