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Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Почти под каждым разрушенным зданием в Мариуполе находится до 100 убитых, при этом в городе уничтожено 1300 многоэтажек.

Такую статистику приводит в телеграм-канале Мариупольский городской совет, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что снос домов производят без разбора завалов и тела погибших вывозят вместе с мусором на полигоны твердых бытовых отходов, в частности, на Левобережный полигон ТБО и полигон в Приморском районе.

"Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов мариупольцев, но, как увидели реальное количество находящихся там тел, они сразу отстранили местное население. Завалы стали разбирать МЧС так называемой "ДНР". Сейчас они даже не пытаются доставать тела. Просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Потому что реальное количество тел под завалами разрушенных домов пугает. Почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов. Поэтому реальные цифры убитых в городе, к сожалению, могут оказаться намного выше, чем мы сообщали", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Читайте также: В Мариуполе больше всего тел погибших находят под развалинами "хрущевок", - Андрющенко

Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет 01
Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет 02
Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет 03
Оккупанты отстранили мариупольцев от разбора разрушенных домов, увидев количество тел под ними, - горсовет 04

Читайте также: Рашисты вывозят уцелевший транспорт, детские площадки и медтехнику из Мариуполя, - горсовет
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Топ комментарии
+37
Ад ужаснулся от деяний этих тварей.
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10.06.2022 15:12
+36
Кцапські ублюдки-ви всі будете горіти в пеклі,мерзоти...
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10.06.2022 15:10
+34
только представьте - всего каких то 4 месяца назад это был целый и процветающий город. 4 мес назад эти люди строили планы на летний отдых, выбирали платья на выпускные, и делали домашние задания в школу. А теперь их нет
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10.06.2022 15:16
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Кцапські ублюдки-ви всі будете горіти в пеклі,мерзоти...
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10.06.2022 15:10 Ответить
Ще на Землі їм треба це пекло влаштувати!
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10.06.2022 15:35 Ответить
"Редизайн" по-кацапськи

Пам'ятаєте вони збиралися демонтувати стелу Маріуполь на в'їзді в місто? Так от все пішло як завжди через дупу і вони виправили І на И, та так недолуго, що тепер назва міста більше схожа на МарНуполь... https://t.me/operativnoZSU/28089
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10.06.2022 15:51 Ответить
Ад ужаснулся от деяний этих тварей.
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10.06.2022 15:12 Ответить
Це не в перше. Росіяни діяли - проводили геноцид точно так само раніше.

Можна подивитись фото з ратуші як робили перепоховання сотень останків дітей цілим містом в Дрогобичі (це було пару разів). Це то місто відео стрибків і кричалок на площі якого видавали за майдан. В якісь степені це студентське місто. І після початку росіянами та німцями другої світової і окупації в 1939 Львівщини росіяни там почали проводити віджим майна, бо розкуркулювання - проти чого мітингами виступили студенти і їх за це заарештували та замордували в застінках органів окупаційної влади, а трупи знищували в ямах із вапном. Тільки сліди останніх заарештованих не встигли в 1941 розчинити, а позаривали в ями бо прийшли братушки росіян німці. Таке саме було в Золочеві та інших містах.

Такі ж поховання є в Дем'яновому лазі, Золочеві, Львові і так далі. І це все з фото та відео доказами про катування та мордування до смерті росіянами дітей, жінок...

Таке саме було і на сході України, але там це відбулось раніше під час червоного терору і росіяни встигли знищити сліди і згадки.







Дем'янів Лаз.

