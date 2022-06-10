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Оккупанты обстреливают приграничные населенные пункты Черниговщины из артиллерии и миномета, - ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Как отмечается, с 07:20 до 07:40 наблюдатели зафиксировали 11 взрывов (прилетов) из ствольной артиллерии в направлении Гремяча.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Также сообщается, с 08:15 до 08:20 в направлении Михальчина Слобода зафиксировано 10 взрывов (прилетов), предположительно из миномета калибра 120 мм.

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Оккупанты обстреливают приграничные населенные пункты Черниговщины из артиллерии и миномета, - ОК Північ 01
Оккупанты обстреливают приграничные населенные пункты Черниговщины из артиллерии и миномета, - ОК Північ 02

Около 09:30 также поступила информация от местного населения о 2 взрывах (прилетах) в районе 08:50-08:55 по Гремячей предположительно из миномета калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди местного населения нет, повреждено нежилое здание", - добавляют в ОК "Північ".
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А чому їм не відповідають ?
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10.06.2022 11:23 Ответить
Головне щоб тупін не напав!
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10.06.2022 14:17 Ответить
Нічого, ще два тижні протриматись, буде відповідь.
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10.06.2022 11:42 Ответить
 
 