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Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

СБУ задержала агента военной разведки РФ, которая передавала врагу разведданные об украинских защитниках в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ 01

По данным следствия, задержана жительница одного из сел Житомирщины. Сотрудник подразделения разведки ВС РФ "приметил" женщину в запрещенных в Украине соцсетях. Там она выражала агрессивную пророссийскую позицию и распространяла антиукраинский контент. Россияне завербовали ее и присвоили псевдоним Победа.

После начала вторжения РФ в северные районы Житомирщины женщина получила подробные инструкции от куратора по поводу способов сбора и передачи необходимых им данных. Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий.

Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ 02

Смотрите: Задержан бывший "ДНРовец", который пытался устроиться на службу в ВСУ в Житомирской области, - СБУ. ФОТО

В частности, врага интересовало:

Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ 03 местонахождение военных объектов и склады вооружения;

Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ 03 подразделения ВСУ, их численность, виды вооружения, места дислокации и направления перемещения, в первую очередь по железной дороге;

Задержана жительница Житомирщины, передававшая врагу разведданные об украинских военных, - СБУ 03 геолокационные данные о местах временного пребывания украинских военных и местной теробороны.

По собственной инициативе женщина передавала стране-агрессору также данные об укрытиях или подвальных помещениях зданий.

В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи с кураторами из РФ. Задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания своей противоправной деятельности.

Также смотрите: Агент ФСБ задержан во время съемки одного из военных объектов Черкасщины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Следователи СБУ сообщили задержанной агентке российской спецслужбы о подозрении по ч.2 ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
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Топ комментарии
+35
Чергова тупа мерзенна курка с адной ізвілінай каторая явна нє в галавє...
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08.06.2022 16:37
+19
ну і шо? слабо на місті при втечі пристрелить гуманісти *****-а хлопці гинуть а ви на неї пальчиком
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08.06.2022 16:41
+18
Сволота. Цій сволоті навіть 15 років позбавлення волі надто гуманно.
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08.06.2022 16:47
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Чергова тупа мерзенна курка с адной ізвілінай каторая явна нє в галавє...
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08.06.2022 16:37 Ответить
Вбивця.
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08.06.2022 17:09 Ответить
представляю ЧЕМУ ОНА УЧИЛА ДЕТОК....
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08.06.2022 17:18 Ответить
Судить по всей строгости военного времени, лет на 10, в трудовые лагеря или в поле, для разминирования...
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08.06.2022 17:44 Ответить
Anders Hepburn

"лет на 10, в трудовые лагеря"
Якийсь Ви сьогодні занадто добрий та толерантний...
Стаття 111 ч.2 передбачає ВІД 15 років.
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08.06.2022 18:54 Ответить
Штраф бабе
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08.06.2022 16:37 Ответить
який штраф? якщо є загиблі з її вини - пожиттєво
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08.06.2022 16:52 Ответить
Це нам так хочеться-пожиттєве, а наш гуманний (до ворогів України) суд присудить як не штраф, то мінімальний строк. Дивлячись на таке відношення до них, наступні зрадники будуть діяти більш впевнено та зухвало.
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08.06.2022 17:11 Ответить
Судьи - прислуга Портнова, такие же любители "русского мира"
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08.06.2022 21:00 Ответить
ну і шо? слабо на місті при втечі пристрелить гуманісти *****-а хлопці гинуть а ви на неї пальчиком
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08.06.2022 16:41 Ответить
Ще одна потвора, народний депутан від "слуг" Алексей Ковалев співпрацює з окупантами.

Алексей Ковалев

1 год ·

Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области

Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!

Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания.

Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:

- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года

- что с урожаем 2022 года?

- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?
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08.06.2022 16:41 Ответить
"Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.

Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.

Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.

Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит."
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08.06.2022 16:42 Ответить
Член ЗЕкоманди-колаборант Алексей Ковалев

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08.06.2022 16:44 Ответить
Это ты, дура, засядешь надолго)
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08.06.2022 16:44 Ответить
Сволота. Цій сволоті навіть 15 років позбавлення волі надто гуманно.
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08.06.2022 16:47 Ответить
За наші податки ска на нарах гнити буде-краще пуля зрадниці
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08.06.2022 17:18 Ответить
так как расстреливать этих гнид не будут, надо требовать, что бы не замыливали их физиономии на фотографиях и давали их полную информацию для общественности
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08.06.2022 19:51 Ответить
Як говорить зебидло: " Кожен має право на помилку", а отже "пожурить".
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08.06.2022 16:47 Ответить
Трибунал треба, воїни гинуть ,сидить .... думає що нічого їй небуде....
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08.06.2022 16:56 Ответить
для таких, не знаю даже как назвать уродов, есть шальная пуля... и не надо время тратить и деньги...
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08.06.2022 17:02 Ответить
Кончайте уже этих гнид ,а то ведь время военное иначе толку не будет
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08.06.2022 17:03 Ответить
Придушить шлюху в подвале.Ога уже украинкой не станет.
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08.06.2022 17:09 Ответить
К****ва ї**на!!!!
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08.06.2022 17:09 Ответить
Ні, таких, тільки стріляти. Це зрада сама звичайна.
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08.06.2022 17:33 Ответить
адекватне покарання буде однозначно. тепер у неї життя це коли треба постійно оглядатися.
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08.06.2022 17:43 Ответить
За сарайчик і кулю в лобешник !
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08.06.2022 17:46 Ответить
Паскуда...
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08.06.2022 17:56 Ответить
Село Клітчин под Житомиром, надпись на скамейке обстановка - Герої - позор нації, ватник ***** беженки с руським акцентом на обстановка и так далее
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08.06.2022 18:08 Ответить
********* ваш коригувальник тексту, я все це бачу на зупинці села Клітчин
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08.06.2022 18:10 Ответить
На жаль,скільки їх,таких зрадників по всій Україні
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08.06.2022 18:16 Ответить
І це на Житомирщині, а скільки ж таких на Донбасі?
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08.06.2022 20:26 Ответить
я думаю проватную контру надо с маузера или нагана шльопнуть по законам времен людовика 11го...
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08.06.2022 21:07 Ответить
Нихуя она не тупая. Пишет грамотно, идейная падла. Знала что делает!
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08.06.2022 21:53 Ответить
 
 