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10.06.2022 18:05 Ответить
Це просто пекло, щоб в таке пекло попав кремлівський мясник.
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10.06.2022 15:12 Ответить
пусть мацква превратиться в такой же разрушенный город вместе с питером
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10.06.2022 15:41 Ответить
не только мацква, вся рф, причем руками самих же свинособак
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10.06.2022 15:52 Ответить
а ведь этого всего можно было избежать...\войны - если кто не понял...\
будет ли наказан тот кто довёл ситуацию до такой трагедии...?
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10.06.2022 15:13 Ответить
Нельзя было избежать войны. Кацапы к этому готовились десятилетиями. Можно было отложить войну, можно было лучше подготовиться к войне, но избежать войны нельзя, пока москва жива.
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10.06.2022 15:19 Ответить
конечно мой вопрос спорный - да, не при этом приЗЕденте можно было лучше подготовиться к войне...
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10.06.2022 15:26 Ответить
А я не погоджуюсь. За кращого розвитку армії війна могла би бути в економічній та політичній площині. А не у військовому сенсі. Ворог дочекався моменту нашої слабкості, тому вдарив. На сильних вони не нападають.
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10.06.2022 15:31 Ответить
не могла! у нас не было момента силы, очем можно говорить если в воюющей стране за восем лет не построен даже элементарный патронный завод! не говоря уже о всем остальном. и вообще надо думать о будующем, делая конечно же выводы из прошлого
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10.06.2022 16:06 Ответить
Ніби велика проблема привезти патрони.
Не меліть дурниць. Треба було розвивати інші напрямки. А патрони легко б доставили зза кордону. Може їх дешевше купити, аніж виробляти.
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10.06.2022 19:35 Ответить
Он дождался Байдена в штатах. От зелёного ничего не зависело.
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10.06.2022 16:35 Ответить
Ще у 1093 р. - Київський літопис «Временник» писав: «Наш північний сусід Суздальщина є значно небезпечніший ворог, ніж половці». Невже українцям не вистачило 929 років зрозуміти що московія та "... москаль північний - то наш ворог вічний"?
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10.06.2022 15:35 Ответить
Ви покарання кого маєте на увазі? ***** - ні, згадайте МН17. Зе - ні, хто його притягне до відповідальності? Наша доля - смиренно терпіти знищення нас як нації зовнішнім ворогом та внутрішнім.
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10.06.2022 15:21 Ответить
только не повторить 2019...
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10.06.2022 15:27 Ответить
Избежать войньі бьіло легко - превентивньій ядерньій удар по рф, но увьі єтого не случилось.
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10.06.2022 15:48 Ответить
к сожалению - не было чем ударить...(((
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10.06.2022 16:14 Ответить
*****, здохни мразь
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10.06.2022 15:15 Ответить
только представьте - всего каких то 4 месяца назад это был целый и процветающий город. 4 мес назад эти люди строили планы на летний отдых, выбирали платья на выпускные, и делали домашние задания в школу. А теперь их нет
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10.06.2022 15:16 Ответить
московія - чума крайнього століття
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10.06.2022 15:16 Ответить
"Спочатку окупанти залучали до розбору завалів маріупольців, але, як побачили реальну кількість тіл, які знаходять, вони відразу відсторонили місцеве населення.
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Кацапы прекрасно осознают свои действия. Они понимают, что убивают гражданских, но им глубоко плевать. Главное, замаскировать преступления, а там пропаганда сделает свое дело. Ни один кацап не будет мучиться совестью за убийство украинцев, поэтому, к кацапам нельзя испытывать никаких положительных эмоций. Кацап это природный враг человека.
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10.06.2022 15:17 Ответить
Грозный сравняли с землей. Убили не менше (а может и больше) мирного населения в том числе и русских и чеченцы теперь воюют за рашку. Грузия несколько раз подвергалась нападению, потеряла территорию и теперь туда русские валят в надежде переждать тяжолые времена. Я не удивлюсь если после войны за дешовую нефть и газ с Украиной будет тоже самое.
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10.06.2022 15:48 Ответить
Угорщина 1956
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10.06.2022 21:54 Ответить
Враг Людства, прийомні діти сатани.
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10.06.2022 16:09 Ответить
Зверьё #баное кацапское. Аукнется это ещё вам тысячу раз.
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10.06.2022 15:18 Ответить
расеянам захотелось новых территорий /их у них очень мало/, телевизоров, холодильников, а главное удовлетворения своих природных инстинктов по убийству людей, а карлику почувствовать себя самым крутым. Цивилизация должна снести с земли этих амеб как они снесли с лица земли Мариуполь с невинными людьми.
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10.06.2022 15:18 Ответить
Я ще якось можу зрозуміти те що не показується повна інформація про втрати військових . Але чому немає оприлюдненого реєстра загиблих цивільних ? ООН такий реєстр веде . А Україна ? Чи то зеленій сволоті пофіг на загиблих , чи то вони просто бояться оприлюднювати ці дані . Ці дані на неокупованих територіях у громад в наявності . То в чому ж справа ? Підігрують .уйлу ? Бояться запитання суспільства " Як таке могло статися ? " Надіяться що забудеться ? Пофіг на загиблих ? Шукають способи " підкоректувати " цифри ? Тягнуть час щоб потім сказати що вже немає можливості бути об"єктивними ? ... Зелена наволоч робить все аби не казати людям правду .
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10.06.2022 15:25 Ответить
Щодня зростає кількість людей, чиї родичі пішли на війну і вже давно не дають про себе знати.
Вони чекають...але ж ....
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10.06.2022 15:29 Ответить
можливо лише в Маріуполі 100 000 убитих.
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10.06.2022 15:27 Ответить
маріуполь під кацапами і тому правди ми не дізнаємося ніколи
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10.06.2022 15:54 Ответить
Тому ми маємо винести вирок кожному росіянину як пособнику колективного злочину рівня геноцид. А потім покарати їх усіх.
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10.06.2022 18:17 Ответить
Боюсь що росіяни вбили більше.
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10.06.2022 18:15 Ответить
падли хочуть бігом прибрати сліди злочинів,
скажуть ніби все ок всі поїхали в мордор
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10.06.2022 15:33 Ответить
Щоб такого не було, нам українцям, треба вивчати помилки минулого, робити висновки та не повторювати їх у майбутньому!
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10.06.2022 15:41 Ответить
На жаль,за понад 30 років Незалежності жодних змін ні якісному ,ні кількісному сенсі "мудрий нарід" не перетепів!!!
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10.06.2022 16:19 Ответить
Отож . Коли прийдуть вибори треба буде обирати не зе а Юзіка !
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10.06.2022 16:21 Ответить
Це просто PZDC з великої літери.
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10.06.2022 16:07 Ответить
50 х 1300 = 65 000 людей. Це мінімум виходить. Це просто жах.
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10.06.2022 16:07 Ответить
Я два місяця тому писав що здача Чонгара буде вартувати Україні сотен тисяч вбитих українців!!!
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10.06.2022 16:16 Ответить
А тепер порахуйте скількох росіяни ще стратили на окупованих територіях, бо в колишніх атошників і простих людей не було дома штурмових гвинтівок, дробовиків, птрк, бронетехніки.

