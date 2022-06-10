Майор Винницкого военкомата задержан на взятке за помощь в уклонении от мобилизации, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Правоохранителями на взятке задержан начальник отделения обеспечения Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Установлено, что майор ВС Украины получил взятку в размере 1400 долларов и 3550 грн от гражданина Украины за совершение действий с использованием служебного положения, а именно – за непризыв во время общей мобилизации.
10 июня взяточник в погонах задержан после получения средств с поличным.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Топ комментарии
+27 Right Right 2d264255
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+16 Stanislav Bryzhyk
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+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий10.06.2022 20:02
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В Закарпатской области военные каждый день ходят по базам отдыха и прямо в бассейне выписывают повестки в военкомат."
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Я, так розумію, відпочинок сплачено наперед, тому і здають постояльців.
"Люди пишуть, що призивають лише тих, хто не служив, а у кого є досвід АТО, тим кажуть сидіти вдома і чекати."
Та невже? Що за люди, бабусі на лавочці біля підїзду?
В подібних випадках народна мудрість каже - на парканах інколи слова з трьох літер трапляються, а за ним, як не дивно - дрова.
У нас, нажаль, подібних багато, аж 73%, збирай далі локшину на вуха, якщо нема чим займаться або на інше не здатна.
Война началась собрал 1000чел и вместе с ними пошёл родину защищать. А вместо него пришёл в военкомат с войны офицер инвалид, он вряд-ли возьмёт взятку.
Цікава прийшла думка: тоді ж наш говнокомандувач має бути чотирижди нагороджений цією відзнакою. Чому тоді він ці відзнаки не носить?
Сорм'язливий мабудь. А жаль.