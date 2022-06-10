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Убийство, устрашение, мародерство - сообщено о подозрении 2 военнослужащим РФ, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

За совершение преступлений во время оккупации Киевщины двум военнослужащим ВС РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Убийство, устрашение, мародерство - сообщено о подозрении 2 военнослужащим РФ, - прокуратура 01

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Андреевка Бучанского района военнослужащий 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии незаконно задержал гражданского мужчину. Вместе с неустановленным российским военным, угрожая насилием, они поместили его в электрическую подстанцию. Там безоружного мужчину сначала избивали, а затем подозреваемый убил его выстрелом из огнестрельного оружия в голову.

Впоследствии оккупант вместе с сослуживцами ворвался в дом другого жителя села. Угрожая оружием хозяину, они завладели его автомобилем.

Убийство, устрашение, мародерство - сообщено о подозрении 2 военнослужащим РФ, - прокуратура 02

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Кроме того, захватчик ворвался в дом 96-летнего ветерана II мировой войны и похитил генератор, который снабжал электроэнергией жилье пострадавшего. Также, угрожая оружием, он похитил у дедушки ордена за участие во Второй мировой войне, полученные как во времена Советского союза, так и государственные награды Украины и ведомственные награды и награды Министерства обороны Украины. Затем часть награбленного прицепил на форму, сфотографировался и кичился этим в социальной сети.

Убийство, устрашение, мародерство - сообщено о подозрении 2 военнослужащим РФ, - прокуратура 03

Второй подозреваемый – военнослужащий воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. Вместе с неустановленными солдатами вражеской армии он проводил незаконные допросы жителей населенного пункта и обыски в квартирах граждан. Применял к ним запрещенные международным правом методы войны, такие как угроза убийства и устрашения.

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Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира,
Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",
Чуете вонь? Это запах России!
Сергей Бочкарев..
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10.06.2022 20:47 Ответить
отде цивілізаційний рівень, навіть синособакам рила замазують! Це щоб коли вони знову будуть робити свої брудні справи, їх не впізнали.

Коли будемо Вітренка трусити?
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10.06.2022 21:42 Ответить
Ну что за дуристика, закрывать морды нашим врагам, убийцам насильникам и мародёрам, к чему такая гуманность к врагам Украины, кто небудь может дать на это правильный ответ???
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10.06.2022 21:55 Ответить
Мерзота огидна
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11.06.2022 00:38 Ответить
 
 