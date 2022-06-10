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В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В Гомельской области Беларуси школьников учили рыть окопы и стрелять из лопат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы 01

Школы Гомельской области в соцсетях поделились ходом "учебно-выездных встреч" учащихся 10-х классов. В отличие от прошлых лет в этом году их учили рыть окопы.

На сайтах Симманической школы Лельчицкого района и Дамановичской школы Калинковичского района сборы назвали "военно-полевыми".

В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы 02

Если в Дамановицкой школе все ограничивалось окопами у школы, то школьники из Симаничей рыли окопы в лесу.

Смотрите: Лукашенко – чиновникам: Как начнется какая-то заварушка, не факт, что я с автоматом буду бегать – вы побежите впереди. ВИДЕО

В приграничных с Украиной районах Беларуси школьников учат рыть окопы 03
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Топ комментарии
+10
Не знаю, як білорусам, а от нашим в тих місцях варто б навчитися окопи копати ( а не тільки бурштин)!
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10.06.2022 21:31
+7
Анало-говнєт.
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10.06.2022 21:36
+6
Буде в нагоді,яка різниця бульбу рити,чи шанці???)))
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10.06.2022 21:26
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Буде в нагоді,яка різниця бульбу рити,чи шанці???)))
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10.06.2022 21:26 Ответить
авжеж, в час "Х" розвернуть брусвери в сторону бацьки
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10.06.2022 21:36 Ответить
я думал могилы учатся рыть
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10.06.2022 21:59 Ответить
Що це за страшна така зброя?
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10.06.2022 21:27 Ответить
Анало-говнєт.
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10.06.2022 21:36 Ответить
Раз в год и лопата стреляет, как раз тот случай
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10.06.2022 21:28 Ответить
"нвп белорашского периода" ))
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10.06.2022 21:30 Ответить
Картопляні вітязі, Богатирі парку салфетського періоду, вчаться боротись з клятою НАТОю
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10.06.2022 21:31 Ответить
Не знаю, як білорусам, а от нашим в тих місцях варто б навчитися окопи копати ( а не тільки бурштин)!
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10.06.2022 21:31 Ответить
У бульба-фюрера кукуха зовсім поїхала...
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10.06.2022 21:31 Ответить
Паранойя,це невиліковна хвороба і медицина тут безсила!!))
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10.06.2022 21:42 Ответить
конкурсы детских колясок и соревнования по рытью могил у них впереди.
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10.06.2022 21:39 Ответить
це покоління не буде пити квасну "соса-солу", в час "Х" вони виберут Pepsi
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10.06.2022 21:44 Ответить
А на казломодии, дети в храме поют Вставай страна огромная, в военной форме..
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10.06.2022 21:44 Ответить
Лопаты зачет. Сразу видно страну лишнехромосомных
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10.06.2022 21:48 Ответить
А еще удивляетесь, чего это вас в ЕС не хотят брать?
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11.06.2022 00:03 Ответить
Потому что бяларусские фашисты с лопатами вместо мозгов?
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11.06.2022 00:35 Ответить
Потому что европейцы не дураки и не слепые. Видят и поведение вашей власти, и вас самих, и прекрасно понимают, что вы не только еще страшно далеки от европейской культуры и менталитета, но и от кацапов не далеко оторвались...
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11.06.2022 11:02 Ответить
Психически больные люди из детей делают себе подобных.
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10.06.2022 21:49 Ответить
Територія генетичних рабів.
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10.06.2022 21:56 Ответить
Рабство не передается на генном уровне.
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10.06.2022 22:15 Ответить
Не, таким как ты точно не место в ЕС. И там это понимают...
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11.06.2022 00:06 Ответить
і бульба замість гранат....
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10.06.2022 22:12 Ответить
То може краще щоб зразу навчились копати могилки.
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10.06.2022 22:13 Ответить
tupie pridurki - ne tam oni rojat....na vostoke eto nado delatj...da po bistree.
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10.06.2022 22:14 Ответить
С лопатой в бой пойдём,
И как один умрём за Колю Лукашенко!

Учите их не рыть окопы и лунки с картошкой,
А учите их зарывать целлофановые кульки с Серожкой.
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10.06.2022 22:16 Ответить
Херасе!!! ОТ это шо то новое!!! Лопата в качестве автомата... Что они курят??? В ЗСУ наверно аж встрепенулись, думают а броники сдюжают с такой сброей?? Или надо шо то мудрить!!!???
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10.06.2022 22:17 Ответить
То вони собі та своїм батькам могили риють - скоро ************. Молодці діточки!!
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10.06.2022 22:22 Ответить
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10.06.2022 22:43 Ответить
Ну, в радянські часи нас, школярів, теж вчили шанці копати, причому, не тільки такі, а і в "повний зріст". Не бачу тут нічого поганого, бацька для себе все правильно робить. А от зелене лайно про...ї...б.ало шанс навчити людей елементарним навичкам.
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10.06.2022 22:45 Ответить
Не поняв - а шо так не глибоко?
Нам шо, потім "докопувати" коли їх хоронити будем?
Глибше рийте, на два метра мінімум!
Суки ліниві...
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10.06.2022 23:18 Ответить
западный след 4 энергоблока ЧАЭС......пусть копают.
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10.06.2022 23:30 Ответить
Капєратів - "Напрасний труд".
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10.06.2022 23:31 Ответить
зато у нас ни к чему даже сейчас не готовятся
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10.06.2022 23:56 Ответить
Нехай вчать рити могили для гниди луки та його "війська".
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11.06.2022 03:14 Ответить
Я, конечно, мало что понимаю в военном деле. Но объясните мне, пожалуйста, доблестные Аттила-воины: окопы роют на своей территории, когда пытаются закрепиться, обороняться и не пропустить кого-то на свою землю или окопы на своей территории нужны для нападения на соседнее государство?
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11.06.2022 09:52 Ответить
 
 