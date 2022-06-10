Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Почти под каждым разрушенным зданием в Мариуполе находится до 100 убитых, при этом в городе уничтожено 1300 многоэтажек.
Такую статистику приводит в телеграм-канале Мариупольский городской совет, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что снос домов производят без разбора завалов и тела погибших вывозят вместе с мусором на полигоны твердых бытовых отходов, в частности, на Левобережный полигон ТБО и полигон в Приморском районе.
"Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов мариупольцев, но, как увидели реальное количество находящихся там тел, они сразу отстранили местное население. Завалы стали разбирать МЧС так называемой "ДНР". Сейчас они даже не пытаются доставать тела. Просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Потому что реальное количество тел под завалами разрушенных домов пугает. Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов. Поэтому реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Пожалуйста, подождите...
Пам'ятаєте вони збиралися демонтувати стелу Маріуполь на в'їзді в місто? Так от все пішло як завжди через дупу і вони виправили І на И, та так недолуго, що тепер назва міста більше схожа на МарНуполь... https://t.me/operativnoZSU/28089
Можна подивитись фото з ратуші як робили перепоховання сотень останків дітей цілим містом в Дрогобичі (це було пару разів). Це то місто відео стрибків і кричалок на площі якого видавали за майдан. В якісь степені це студентське місто. І після початку росіянами та німцями другої світової і окупації в 1939 Львівщини росіяни там почали проводити віджим майна, бо розкуркулювання - проти чого мітингами виступили студенти і їх за це заарештували та замордували в застінках органів окупаційної влади, а трупи знищували в ямах із вапном. Тільки сліди останніх заарештованих не встигли в 1941 розчинити, а позаривали в ями бо прийшли братушки росіян німці. Таке саме було в Золочеві та інших містах.
Такі ж поховання є в Дем'яновому лазі, Золочеві, Львові і так далі. І це все з фото та відео доказами про катування та мордування до смерті росіянами дітей, жінок...
Таке саме було і на сході України, але там це відбулось раніше під час червоного терору і росіяни встигли знищити сліди і згадки.
Дем'янів Лаз.
будет ли наказан тот кто довёл ситуацию до такой трагедии...?
Не меліть дурниць. Треба було розвивати інші напрямки. А патрони легко б доставили зза кордону. Може їх дешевше купити, аніж виробляти.
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Кацапы прекрасно осознают свои действия. Они понимают, что убивают гражданских, но им глубоко плевать. Главное, замаскировать преступления, а там пропаганда сделает свое дело. Ни один кацап не будет мучиться совестью за убийство украинцев, поэтому, к кацапам нельзя испытывать никаких положительных эмоций. Кацап это природный враг человека.
Вони чекають...але ж ....
скажуть ніби все ок всі поїхали в мордор
Цивільним можна було дозволити володіти усім крім пістолетів, ппо-про та можливо снайперських комплексів.
Тепер представте собі якби броня не гнила десь у відстойнику, а було на озброєнні поліції, лісників, рибнадзору як в сша. Якби у кожного дома була штурмова гвинтівка чи дробовик. А в місцевих членів поліції ще й птрк... Росіяни навіть не ризикнули не те що напасти, а погано щось сказати пропагандистами в сторону України.
Нікчемія, а саме її імперська влада планувала що Україна програє за 3 дні і про це зразу заявила нашому послу як ми вже знаємо. Вона планувала що у результаті війни появиться новий багатополярний світ...