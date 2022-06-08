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На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
До сих пор в Киеве металлоискатели можно было увидеть только в аэропортах, а вход на вокзал был свободен. Теперь пассажиры, входящие на вокзал должны проходить усиленный осмотр.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном фейсбуке-странице Укрзализныци.
Укрзализныця сообщает об усилении мер безопасности на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Так, на вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя, которые называют в разговорном языке "рамками", четыре рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы и мобильную рентгено-телевизионную установку.
Топ комментарии
+8 саша паламарчук
показать весь комментарий08.06.2022 22:34
+4 Валадімір Щєлєнскій
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+2 Vasily G
показать весь комментарий08.06.2022 22:36
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Пожалуйста, подождите...
Зброю возять на автівках, щоб як що що то сказати що підкинули,
а тупо з собою возити то треба бути імбіцилом.
До дупи ті рамки, їх встановлюють для показухи, щоб показати як
гарно влада контролює ситуацію.
Он вже коноплю легалізували мабуть щоб бунтів не було, слабоалкоголку продавали
по всій Україні всю війну з лютого, гарантій для Зе влади що допомогло немає.
це дарницький вагоно-ремонтний завод.
а ще це - місце збора призoвників зі всього міста - сам с туда уїхав..
по саветска-кацапським ****** на 2 роки...
не дай Бог терорист не пальнув із за куща в вікно.
До речі ті рамки до лампочки, Зе копіює свого кумира ліліпутіна.
Як що ДРГ буде потрібна зброя, то ії до того десь сховають у місті, ніхто з автоматом чи
з гранатами на залізничний вокзал не попреться