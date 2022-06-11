Рашисты в очередной раз обстреляли жилые дома на Запорожье, травмирован гражданский, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты снова обстреляли дома местных жителей Орехова, а также поселков Малая Токмачка, Преображенка и Новоданиловка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Вследствие обстрела в домах выбиты окна и двери, повреждено шиферное покрытие крыш. Также разрушена придомовая территория с расположенными на ней хозяйственными постройками.

"В некоторых домах полностью снесена кровля из-за прямых попаданий ракетных снарядов. Кроме того, граждане сообщили, что хозяева домов остались не только без крыши над головой, но и без документов на недвижимость. Ведь все, что там находилось, выгорело дотла.

Правоохранительным органам известна информация об одном травмированном человеке в результате обстрелов. Мужчина получил осколочное ранение еще несколько недель назад, однако из-за постоянных боев на Пологовском направлении не имел возможности своевременно обратиться за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки поступило семь сообщений о совершении военнослужащими РФ вооруженных преступлений против мирного населения.

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