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Канада (1892) посол (1727) посольство Украины (319) Ковалив Юлия (52)

Новая госпожа посол Украины в Канаде Ковалив начала работу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Новая госпожа посол Украины в Канаде Юлия Ковалив официально начала работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Вручила верительные грамоты Генерал Губернатору Канады Ее Превосходительству Мэри Саймон.

Это большая честь и ответственность сегодня представлять Украину на дипломатическом фронте.

Поблагодарила Ее Превосходительство за поддержку Украины с первых дней российской агрессии. Удивлена ​​вниманием к нашей стране и поощрением делиться нашими вызовами войны с Канадой и канадцами, активной готовностью помогать нам в противостоянии российской агрессии.

Была тронута знаком внимания и солидарности Ее Превосходительства - цветастый платок кокум, орнамент которого первые украинцы привезли в Канаду, является частью культурного наследия коренных народов Канады, а сегодня еще и символом солидарности с Украиной", - написала Юлия Ковалив.

Новая госпожа посол Украины в Канаде Ковалив начала работу 01
Новая госпожа посол Украины в Канаде Ковалив начала работу 02

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Топ комментарии
+6
Очередная послиха без дипломатического образования и опыта работы....((... Конца этим послихам не нет... Неужеле нет с опытом дипломатической роботы человека?... Прислали США женщину посла, с образованием, с огромным опытом дипломатической работы. Видим что США проявили к нам уважение и прислали к нам профи. Украина проявляет неуважение к ключевым странам назначая послицами не професионалов.(
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08.06.2022 20:08
+5
А можно как-то представлять для публики наших послов в ключевых для нас странах : чем известны, где работали, что сделали ?
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08.06.2022 19:52
+5
та мабудь немає чого розповідати.....мабуть чергова сасна...
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08.06.2022 20:01
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А візовий відділ й досі там (у Франкфурті).
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08.06.2022 19:43 Ответить
Це та Юлія Ковалів , шо жена Хомчака ?
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08.06.2022 19:48 Ответить
Ні, це з ОПи Зе. Але нормальна, там трохи і таких було. Їх позбулися.
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08.06.2022 21:05 Ответить
О_О
Жінки з канадського племені Крі вже понад 100 років носять українські хустки.
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08.06.2022 19:49 Ответить
А можно как-то представлять для публики наших послов в ключевых для нас странах : чем известны, где работали, что сделали ?
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08.06.2022 19:52 Ответить
та мабудь немає чого розповідати.....мабуть чергова сасна...
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08.06.2022 20:01 Ответить
Бывший заместитель главы АП, поработала главой наблюдательного совета Нефтегаза
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08.06.2022 20:13 Ответить
може, в вікіпедії є чи хочеться, щоб ту продублювали?
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09.06.2022 04:53 Ответить
Очередная послиха без дипломатического образования и опыта работы....((... Конца этим послихам не нет... Неужеле нет с опытом дипломатической роботы человека?... Прислали США женщину посла, с образованием, с огромным опытом дипломатической работы. Видим что США проявили к нам уважение и прислали к нам профи. Украина проявляет неуважение к ключевым странам назначая послицами не професионалов.(
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08.06.2022 20:08 Ответить
Ермак своїх людей ставить
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08.06.2022 20:44 Ответить
"..и девчушка еще из колхоза поехала, ей давно обещали во Францию.."(Жванецкий)..(
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08.06.2022 20:39 Ответить
краще "послиха", це більш по нашому
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08.06.2022 22:20 Ответить
Або кадрові диптомати з ОПою імені Зєлєнского спіоьної мови не знаходять, або мета ОПи - перенести зелені зашквари на міждержавний рівень.
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08.06.2022 21:31 Ответить
Ця кадра працювала в "гаманця" Януковича, тодішнього найбільшого схемщика Курченка, який нагрів державу на експорті нафти на мільярди, а потім її підбрав Боря Ложкін, який продавши свою масмедійну імперію за сотні мільйоонів доларів, теж добряче нагрів державу, не сплативши ні цента податків. Дуже цінна кадра...
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08.06.2022 22:38 Ответить
Немножко по дебильному текст написан: "ділитися нашими викликами війни з Канадою та канадцями" Джерело: https://censor.net/ua/p3346783
Мы не воюем с Канадой.
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09.06.2022 07:09 Ответить
 
 