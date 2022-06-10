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В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В Гомельской области Беларуси школьников учили рыть окопы и стрелять из лопат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом "учебно-выездных встреч" учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет в этом году их учили рыть окопы.
На сайтах Симманической школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района сборы назвали "военно-полевыми".
Если в Дамановицкой школе все ограничивалось окопами у школы, то школьники из Симаничей рыли окопы в лесу.
Топ комментарии
+10 Nlk Kovalda 81c5db5b
показать весь комментарий10.06.2022 21:31
+7 Yuri Gromov
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+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий10.06.2022 21:26
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И как один умрём за Колю Лукашенко!
Учите их не рыть окопы и лунки с картошкой,
А учите их зарывать целлофановые кульки с Серожкой.
Нам шо, потім "докопувати" коли їх хоронити будем?
Глибше рийте, на два метра мінімум!
Суки ліниві...