Убийство, устрашение, мародерство - сообщено о подозрении 2 военнослужащим РФ, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
За совершение преступлений во время оккупации Киевщины двум военнослужащим ВС РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Андреевка Бучанского района военнослужащий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии незаконно задержал гражданского мужчину. Вместе с неустановленным российским военным, угрожая насилием, они поместили его в электрическую подстанцию. Там безоружного мужчину сначала избивали, а затем подозреваемый убил его выстрелом из огнестрельного оружия в голову.
Впоследствии оккупант вместе с сослуживцами ворвался в дом другого жителя села. Угрожая оружием хозяину, они завладели его автомобилем.
Кроме того, захватчик ворвался в дом 96-летнего ветерана II мировой войны и похитил генератор, который снабжал электроэнергией жилье пострадавшего. Также, угрожая оружием, он похитил у дедушки ордена за участие во Второй мировой войне, полученные как во времена Советского союза, так и государственные награды Украины и ведомственные награды и награды Министерства обороны Украины. Затем часть награбленного прицепил на форму, сфотографировался и кичился этим в социальной сети.
Второй подозреваемый – военнослужащий воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. Вместе с неустановленными солдатами вражеской армии он проводил незаконные допросы жителей населенного пункта и обыски в квартирах граждан. Применял к ним запрещенные международным правом методы войны, такие как угроза убийства и устрашения.
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Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо,
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан,
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине,
Мексика пахнет текилой и тако,
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира,
Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",
Чуете вонь? Это запах России!
Сергей Бочкарев..
Коли будемо Вітренка трусити?