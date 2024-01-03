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Советник председателя правления "Нафтогаза" Диденко в разгар войны бесстыдно покупает "Бентли" за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко. СКРИНШОТЫ

Фото Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Руководители "Нафтогаза" не стесняются тратить государственные деньги на собственные нужды и требовать увеличения ассигнований.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп Алексей Кучеренко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Дайте нам 8 млрд долларов по ленд-лизу – нам на "Бентли" за 500 тыс. долларов не хватает.

Я уже писал о 911 млн грн гонорара, который выплатили себе на 20 персон главы "Нафтогаза" за прошлый "доходный" год, после чего они шантажируют правительство и страну, требуя 266 млрд гривен из бюджета на этот год.

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Олег Диденко - советник главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Кошелек Юрия Юрьевича. В разгар войны покупает новый "Бентли" за 0.5 млн долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил "Мерседес" "кубик" за 300 тыс долларов, оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным.

Сейчас в связи с "особым статусом" Юрия Юрьевича в государстве решил уже и не стесняться.

Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело, сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?!" – спрашивает Кучеренко.

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Советник председателя правления Нафтогаза Диденко в разгар войны бесстыдно покупает Бентли за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко 01
Советник председателя правления Нафтогаза Диденко в разгар войны бесстыдно покупает Бентли за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко 02
Советник председателя правления Нафтогаза Диденко в разгар войны бесстыдно покупает Бентли за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко 03

