Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Информация о количестве жертв во Врубовке, что в Попаснянской громаде, уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему - выгорело много домов. В больницы Днепра и Львов госпитализированы пять раненых за последние дни жителей Лисичанска", - говорится в сообщении.







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