Советник председателя правления "Нафтогаза" Диденко в разгар войны бесстыдно покупает "Бентли" за $0,5 млн, - нардеп Кучеренко. СКРИНШОТЫ
Фото Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине
Руководители "Нафтогаза" не стесняются тратить государственные деньги на собственные нужды и требовать увеличения ассигнований.
Об этом пишет в фейсбуке нардеп Алексей Кучеренко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Дайте нам 8 млрд долларов по ленд-лизу – нам на "Бентли" за 500 тыс. долларов не хватает.
Я уже писал о 911 млн грн гонорара, который выплатили себе на 20 персон главы "Нафтогаза" за прошлый "доходный" год, после чего они шантажируют правительство и страну, требуя 266 млрд гривен из бюджета на этот год.
Олег Диденко - советник главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.
Кошелек Юрия Юрьевича. В разгар войны покупает новый "Бентли" за 0.5 млн долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года купил "Мерседес" "кубик" за 300 тыс долларов, оформил тогда на маму, видимо, еще был осторожным.
Сейчас в связи с "особым статусом" Юрия Юрьевича в государстве решил уже и не стесняться.
Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело, сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?!" – спрашивает Кучеренко.
Пожалуйста, подождите...
Какие еще революции и войны должны произойти в стране, чтобы чиновники начали чем-то думать и бояться вот так засветиться?
И бросает в салон гранату.
Вони там хто? Мо винахідники? Послідовники Ілона Маска?
Питання - за яку таку роботу така зарплатня???? Мо газ повну трубу наперділи?
Сором!!!!
А потім ваЗелін єхідно питає у країн ЄС, чому нас не хочуть приймати в "сім'ю"!
І не приймуть!
в параше и посмотрим разницу.
ОП та бубочка в долі, чи що? (ну всі презики чомусь ******* мати частку з газу, роукренерго юща згадайте...).
https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/5300557770023965
теперь ему ещё пару-две миллионов накинут за два месяца, отпускные и т.д.
Новость от 2015:
"установлено, что Рейндж Ровер-участник аварии принадлежит депутату горсовета Кривого Рога от "Оппозиционного блока". Зовут депутата Михаил МАРМЕР. Но за рулем автомобиля в момент аварии, якобы был не он."