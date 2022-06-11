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Мощные взрывы прогремели в российских Клинцах: Горелая военная часть. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В районе населённого пункта Клинцы (Брянская область, РФ) прогремели мощные взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Местные сообщали, что горел парк с техникой, прибывшей на ремонт из Украины.

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Мощные взрывы прогремели в российских Клинцах: Горелая военная часть 01
Мощные взрывы прогремели в российских Клинцах: Горелая военная часть 02
Мощные взрывы прогремели в российских Клинцах: Горелая военная часть 03
Мощные взрывы прогремели в российских Клинцах: Горелая военная часть 04
Мощные взрывы прогремели в российских Клинцах: Горелая военная часть 05
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Топ комментарии
+38
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11.06.2022 13:36
+34
Ранок для лаптеногіх фашистів починається не з кави
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11.06.2022 13:31
+32
Та ні, це Курська Народна Республіка напала на Брянську Народну Республіку. Громадянська війна. Наших військ там немає.

Ми можемо висловити занепокоєння на РБ ООН та закликати відкрити коридори для вивозу врожаю рєпи з БНР у Північну Африку!
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11.06.2022 13:43
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Ранок для лаптеногіх фашистів починається не з кави
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11.06.2022 13:31 Ответить
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11.06.2022 16:01 Ответить
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11.06.2022 16:02 Ответить
Бавовна
І це ще MLRS до нас не доїхали
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11.06.2022 13:31 Ответить
Та ні, це Курська Народна Республіка напала на Брянську Народну Республіку. Громадянська війна. Наших військ там немає.

Ми можемо висловити занепокоєння на РБ ООН та закликати відкрити коридори для вивозу врожаю рєпи з БНР у Північну Африку!
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11.06.2022 13:43 Ответить
Ша!!! Вже ніхто нікуди не їде!!
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11.06.2022 13:54 Ответить
Таке солодке слово - бавовна !!!
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11.06.2022 13:31 Ответить
не все згоріло... сльози на очах.
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11.06.2022 18:32 Ответить
Больше сварщиков....хороших и разных...
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11.06.2022 13:32 Ответить
Тепер там часто горітиме !
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11.06.2022 13:33 Ответить
Вата палаюча. Це добре.
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11.06.2022 13:33 Ответить
Таки надійшли в Україну ракети великої дальності. Ай да Байден.
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11.06.2022 13:34 Ответить
горі,горі,твоя zвіzда
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11.06.2022 13:34 Ответить
Самопалы.
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11.06.2022 13:35 Ответить
Знов самі себе обстрілюють
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11.06.2022 13:35 Ответить
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11.06.2022 13:36 Ответить
Ех! Їм би туди декілька наших зелених депутатів, хрін би загасили..
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11.06.2022 13:37 Ответить
а ви шо думали, шо все так гладенько пройде. ***********!
московія згорить нах вся!💯
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11.06.2022 13:38 Ответить
Шаблон рапорта для наступних випадків дарую:
короткоє замиканіє, в рєзультатє задимлєніє с послєдующєй бавовной трьохчасовой длітєльностью.
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11.06.2022 13:38 Ответить
ДРГ Switchbladeми. Или Экскалибур. В любом случае это очень хорошо. Пусть у них сук коленки дрожат, как и все остальное
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11.06.2022 14:37 Ответить
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11.06.2022 13:41 Ответить
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11.06.2022 13:45 Ответить
Гарненький хлопчина , нічого сказати
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11.06.2022 14:20 Ответить
Знову хтось покурив?
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11.06.2022 13:45 Ответить
Слухав "бавовну"....
----------
З бавовни роблять ВАТУ, а ВАТА - ЦЕ ВАТА...
Висновок: Москалі, не слухайте ВАТУ😁😁😁
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11.06.2022 13:47 Ответить
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11.06.2022 13:47 Ответить
Ботоксне чмо , здохни тварюко , так як весь світ вже чекає на твою смерть
з нетерпінням 😡
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11.06.2022 14:23 Ответить
Гори, гори ясно!
Щоб ти непогасло!
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11.06.2022 13:50 Ответить
Горіла Клинця пааалааалааа!!! 😆
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11.06.2022 13:51 Ответить
Прошу,напишите марку сигарет и производителя.
Хочу закупить для нужд ВС РФ
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11.06.2022 13:52 Ответить
На останньому фото у орка чудо-багатиря зара штані репнуть.....
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11.06.2022 13:56 Ответить
Клинці це місто в анексованій росією в 1919 р. Українській Стародубщині.
Там дості повно храмів, збудованих на кошти наших гетьманів і козацької старшини.
В 1918 році за Стародубщину були потужні бої між Сірожупанною дивізією армії УНР, і російськими більшовиками. Незважаючи на мужній захист, українці програли...
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11.06.2022 14:08 Ответить
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11.06.2022 14:14 Ответить
А на 4 фото що то під пахвою у одного, невже візитка Яроша...
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11.06.2022 14:15 Ответить
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11.06.2022 14:17 Ответить
К таким кадрам нужен саундтрек "Байрактар"
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11.06.2022 14:25 Ответить
M982 Excalibur надежная и точная штука
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11.06.2022 14:32 Ответить
как то вяленько горит
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11.06.2022 14:52 Ответить
танцюю і вам рекомендую)))
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11.06.2022 15:38 Ответить
Сигарета, сигарета
Я люблю тебя за это.
Ты одна не изменяешь
И сама об этом знаешь.
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11.06.2022 16:12 Ответить
В жизни, всегда есть место прекрасному.
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11.06.2022 17:36 Ответить
гори гори ясно чтобы не погасло
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12.06.2022 21:45 Ответить
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12.06.2022 21:48 Ответить
Щось останнього часу кацапи занадто багато стали палити. Мінздрав же попереджав...
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12.06.2022 22:03 Ответить
 
 