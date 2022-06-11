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Фон дер Ляйен прибыла в Киев: С Зеленским подведут итоги совместной работы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня прибыла с визитом в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.

"С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - говорится в сообщении.

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Фон дер Ляйен прибыла в Киев: С Зеленским подведут итоги совместной работы 01
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Топ комментарии
+11
Дорослі приїхали. Побити придурків підбити підсумки. Вчасно. Треба було б ще Джонсона залучили
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11.06.2022 12:09
+10
Яка там у клоуна робота, блд ...
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11.06.2022 12:07
+10
Джонсон - это "тяжелая артиллерия", когда уже нет другого варианта вправит "величайшему" остатки мозгов.
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11.06.2022 12:21
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Яка там у клоуна робота, блд ...
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11.06.2022 12:07 Ответить
Спасти Каломойського.
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11.06.2022 12:18 Ответить
пан Дуда пояснює Шольцу, Макрону та тому із Італії, що зберігаючи лице буйла можна загубити хвоста
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11.06.2022 12:52 Ответить
Дорослі приїхали. Побити придурків підбити підсумки. Вчасно. Треба було б ще Джонсона залучили
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11.06.2022 12:09 Ответить
Вчора, здається, був Волес, так що все добре)))
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11.06.2022 12:20 Ответить
Джонсон - это "тяжелая артиллерия", когда уже нет другого варианта вправит "величайшему" остатки мозгов.
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11.06.2022 12:21 Ответить
видається, що пані фон дер Ляйнен чи не єдина порядна людина серед німецьких політиків
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11.06.2022 12:22 Ответить
Вона в нас була міністеркою оборони. В ще в нас є Анналена, Габек и можливо Мерц
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11.06.2022 14:04 Ответить
Діду поправив мізки ЗЄльоному дистанційно
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11.06.2022 12:23 Ответить
мизги променяны за проєкты строительства дорог, Ермак плохого не сделает. кстати:

\\\\\Народная московская примета: если в вашем районе начали ремонтировать дома и благоустраивать территорию - ваш район скоро снесут.
Исключение - сезонная замена бордюров.\\\\\\\\\

поди докажи теперь что кто то шо то украл. хитрый у нас президент Ермак
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11.06.2022 12:30 Ответить
Ласкаво простмо рані Урсула
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11.06.2022 12:12 Ответить
завжди раді бачити добрих людей в Українi!
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11.06.2022 12:15 Ответить
Для початку, підбийте зеленій шмарклі око. Вибачаюсь Ви шульга, з з правою? Можно ліктем, дойде бистріше!
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11.06.2022 12:16 Ответить
до Києва - серьезно!
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11.06.2022 12:21 Ответить
та їм *****. Їм шо "цивілізаційний стрибок", шо "цивілізований стрибок"...
Декому українських шибболетів не опанувати ніколи.
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11.06.2022 12:55 Ответить
шторкой наливайки прикрыли ? а че, могли б сводить президента ЕС
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11.06.2022 12:23 Ответить
не только президентка но и членкиня комиссии и агенткиня партии зеленых Бундестага, аналитикиня по образованию, нанотехнологесса и советникиня.
вот Лещенок любит такие "феминизмы"(а все нормальные - НЕНАВИДЯТ, блджад!!!111)

как клоун доправился что артиллерии в 20 раз меньше, писали вроде англичане. это бы спросила у ялоха(его Лукащенок надул тупо что с бульбораши не нападут = тысячи жизней на холке этого ......)
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11.06.2022 12:27 Ответить
без реформ бабла не буде!
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11.06.2022 12:53 Ответить
Й кандидатства небуде
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11.06.2022 15:44 Ответить
А в чому причина шухеру? Чому сюди так зачастили зайняті люди? Це щоб заспокоїти? Чи підбадьорити? Чи якісь подарунки нам везуть? Чи нам памперси помінять?
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11.06.2022 14:15 Ответить
"Ці панки і панове ілюзорно вважали, що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора..." А.Шікльгрубер.
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11.06.2022 14:27 Ответить
Приїхала умовляти дебіла нешкодити Україні з отримання кандидатства. Наскільки чмо здатне непаскудити???
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11.06.2022 15:43 Ответить
Тот кто носит медньій щит,тот имеет медньій лоб..., Насреддин в Бухаре
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11.06.2022 15:51 Ответить
 
 