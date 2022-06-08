Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала агента военной разведки РФ, которая передавала врагу разведданные об украинских защитниках в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, задержана жительница одного из сел Житомирщины. Сотрудник подразделения разведки ВС РФ "приметил" женщину в запрещенных в Украине соцсетях. Там она выражала агрессивную пророссийскую позицию и распространяла антиукраинский контент. Россияне завербовали ее и присвоили псевдоним Победа.

После начала вторжения РФ в северные районы Житомирщины женщина получила подробные инструкции от куратора по поводу способов сбора и передачи необходимых им данных. Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий.

Смотрите: Задержан бывший "ДНРовец", который пытался устроиться на службу в ВСУ в Житомирской области, - СБУ. ФОТО

В частности, врага интересовало:

местонахождение военных объектов и склады вооружения;

подразделения ВСУ, их численность, виды вооружения, места дислокации и направления перемещения, в первую очередь по железной дороге;

геолокационные данные о местах временного пребывания украинских военных и местной теробороны.

По собственной инициативе женщина передавала стране-агрессору также данные об укрытиях или подвальных помещениях зданий.

В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи с кураторами из РФ. Задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания своей противоправной деятельности.

Также смотрите: Агент ФСБ задержан во время съемки одного из военных объектов Черкасщины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Следователи СБУ сообщили задержанной агентке российской спецслужбы о подозрении по ч.2 ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.