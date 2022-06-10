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"Проломленный череп и гиря на ноге": российские оккупанты пытали и убили теробороновца Виталия Лапчука из Херсона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские военные убили Виталия Лапчука – офицера-десантника, кандидата психологических наук, полковника полиции, с первых дней вторжения РФ ушедшего в ряды херсонской териториальной обороны.

Об этом Медийной инициативе по правам человека (МИПЧ) сообщила супруга Алена Лапчук, передает Цензор.НЕТ.

Она больше двух месяцев пыталась найти место, где россияне могли удерживать Виталия, надеясь, что он жив, его вскоре обменяют. Однако 9 июня ей сообщили, что накануне в Херсоне в реке нашли тело мужчины с признаками пыток: проломленным черепом и гирей на ноге. По описанию Алена Лапчук узнала мужчину.

Алена по описанию узнала своего мужа. Впоследствии тело увидели оставшиеся родственники в оккупированном Херсоне, – они подтвердили, что это Виталий Лапчук.

Впервые историю Виталия Лапчука журналисты МИПЧ рассказывали вскоре после его похищения 27 марта. Тогда российские жестоко избили мужчину и приехали к нему домой. После обысков забрали его жену Алену и сына, которых тоже допрашивали. Алена является свидетелем пыток и издевательств над ее мужем. Также рассказывали о том, как россияне в Херсоне охотились на тероборонцев, в частности, как задерживали Виталия и его товарища Дениса Миронова, умершего в оккупированном Крыму после жестоких избиений.

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Виталия и Дениса задержали, когда они пытались решить вопрос с горючим. Им устроили ловушку. Обоих мужчин во время задержания жестоко избили.

О том, в каком состоянии Алена увидела тогда своего мужа, она говорила: "Ему раздробили кость черепа, у него все лицо было в полоску от приклада. Он весь был просто черный".

Избиения продолжились в херсонском управлении полиции. Там ФСБшники допрашивали задержанных. Если им не нравились ответы, говорили: "Спустимся вниз". Это означало, что человека ведут в подвал, где расположена специальная пыточная комната.

"Это были просто звери. Такое впечатление, что они не отвечали за свои поступки, были просто неадекватны. Они не чувствовали, с какой силой избивают", – рассказывает Алена.

Ей с сыном тогда удалось вырваться, а Виталия оставили, обвинив в преступлениях против российских военных.

С тех пор другие задержанные, с которыми удалось пообщаться МИПЧ, Виталия не видели.

Проломленный череп и гиря на ноге: российские оккупанты пытали и убили теробороновца Виталия Лапчука из Херсона 01

Как стало известно, его тело нашли в реке недалеко от речного порта еще 22 мая, однако сообщили родным только сейчас.

Эксперт МИПЧ и юрист Регионального центра прав человека Николай Киккас говорит, что эти зверства в юридической плоскости являются военным преступлением, поскольку "нарушают базовые принципы всех женевских конвенций, запрещающих в том числе пытки и смерть военнопленному или гражданскому лицу".

Чтобы установить, кто причастен к пыткам и убийству Виталия, юрист советует подробно изучить обстоятельства похищения.

"Возможно здесь помогут данные, зафиксированные по другим делам (например, по делу Миронова). Нужно очертить круг лиц, которые могут быть причастны или владеть сведениями. Например, это представители военных или гражданских оккупационных властей Херсона, командиры подразделений, находящихся в городе и т.д. Также следует по возможности обследовать предметы, связанные с преступлением, на которых могли остаться следы, например, гиря", – говорит Николай Киккас.

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По его словам, то, что тело бросили в реку, свидетельствует о попытке скрыть следы преступления.

"А сам факт негуманного обращения обусловлен общим низким уровнем уважения оккупантов к правам человека и международным правилам ведения войны, их распространенным правовым нигилизмом", - отмечает юрист.

Особая жестокость, добавляет он, является обстоятельством, отягчающим наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Также отягчающим обстоятельством является совершение преступления группой лиц. Поэтому, если установить, что замучены до смерти группой, это будет иметь значение.

Николай Киккас отмечает: убийство человека при нарушении законов и обычаев ведения войны является квалифицирующим признаком для инкриминирования ч. 2 ст. 438 УК Украины, предусматривающей максимальное наказание – пожизненное заключение.
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Топ комментарии
+78
В Мариуполе убили НЕ МЕНЕЕ 22000 украинцев ‼️‼️‼️
Люди жили , растили детей, ухаживали за стариками . Пришли орки и ПРОСТО убили .
И мир молчит , кофе пьёт, отдыхает
Так же убивали и сирийцев . И Европа молчала.

КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ В 21 ВЕКЕ ????
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10.06.2022 21:39
+71
Показати це Зеленому гундосу, може згадає, як заспокоював херсонців, що їм нічого не загрожує...
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10.06.2022 21:44
+64
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10.06.2022 21:37
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10.06.2022 21:37 Ответить
В Мариуполе убили НЕ МЕНЕЕ 22000 украинцев ‼️‼️‼️
Люди жили , растили детей, ухаживали за стариками . Пришли орки и ПРОСТО убили .
И мир молчит , кофе пьёт, отдыхает
Так же убивали и сирийцев . И Европа молчала.

КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ В 21 ВЕКЕ ????
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10.06.2022 21:39 Ответить
а 300 тисяч вбитих ічкерійців в Грозному нє? нє катіт? та от так і може бути, коли замішані великі гроші і Ядерна зброя
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10.06.2022 21:42 Ответить
Так то был 20 век, а вам пишут за 21.
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11.06.2022 04:49 Ответить
300 тис. це вже у Другій чеченський, тобто в 21-му.
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12.06.2022 17:46 Ответить
Почему Украина не вводила санкции когда Рашка убивала тысячи грузин, когда стирала слица земли бомбардировками сирийские города? Тут как в народной поговорке, когда где то убивают людей все думают что их это не коснется и до него очередь не дойдет
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10.06.2022 22:52 Ответить
Объясните миру как вводить санкции в оккупации, когда во власти гауляйтер-марионетка.
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11.06.2022 04:42 Ответить
Вы сейчас Украину и мир будете виноватыми делать
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12.06.2022 10:41 Ответить
И в 22 веке будет также, если мир еще будет существовать.
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11.06.2022 01:03 Ответить
А как может быть что в том самом Мариуполе абсолютное большинство сознательно голосовали за рузкамирных коллаборастов ОПЗЖопников? И они совершенно сознательно голосовали за руззкий мир уже после аншлюса Крыма и подвигов пуйловых человечков на Донбассе! За что боролись, на то и напоролись! После всех этих событий они в своем абсолютном большинстве осознано остались врагами Украины. И что теперь, после всей этой хни с их стороны, мне их пожалеть и поплакать?
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11.06.2022 02:11 Ответить
Абсолютное большинство - это 100%? Тогда, конечно, хер с ними. А еще абсолютное большинство в стране проголосовало за зелупу и слуг бени. В Днепре, например, 87% за шмарклю было. По твоей логике они тоже подлежат уничтожению? Вместе с теми, кто за это говнище не голосовал? А ты сам за кого голосовал? А твои родные, друзья? Может, вас всех тоже в расход пустить? Причем, как мариупольцев, расхерачить вместе с домами и вывезти на мусорник вперемешку с обломками.
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11.06.2022 10:20 Ответить
Естественно, что за то как голосовали наказания не должно быть. Но там много людей, которые откровенно и публично высказывались, что ждут "асвабодителей". И вопрос, могут ли эти люди в дальнейшем иметь право голоса?
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12.06.2022 10:47 Ответить
Виродки кацапські, бажаю вам всім, від малого до великого такої долі.
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10.06.2022 21:40 Ответить
Бажати мало. Треба діяти. Але діяти із розумом.

Все що стається з росіянами має бути нещасними випадками та самогубствами.
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10.06.2022 23:23 Ответить
Сукі кончені……😡😡😡
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10.06.2022 21:41 Ответить
Показати це Зеленому гундосу, може згадає, як заспокоював херсонців, що їм нічого не загрожує...
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10.06.2022 21:44 Ответить
Да ***** ему.
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11.06.2022 10:22 Ответить
ми стикнулися не з ордою, і тим більше не з людьми, хай і ворогами. Це просто чисте зло
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10.06.2022 21:45 Ответить
Зло, про яке говориться в казках. Казкове, абсолютне зло.
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10.06.2022 21:55 Ответить
А дехто хоче вести з пуйлом перемовини. Це як7
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10.06.2022 21:48 Ответить
Что не смеетесь не смешно? Выбрали поржать? Хуже не будет?
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10.06.2022 21:57 Ответить
Хто розмінував Чонгар? Хто не знищив мости через кримський перешийок?
73/43%зебіли - ви хоч визнаєте, що у цій трагедії і ваша вина?
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10.06.2022 22:00 Ответить
За пару тижнів до війни казав що зебіли дали шанс всім Українцям стати біженцями, так і вийшло.
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10.06.2022 22:04 Ответить
@andrew - а ти чо лайкаєш? Ти ж той й самий 73/73%-ний!
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10.06.2022 22:13 Ответить
Как вы достали со своим Чонгаром. Чонгар разминирован инженерными войсками оккупанта, ещё какие вопросы?
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11.06.2022 04:52 Ответить
@Психлікарня

Ти рано вийшов. І напевно забув прийняти ліки від шизофреніі?
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11.06.2022 05:01 Ответить
окупант - це Зе і д'Єрмак з верещучкою і безумною?
Тоді згоден.
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11.06.2022 09:42 Ответить
Тисячі патріотів віддали життя, а в документах залишаться зниклими безвісти, людям не дали шансу захистити свої міста.
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10.06.2022 22:02 Ответить
А вы для этого кпцапского отребья лагеря содержания строите, нахваливая сколько стоит один день для этого гавна...
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10.06.2022 22:11 Ответить
muzhik zdorovy , takoi prosta tak ******** by - javno tam ponadav ********* orkam....po etomu i zabili....rjuzge shakali - tolpoi.
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10.06.2022 22:11 Ответить
бубочка ни в чём не виноват. Просто ********, это наверное говорят так люди которые не нашли за 100 дней виновных и потом не найдут.
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10.06.2022 22:14 Ответить
Слава Герою.

