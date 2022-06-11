Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Информация о количестве жертв во Врубовке, что в Попаснянской громаде, уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему - выгорело много домов. В больницы Днепра и Львов госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска", - говорится в сообщении.
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неможливо дивитися, читати це все. я не знаю, ну, треба відступати, значить.
треба кричати на весь світ про це, щоб нам світ допоміг якомога швидше, це ж ужас((
гатять і гатять, і гатять, а нам навіть нічим відповісти толком.
У кацапів їх небагато , а для нашої артилерії вони - легка здобич .
Я розумію що ЗЕлені добряче накосячили за час перебування у владі , і їх за це треба " мочіть в сортірє " , але вважаю що іронія в цьому випадку - недоречна .
Телевізійне балабольство , тобто - озвучування різними "арєстовічами" ( і вищими чинами держави в тому числі ) , в ЗМІ , для широкої публіки , кількості використаних і не використаних *********** , ще не означає - достовірну інформацію . Це ще може бути й - деза для противника .
Та скільки б їх не лишилось , на півсотні тих солнцепьоків ,вже якось можна було б нашкребти .
Віка наприклад , дає слідуючу інфу - В ВС России ТОС-1 находятся в бригадах РХБ защиты окружного подчинения (в каждой - по одному батальону с девятью ТОС-1А «Солнцепёк»), а также в полках РХБ защиты армейского подчинения (в каждом - по одной роте с тремя боевыми машинами). Всего в войсках 72 огнемётные системы[17]. .