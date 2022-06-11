За сутки войска РФ нанесли 16 ударов по Донбассу, есть жертвы и разрушения, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки войска РФ нанесли по Донбасу 16 ударов. Преступления задокументированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, полицейские зафиксировали 30 повреждений гражданских объектов, также разрушения получила инфраструктура. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по 13 населенным пунктам: г. Авдеевка, г. Железное, г. Николаевка, с. Новониколаевка с. Высокоивановка, пгт Черкасское, с. Первомайское, с. Сухая балка, с. Птичье, с. Карповка , г. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутовка", - говорится в сообщении.

Враг обстреливал мирное население из танков, стрелкового оружия, тяжелой артиллерии, минометов, ракет, реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", "Торнадо".

По данным правоохранителей, разрушения получили 30 гражданских объектов: 14 – жилых домов, линии электропередач, трансформаторные подстанции, лесной массив и гаражи.

























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Военные преступления РФ задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.