Фон дер Ляйен прибыла в Киев: С Зеленским подведут итоги совместной работы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня прибыла с визитом в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.
"С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - говорится в сообщении.
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Побити придурківпідбити підсумки. Вчасно. Треба було б ще Джонсона залучили
\\\\\Народная московская примета: если в вашем районе начали ремонтировать дома и благоустраивать территорию - ваш район скоро снесут.
Исключение - сезонная замена бордюров.\\\\\\\\\
поди докажи теперь что кто то шо то украл. хитрый у нас президент Ермак
Декому українських шибболетів не опанувати ніколи.
вот Лещенок любит такие "феминизмы"(а все нормальные - НЕНАВИДЯТ, блджад!!!111)
как клоун доправился что артиллерии в 20 раз меньше, писали вроде англичане. это бы спросила у ялоха(его Лукащенок надул тупо что с бульбораши не нападут = тысячи жизней на холке этого ......)