*****, сатана, сдохні разом з своїми чортами.
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10.06.2022 22:15 Ответить
Пане Зеленський, ці катування тероборонівця на Ваші совісті. На Вашій совісті і тисячу закатованих захисників України в Херсоні, Снігурівці, Маріуполі, Мелітополі та інших містах, а Ви так і не повідомили народу, хто злив південь, хто розмінував перешийок, хто не підірвав мости і не вдарив артилерією? Вам важко відповісти, бо вийдете на самого себе? Чи на єрмака? Тут дільничний подивиться на службові обов'язки посадових осіб і за пів години назве всіх винних від військових, СБУ, прикордонників, поліції, прокуратури, депутатів (як там Ковальов?), та Ваших представників в області.
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10.06.2022 22:16 Ответить
На такі дії необхідно відповідати тим самим. Наприклад: вбили в Бучі чотириста цивільних українців, отже потрібно нашим військовим захопити кацапське селище і повісити або розстріляти приблизно стільки цивільних кацапів.(краще втричі більше, пропорційно населенню кацапстану)
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10.06.2022 22:17 Ответить
А у зам.начальника УСБУ по Херсонській області, який здав Херсон, все в порядку із здоров'ям?
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10.06.2022 22:43 Ответить
Гестаповцы рашистские. И после етого Люська Абдрыстовыч будет нам рассказывать что нужно с уважением относиться к рашистским солдатам и рашистским пленным
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10.06.2022 22:44 Ответить
До жопы ваша женевская конвенция и суды. В 2014 рашисты так же убивали и мучили сотни и тысячи людей на дамбасе. И много судов и наказания было им? Даже наоборот, все кричали что нет альтернативы мирным переговорам и торговли с росийскими нацистами.
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10.06.2022 22:48 Ответить
Сколько говорил, не берите рашистов в плен. Нет в Украине невиновных рашистов. Все равно наши как лохи пожалеют рашистов, накормят и маме позвонят. А то что творят рашисты с 2014 года украинская власть скрывает. Чтобы не сорвать переговоры и мирный план. С кем вы гниды собрались мир устраивать? Рашистов нужно записывать в Конституцию Украины как вражеское террористическое государство.
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10.06.2022 22:56 Ответить
В полон треба брати, бо рашисти хоч і худоба але є ресурсом.

Нюанс в тому що забивання у відповідь та формування обмінних резервів треба ставити на конвеєр. Якби ми утилізували 30% якогось російського обласного міста, а решту під мордуванням загнали в табори фільтрації як росіяни роблять в Маріуполі, то ми могли б диктувати умови у відповідь та мати на кого міняти наше викрадене росіянами населення.
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10.06.2022 23:21 Ответить
Відповісти симетрично.
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10.06.2022 23:18 Ответить
Грустно, но ничего нового....
Как в Крыму татары, или в луганде проукраинские граждане.
Боюсь только после освобождения мы узнаем реальные ужасы и преступления оккупантов.
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10.06.2022 23:29 Ответить
Слишком много балабольства. Закон к этим тварям не применим! И выявлять непосредственных участников казней и пыток, нужно лишь для того чтоб соответствующие службы оторвали им яйца.
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11.06.2022 00:01 Ответить
Безвідповідальність вумного наріду в 2019 році, збирає криваві жнива в 2022 році.
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11.06.2022 01:22 Ответить
R.I.P., украінський вояк-патріот Віталій Лапчук.💔
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11.06.2022 05:08 Ответить
Тарас Чорновіл: "уже з кількох джерел, включно із Зеленським, прозвучало, що нам дуже потрібні ще ШІСТЬ! нових бригад із 25.000 о/с для суттєвих змін у ході бойових дій; не дарма це прозвучало. Їх формування дійсно передбачалося, але здійснений зеленою владою процес руйнування армії був спрямований на протилежний результат. Бо в 2020/21рр. з'явився некомплект вже існуючих бригад, навіть на лінії фронту. Проходило тихе неоголошене скорочення ЗСУ.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"
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11.06.2022 09:43 Ответить
Сложно комментировать такое. Но уже с конца марта стало ясно многим, что в плен брать не надо. И трибунал срочно ввести для внутренних дел с 5 колонной. Но опять тема сухпайки показывать победила по сей день.
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11.06.2022 10:51 Ответить
 
 