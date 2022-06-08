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На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

До сих пор в Киеве металлоискатели можно было увидеть только в аэропортах, а вход на вокзал был свободен. Теперь пассажиры, входящие на вокзал должны проходить усиленный осмотр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном фейсбуке-странице Укрзализныци.

Укрзализныця сообщает об усилении мер безопасности на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Так, на вокзале установлена комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя, которые называют в разговорном языке "рамками", четыре рентгено-телевизионные интроскопы, ручные металлодетекторы и мобильную рентгено-телевизионную установку.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели 01
На Центральном железнодорожном вокзале Киева установили рамки-металлоискатели 02

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Топ комментарии
+8
з вєласіпєдом тепер не пустять? як же тепер наш простий парєнь з наріда буде у відрядження їздити ?
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08.06.2022 22:34
+4
У пінгвіна крила не для того, щоб літати, а просто так, щоб були. У зебілів на кшталт Vasily G так само з мізками...
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08.06.2022 22:40
+2
олень, до чого тут велосипед?! рамка - це не заборона проносити металеві речі, рамка - це контроль ЯКІ саме речі з металу ти везеш у валізі, щоб бачити це і не копошитися в твоїй торбі. Чи ти ніколи літаком не літало?
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08.06.2022 22:36
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Правила форума Совет форумчан
з вєласіпєдом тепер не пустять? як же тепер наш простий парєнь з наріда буде у відрядження їздити ?
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08.06.2022 22:34 Ответить
олень, до чого тут велосипед?! рамка - це не заборона проносити металеві речі, рамка - це контроль ЯКІ саме речі з металу ти везеш у валізі, щоб бачити це і не копошитися в твоїй торбі. Чи ти ніколи літаком не літало?
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08.06.2022 22:36 Ответить
На оленях до пошти і назад. Які літаки?
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08.06.2022 22:40 Ответить
У пінгвіна крила не для того, щоб літати, а просто так, щоб були. У зебілів на кшталт Vasily G так само з мізками...
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08.06.2022 22:40 Ответить
Валадімір, ти, кастрат зебільний, хоча б своє ім"я написав би вже українською, а так на російського йовбодоба схожий і ще лізеш щось тупориле патякати.
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11.06.2022 22:11 Ответить
отлічно. ловити діверсантів і різних придурків зі зброєю та гранатами. Але хотілося б більше рамок, щоб була швидше черга
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08.06.2022 22:34 Ответить
сам придурок. я віз зброю з іншого міста, що я порушив?
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08.06.2022 22:49 Ответить
дивлячись якусь зброю , дивлячись на якій підставі і документи. Пояснюю, їде якийсь олень. ти або не ти. Везе калаша і гранати. просто без доків без нічого. Барижити ними десь на закарпатті. От такого ділка - хлоп. І прийняли.
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08.06.2022 23:48 Ответить
Хто ж тобі автомат з гранатами у сумці возе ? Наркоман ще може.
Зброю возять на автівках, щоб як що що то сказати що підкинули,
а тупо з собою возити то треба бути імбіцилом.
До дупи ті рамки, їх встановлюють для показухи, щоб показати як
гарно влада контролює ситуацію.
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09.06.2022 00:46 Ответить
Сподіваюся, після війни це скасують.
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08.06.2022 22:35 Ответить
Хто, сцикун Зе скасує ?
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09.06.2022 00:48 Ответить
...В Жлобине на улице Советской зачем-то устанавливают бронеколпак - огневую точку, выполненную целиком из металла. https://t.me/charter97_org/75161
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08.06.2022 22:35 Ответить
жд мост...
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08.06.2022 22:53 Ответить
и зачем это нам?и *** на них и их колпак
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08.06.2022 22:54 Ответить
Може то Зе влада вже дупою чує що народ наругу довго терпіти над собою не буде ?
Он вже коноплю легалізували мабуть щоб бунтів не було, слабоалкоголку продавали
по всій Україні всю війну з лютого, гарантій для Зе влади що допомогло немає.
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09.06.2022 00:42 Ответить
хто з киян знае шо таке ДВРЗ?
це дарницький вагоно-ремонтний завод.
а ще це - місце збора призoвників зі всього міста - сам с туда уїхав..
по саветска-кацапським ****** на 2 роки...
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08.06.2022 22:38 Ответить
Взвгалі-то тоді це називалось "ГСП", а абревіатура ДВРЗ використовувалась як орієнтир на місцевості.
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08.06.2022 22:45 Ответить
як би там не було - хлопців там не повинно бути.
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08.06.2022 22:53 Ответить
Так їх там і нема.
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09.06.2022 00:01 Ответить
ну от і оккеюшкi...
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09.06.2022 00:11 Ответить
Я теж. В 1986 році. Пам'ятаю ті двоярусні нари і запах перегару вночі.
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08.06.2022 22:54 Ответить
81- 83.
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09.06.2022 09:19 Ответить
Шось я тіко не зрозумів, на поданій світлині, на сканері, отам, куди дивиться дівчина в формі, має бути екран, що показує, що там в сумці. А екрана нема. Тестову версію купили, з обмеженнями, чи що?
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08.06.2022 22:38 Ответить
выше глаза поднять не пробовал...?
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08.06.2022 22:51 Ответить
Та ми якось і не цікавимось, що там в вас.
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08.06.2022 23:02 Ответить
Правильне рішення.
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08.06.2022 22:55 Ответить
Для паРаши правильне, там ще дерева вирубують біля адмінбудівель МВС і ФСБ, щоб
не дай Бог терорист не пальнув із за куща в вікно.
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09.06.2022 00:38 Ответить
4 місяць війни...@обаний стид...Хтось вживає таку тормозуху що просто нереально.
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08.06.2022 23:14 Ответить
Копіювання "досвіду" Параші. Оркам і в Київ заходити не треба, місцеві холуї все зробили за них, щоб загнати українців у стійло.
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09.06.2022 00:25 Ответить
Прікол всім приколам - ми воюємо з паРашею, а рашистам в Україну вїзд не заборонено.
До речі ті рамки до лампочки, Зе копіює свого кумира ліліпутіна.
Як що ДРГ буде потрібна зброя, то ії до того десь сховають у місті, ніхто з автоматом чи
з гранатами на залізничний вокзал не попреться
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09.06.2022 00:37 Ответить
а шо й то, ракеты чтобы не проносили? они вроде сами летят, до сих пор. и почему у граждан все еще нет личного оружия?
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09.06.2022 00:44 Ответить
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09.06.2022 00:51 Ответить
Пиииииздец! Раздуплились!!! С 2014-го года!!! Кацапня уже 20 лет в театрах проверяет металлоискателями.
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09.06.2022 07:52 Ответить
Щоб овсянікова не пройшла
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09.06.2022 09:06 Ответить
 
 