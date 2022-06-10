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Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В заброшенном доме близ Макарова нашли сотни незаполненных советских паспортов, напечатанных в 1975 году.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной "республики". Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время, до выдачи документов РФ", говорится в сообщении.

Схрон с бланками оккупанты обустроили в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района Киевщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мариуполе начали прием документов для получения российского паспорта, - Андрющенко

"Примечательно, что эти бланки были именно украинского образца – от имени УССР. То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из РФ с начала полномасштабной агрессии против нашего государства", - добавили в СБУ.

Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ 01
Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ 02
Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ 03
Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ 04
Оккупанты хотели раздать на Киевщине советские паспорта, - СБУ 05
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Топ комментарии
+47
так используйте по назначению раздайте любителям рускага мира и под зад ногой пусть почнут новую жизнь с 1990
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10.06.2022 14:55
+32
Боже мiй, якi вони конченi...
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10.06.2022 14:56
+29
В якому році і в якому столітті живуть ці хворі на голову придурки.
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10.06.2022 14:57
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так используйте по назначению раздайте любителям рускага мира и под зад ногой пусть почнут новую жизнь с 1990
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10.06.2022 14:55 Ответить
Сделать им колбасу по 2.20 и вкусный пломбир, но для этого надо отстоять в очереди и подловить момент недефицита. А кто будет жаловаться объявлять литовскими шпионами и отправлять в концлагерь.
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10.06.2022 15:01 Ответить
Та ще віддайте прихильникам СОВКА та УПЦ МП !
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10.06.2022 16:40 Ответить
Цікаво було б по серіях перевірити - це вони свіжачок надрукували, чи десь на складі з часів совка завалялися?
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10.06.2022 14:56 Ответить
Втім, нафіг воно кому треба - інтерес чисто академічний.
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10.06.2022 14:57 Ответить
надруковано на Пермській фабриці Гознака (рф) не раніше 1986 року
у мене краснокожая паспортіна 1984 року видачі була серії VIII-МА
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10.06.2022 15:25 Ответить
Боже мiй, якi вони конченi...
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10.06.2022 14:56 Ответить
Боже мой, где они из откопали?? Это же раритет!!!
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10.06.2022 14:59 Ответить
В якому році і в якому столітті живуть ці хворі на голову придурки.
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10.06.2022 14:57 Ответить
Десь в середніх віках. Імбецил Путлєр, наприклад, думає, що він може "прісаєдінять" країни, як пьотр 1 в 18 столітті
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10.06.2022 15:20 Ответить
Хло всеми силами пытается затянуть Украину в свое болото, чтобы снова эксплуатировать потенциал украинцев в своих целях.
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10.06.2022 14:59 Ответить
видати всім любителям русскаго міра, а українські забрати
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10.06.2022 14:59 Ответить
Єто всьо ЦРУ подкінуло ілі агєнти правого сектара!
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10.06.2022 15:00 Ответить
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10.06.2022 15:03 Ответить
аж завіяло нафталіном)
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10.06.2022 15:05 Ответить
пригодятся для работы в приграничных областях лаптестана.
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10.06.2022 15:09 Ответить
На чем и спалились дрг, они зашли с такими пашпортами в надежде что у нас до сих пор сересер.
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10.06.2022 15:09 Ответить
Хорошо хоть бутылка в твоём очке-не фейк.
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10.06.2022 15:24 Ответить
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10.06.2022 15:15 Ответить
Кому потрібний паспорт нацискоі терорестичноі рф? хіба що маргіналам чи дибілам.
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10.06.2022 15:18 Ответить
Это что такое? Хотели всех обратно загнать в стойло "б..тских народов"? Опять "партия Лёнина, сила народная нас к торжеству комунизьма ведет???
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10.06.2022 15:22 Ответить
дайте мені, одразу спалю
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10.06.2022 15:28 Ответить
Эти кацапские твари просто больные на голову.
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10.06.2022 15:37 Ответить
Так це ж чудово, це означає що рашисти дупля не відстрілюють хто ми такі і що нам потрібно!
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10.06.2022 15:45 Ответить
Yrii Kischuk

@KischukYrii

·
1 ч

Кличко тролить

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10.06.2022 15:47 Ответить
Якого союзу? Свинособаки припі#здовали з паспортами? Ну хіба що для занесення туди відмітки, що від російського сказу щеплення отримав ......
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10.06.2022 16:05 Ответить
Кацапи.
Думаю на цю операцію кремль виділив фсб чи кому там сотні міліонів долярів.
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10.06.2022 16:13 Ответить
Ничего удивительного. После того, как эти ублюдки на захваченных территориях восстанавливают памятники ленину.
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10.06.2022 16:24 Ответить
это все фигня ,что написано в статье (
Такие бланки , продавались в прошлом году на украинском аукционе, сотнями !
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10.06.2022 16:27 Ответить
У мене була радянська "паспортина" ))) одна з останніх, їх тоді в 14-ть видавали...... не пам'ятаю ані її номеру, ані серії.... та все одно смішно на це дивитися ))))
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10.06.2022 16:36 Ответить
Помиляєтесь. Видавали в 16 років. В 9 му класі сш.
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10.06.2022 17:27 Ответить
А де книжечки колгоспника замість паспорта, щоб ніколи нікуди не виїзджали, а вирощували кацапам хліб та м'ясо? А паспорта вони видавали б тим, хто їх чекав і допомагав.
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10.06.2022 16:51 Ответить
Звернуть у трубочку та засунуть їх у дупу хозяїну хто розпорядився їх надрукувати.
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10.06.2022 18:16 Ответить
 
 