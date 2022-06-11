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Сумщина в очередной раз обстреляна из миномета с территории России, - Живицкий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ продолжают обстреливать Сумщину со своей территории.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в полпервого ночи враг со своей территории минометным огнем повредил дома гражданских жителей Ворожбы и линии электропередач.
"Около 5 прилетов, в нескольких домах выбиты окна, иссечены стены. Люди, к счастью, не пострадали", - говорится в сообщении.
Также Живицкий информирует, что ближе к часу ночи россияне 8 раз ударили из миномета по территории Шалыгинской громады. Жертв и разрушений нет.
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