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Топ комментарии
+67
Президент каже, ***** тіньому єкономіку, треба усім платити податки, і буде всьо ******.
Я вже майже не проти відмовитись від свого конверта з баблом, але рівно ***** до таких ось новин. Давайте спочатку кожен підарас при владі почне жити на зйомній квартирі і їздити на таврії на роботу, а потім я буду платити податки з усією зарплати. Лише так,а не навпаки!
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10.06.2022 13:29
+38
"Какая разница"
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10.06.2022 13:28
+35
Это все что нужно знать о положении вещей в Украине! За какие ценности сейчас гибнут лучшие, и для чего подонки из ДФС требуют снять все льготы с предпринимателей, и щипать их как гусей, а также отпустить все цены на топливо и т.д.!
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10.06.2022 13:31
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Демонстрация морали наших чиновников.
Какие еще революции и войны должны произойти в стране, чтобы чиновники начали чем-то думать и бояться вот так засветиться?
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10.06.2022 14:26 Ответить
Кучеренка жаба задавила?
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10.06.2022 14:29 Ответить
І жодного зебуїна на гілці ? Бо не про Порошенка, який згідно рішення суду незаконно вивозив клістрони з росії, щоб оснастити українське ППО. Негідних який.
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10.06.2022 14:33 Ответить
А хіба від один такий. Але машину треба виставити на продажу. Якби зібрати всі ті кошти, що так ганебно у нас витрачають чинуші, то й не потрібно було просити у всього світу хоч що небудь на війну та, й зрештою, навіть американський ленд-ліз окупило.
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10.06.2022 14:40 Ответить
Система пограбунку через Нафтогаз працює успішно. Коли сволоту побачимо на фронті??
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10.06.2022 14:48 Ответить
В США президент Рузвельт під час Другої Світової ввів верхню межу прогресивного податку 94%. В нас, на відміну від більшості цивілізованих країн, прогресивного податку не існує, і під час війни платять однаково, навіть більше - в реальності тим, в кого доходи більші або захмарні вдається ще й приховувати частину податків.
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10.06.2022 14:50 Ответить
Хто ще має якісь ілюзії щодо українських гнид?
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10.06.2022 14:53 Ответить
Эти Бентли горят как свечки, когда рядом стоит злостный курильщик.
И бросает в салон гранату.
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10.06.2022 14:59 Ответить
А с *** така зарплатня????
Вони там хто? Мо винахідники? Послідовники Ілона Маска?
Питання - за яку таку роботу така зарплатня???? Мо газ повну трубу наперділи?
Сором!!!!
А потім ваЗелін єхідно питає у країн ЄС, чому нас не хочуть приймати в "сім'ю"!
І не приймуть!
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10.06.2022 15:01 Ответить
Для упоротых, в Украине правление парламентское президентское а не как при овоще президентско парламентское.
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01.11.2022 15:41 Ответить
Саме ти упороте
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01.11.2022 18:54 Ответить
Ахаха це Україна !!!
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10.06.2022 15:16 Ответить
Да это Украина а пойди и пиз...до.ни , что то о моли
в параше и посмотрим разницу.
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01.11.2022 15:44 Ответить
есть такая профессия родину защищать{грабить}
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10.06.2022 15:35 Ответить
Коли це закінчится ? коли буде наведений лад в тих непомірних виплатах що становлять сотні тисяч ,що ж гинуть на фронті кращі а всяка паскуда як олігархи ,корупціонери та інша мерзота жирують і ім байдуже.
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10.06.2022 15:37 Ответить
Поки громадяни України не почнуть таких вбивати, нічого ніколи тут не зміниться. Бо вітренко, наприклад, вже 2ге покоління виродків, а після нього буде 3є....і так до безкінечності.
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10.06.2022 15:41 Ответить
І що? Всі хто не проходив атестацію, або був люстрований зараз повертаються. Їм пох на народ було завжди, а тепер і подана. Зараз момент урвати і в перерву між війнами швидко звалити
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10.06.2022 15:43 Ответить
да этим тварям насрать..неужели вы этого до сих пор не поняли....
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10.06.2022 15:59 Ответить
Хто особисто його призначив радником? За які такі заслуги цим поганцям виділяються такі бюджети на престиж? Чому всі вже забули/зам'яли як використовуються газові родовища в Україні кланами Пінчука/Кучми/Литвина/Авакова, та чи дійсно добутий газ (Сумська обл. та інш. невідомі нафтогазу газові вишки) іде (досі???) у московську грубу з фіктивним ретранзитом?
ОП та бубочка в долі, чи що? (ну всі презики чомусь ******* мати частку з газу, роукренерго юща згадайте...).
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10.06.2022 16:00 Ответить
....Гражданин Швеции продал свою яхту, чтобы купить скорую помощь для Украины.
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10.06.2022 16:01 Ответить
Слуга …лице двірника, що два слова ледь зліпить. Де ж ти Зе понабирав таких дебілів?
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10.06.2022 16:21 Ответить
що це за ідіотська філософія життя - красти гроші і купляти бентлі... Діденко, тобі не в западло витрачати такі гроші на себе, коли кращі хлопці - твої співгромадяни - гинуть за те, щоб ти, падло, солодко спало і смачно їло... Я абсолютно не прихильник теорії шарікова про "отнять і подєліть", але ж має бути совість у людей... для чого тобі те бентлі.... купи тойоту і все інше використай з користю для держави і суспільства, почисти карму... але ж ні... ніхто х таких гнид не думає про те, в якому вигляді стане перед богом...
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10.06.2022 16:34 Ответить
уже уволили

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/5300557770023965

теперь ему ещё пару-две миллионов накинут за два месяца, отпускные и т.д.
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10.06.2022 16:35 Ответить
я йому абсолютно не заздрю... це раб... раб золотого тільця... його життя - це суцільне багно і морок... я знаю таких людей... вони глибоко нещасні...
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10.06.2022 16:37 Ответить
І це не останні кошти, треба ще мати ********* чтоб єто все содержать..... Да и ублюдок не один там столько получает!!! С какого ***???? Призик ,а?
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10.06.2022 17:20 Ответить
Скоро всі чинуші заживуть ще краще ніж до війни. Нас одночасно ******* і русня і свої от такі чинуші.
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10.06.2022 17:45 Ответить
Ну шо зелені козли обісрались по повній программі там повно таких діденків.
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10.06.2022 18:58 Ответить
Позорное государство
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10.06.2022 19:28 Ответить
А другие фамилии из списка вас не интересуют??
Новость от 2015:
"установлено, что Рейндж Ровер-участник аварии принадлежит депутату горсовета Кривого Рога от "Оппозиционного блока". Зовут депутата Михаил МАРМЕР. Но за рулем автомобиля в момент аварии, якобы был не он."
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11.06.2022 06:07 Ответить
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12.06.2022 13:26 Ответить
повесит ******.
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12.06.2022 14:28 Ответить
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