Цивільним можна було дозволити володіти усім крім пістолетів, ппо-про та можливо снайперських комплексів.

Тепер представте собі якби броня не гнила десь у відстойнику, а було на озброєнні поліції, лісників, рибнадзору як в сша. Якби у кожного дома була штурмова гвинтівка чи дробовик. А в місцевих членів поліції ще й птрк... Росіяни навіть не ризикнули не те що напасти, а погано щось сказати пропагандистами в сторону України.
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10.06.2022 18:14 Ответить
больше чем при обстреле 2015..сгоревшей мусарке..убийствах дрг и погибшем срочнике и начальнике гаи и тот в голову потом лежал...при порохе біло еще норма
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10.06.2022 18:42 Ответить
Очень справедливо , что в ООН до сих пор Россия..СССР выгнали на хер из Лиги Наций за более скромные деяния. Классно - сейчас ООН это как плохой, очень жестокий цирк людоедов, террористов, насильников , убийц , садистов. Это официальный офис орков. ИГИЛ - гораздо более честная, менее жестокая и менее лживая организация. ООН - это стыд нашего времени. Особенная жесть - рожи и выступления Раши - можно , мягко говоря, @ бануться.
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10.06.2022 16:26 Ответить
Это же как минимум 100000 - 100 тысяч! Кошмар! А запад еще думает - давать оружие или нет. Боятся обидеть путлера!
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10.06.2022 16:39 Ответить
Я впевнений у тому, що якщо б тупін обстріляв узбережжя США, то ми всі стали б свідками чергової порції стурбованності зі сторони Бідона.
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10.06.2022 17:02 Ответить
США зброю дає. Це ось нікчемія не хоче розвалу її ресурсної колонії. І навпаки навіть спеціально штучно підняла виплати за ресурси рф щоб не дай бог росіяни не почали бунтувати через війну.

Нікчемія, а саме її імперська влада планувала що Україна програє за 3 дні і про це зразу заявила нашому послу як ми вже знаємо. Вона планувала що у результаті війни появиться новий багатополярний світ...
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10.06.2022 18:20 Ответить
 
 