РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4583 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
15 803 24
армия РФ (15312) война (46506) Северодонецк (601) Гайдай_ЛОГА (716)

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Информация о количестве жертв во Врубовке, что в Попаснянской громаде, уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему - выгорело много домов. В больницы Днепра и Львов госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска", - говорится в сообщении.

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 01

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец, - Гайдай. ФОТО

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 03

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 04

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожена база "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине, выжил только один рашист, - Гайдай. ВИДЕО

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 06

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 07

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 08

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли цех производства аммиака на северодонецком "Азоте", в направлении Екатериновки враг понес потери и отступил, - Гайдай. ФОТО

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай 10
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+41
так трапляється коли народ під час війни обирає собі у президенти не державного діяча патріота (було 39 кандидатів), а маріонетку олігарха з цирку та партії ворога і какаяразница у ВР.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:32
+28
Ці кляті рашисти в своїх звірствах , перещеголяли фашистів 😠
показать весь комментарий
11.06.2022 08:25
+23
Мабуть сперше треба віддати коломойського, а то так і будемо по одній гаубіці на день отримувати...
показать весь комментарий
11.06.2022 08:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фашисти в лаптях.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:21 Ответить
Господи, такий жах(((
неможливо дивитися, читати це все. я не знаю, ну, треба відступати, значить.
треба кричати на весь світ про це, щоб нам світ допоміг якомога швидше, це ж ужас((
гатять і гатять, і гатять, а нам навіть нічим відповісти толком.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:22 Ответить
так трапляється коли народ під час війни обирає собі у президенти не державного діяча патріота (було 39 кандидатів), а маріонетку олігарха з цирку та партії ворога і какаяразница у ВР.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:32 Ответить
судячи з вашого коментаря ми ще 30 років будемо в лайні бабратися
показать весь комментарий
11.06.2022 09:54 Ответить
Мабуть сперше треба віддати коломойського, а то так і будемо по одній гаубіці на день отримувати...
показать весь комментарий
11.06.2022 08:36 Ответить
Ці кляті рашисти в своїх звірствах , перещеголяли фашистів 😠
показать весь комментарий
11.06.2022 08:25 Ответить
Мразота! Оці організми все життя щось лопотіли про "мышебратья"?
показать весь комментарий
11.06.2022 08:27 Ответить
Не розумію , чому ті - солнцепьоки ще й досі мають нахабство близько наближатись до наших позицій і стріляти ..
У кацапів їх небагато , а для нашої артилерії вони - легка здобич .
показать весь комментарий
11.06.2022 08:43 Ответить
А чим по ним стріляти? Шматками асфальту? Чи шашликами?
показать весь комментарий
11.06.2022 09:52 Ответить
Тобто - досі ЗСУ стріляли у кацапів асфальтом ? . І 1300 кацапських танків знищили шашликами ??
Я розумію що ЗЕлені добряче накосячили за час перебування у владі , і їх за це треба " мочіть в сортірє " , але вважаю що іронія в цьому випадку - недоречна .
показать весь комментарий
11.06.2022 10:17 Ответить
А ви мабуть в Генштабі сидите , якщо знаєте точну кількість снарядів які у нас залишились . !! .
Телевізійне балабольство , тобто - озвучування різними "арєстовічами" ( і вищими чинами держави в тому числі ) , в ЗМІ , для широкої публіки , кількості використаних і не використаних *********** , ще не означає - достовірну інформацію . Це ще може бути й - деза для противника .
Та скільки б їх не лишилось , на півсотні тих солнцепьоків ,вже якось можна було б нашкребти .
показать весь комментарий
11.06.2022 11:02 Ответить
Шашликоасфальтом. дуже ефективна новітня зброя.
показать весь комментарий
11.06.2022 19:10 Ответить
Бо вогниметна сист. ТОС-1 для піхоти жах -99відсотків смерть. Уних їх багато і є в кожній мех.бригаді. Їх є три модернізації сама нова бахає до 4-6км. а так в основному 1-2км більш менш точно. У НИХ ДУЖЕ БАГАТО СТАРИХ СОВКОВИХ ВИДІВ ЗБРОЇ
показать весь комментарий
11.06.2022 10:34 Ответить
Дуже багато - це скільки , в цифрах . ??
Віка наприклад , дає слідуючу інфу - В ВС России ТОС-1 находятся в бригадах РХБ защиты окружного подчинения (в каждой - по одному батальону с девятью ТОС-1А «Солнцепёк»), а также в полках РХБ защиты армейского подчинения (в каждом - по одной роте с тремя боевыми машинами). Всего в войсках 72 огнемётные системы[17]. .
показать весь комментарий
11.06.2022 10:47 Ответить
Це Орiхове, хоч не Орiхiв, дякуюемо хоч на цьому.
показать весь комментарий
11.06.2022 08:47 Ответить
Ну не повезло Луганщині з розташуванням географічним. Було б легше, якби хтось спромігся хоча б тил їй прикрити, визволивши Донеччину....хоча про що це я...
показать весь комментарий
11.06.2022 09:03 Ответить
аж специально по оріховому отлистал назад на deepstatemap. по датам или гайдай бреше, або карты не правду говорят.
показать весь комментарий
11.06.2022 09:12 Ответить
По просьбе жителей Луганщины, озвученной в 2014 году Путин ввёл по полной.
показать весь комментарий
11.06.2022 09:26 Ответить
Замість зброї ми будували дороги і крали на будівництві, а тепер немає доріг і оборонятися нічим. От такі наші можновладці далекоглядні, а прості люди як завжди страждають, бо ворюги сидять по закордонах зі своїми вкраденими грошима....
показать весь комментарий
11.06.2022 09:28 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
11.06.2022 11:10 Ответить
 
 