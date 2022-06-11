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Сумщина в очередной раз обстреляна из миномета с территории России, - Живицкий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ продолжают обстреливать Сумщину со своей территории.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в полпервого ночи враг со своей территории минометным огнем повредил дома гражданских жителей Ворожбы и линии электропередач.

"Около 5 прилетов, в нескольких домах выбиты окна, иссечены стены. Люди, к счастью, не пострадали", - говорится в сообщении.

Также Живицкий информирует, что ближе к часу ночи россияне 8 раз ударили из миномета по территории Шалыгинской громады. Жертв и разрушений нет.

Также читайте: Рашисты ночью обстреливали Сумщину, зафиксировано 7 "прилетов", - Живицкий

Сумщина в очередной раз обстреляна из миномета с территории России, - Живицкий 01
Сумщина в очередной раз обстреляна из миномета с территории России, - Живицкий 02
Сумщина в очередной раз обстреляна из миномета с территории России, - Живицкий 03
Сумщина в очередной раз обстреляна из миномета с территории России, - Живицкий 04
Сумщина в очередной раз обстреляна из миномета с территории России, - Живицкий 05
Сумщина в очередной раз обстреляна из миномета с территории России, - Живицкий 06
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А пульнути у відповідь нє? Нє правациравать!
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11.06.2022 09:57 Ответить
А что нам мешает в ответ по рашистам влупить? Когда у нас уже поймут что если прятать голову в песок то вы***бут в жопу
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11.06.2022 10:06 Ответить
Мабуть не що, а хто.
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11.06.2022 10:08 Ответить
Заважають прийняті обов'язки оманських домовленостей.
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11.06.2022 11:52 Ответить
Просто в Зеленого офшорника кішка тонка , а українців нехай вбивають - їх не шкода , покажем кацапам що ми просто лохи .
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11.06.2022 12:04 Ответить
Боневтик мешает, а то если вдруг это он сделает, то будет чистовтиком от размашистого пендаля кремлевского агента Дерьмака.
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11.06.2022 15:14 Ответить
там з обох сторін сЕла наполовину рідня. подзвоніть куму-брату-свату най тихенько виріжуть цих стрілунів
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11.06.2022 13:27 Ответить
 
 