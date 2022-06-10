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аренда (183) война (46486) жилье (875) Киев (24526)

За последний месяц цены на аренду жилья в Киеве не изменились, - Bird. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

По состоянию на 10 июня медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 8 тыс. грн. Месяц назад, 10 мая, этот показатель был аналогичным. При этом к концу февраля цена составляла 13 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в статистике приложения Bird, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В то же время количество соискателей квартир выросло до 80% по сравнению с данными до полномасштабного вторжения 24 февраля. Это - один из самых высоких показателей за более чем 100 дней войны. К примеру, по данным Bird, месяц назад количество соискателей составляло 50% довоенного уровня.

За последний месяц цены на аренду жилья в Киеве не изменились, - Bird 01

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Піздьож , перед війною зняв однок кв-ру за 7500 , з хорошшим ремонтом. Зараз плачу 4500 . Щоб подивитись ціни,достатньо на окх зайти. Однокімнатні від 4000 грн.
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10.06.2022 14:28 Ответить
Це середня ціна, а не мінімальна
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10.06.2022 15:58 Ответить
 
 