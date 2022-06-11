Фон дер Ляйен прибыла в Киев: С Зеленским подведут итоги совместной работы. ФОТО

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня прибыла с визитом в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.

"С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - говорится в сообщении.

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