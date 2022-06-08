Новая госпожа посол Украины в Канаде Ковалив начала работу. ФОТО

Новая госпожа посол Украины в Канаде Юлия Ковалив официально начала работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Вручила верительные грамоты Генерал Губернатору Канады Ее Превосходительству Мэри Саймон.

Это большая честь и ответственность сегодня представлять Украину на дипломатическом фронте.

Поблагодарила Ее Превосходительство за поддержку Украины с первых дней российской агрессии. Удивлена ​​вниманием к нашей стране и поощрением делиться нашими вызовами войны с Канадой и канадцами, активной готовностью помогать нам в противостоянии российской агрессии.

Была тронута знаком внимания и солидарности Ее Превосходительства - цветастый платок кокум, орнамент которого первые украинцы привезли в Канаду, является частью культурного наследия коренных народов Канады, а сегодня еще и символом солидарности с Украиной", - написала Юлия Ковалив.





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