РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8951 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 499 2
война (46523) обстрел (20073) Запорожская область (2239)

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В селе Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области сгорел сельский совет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"В селе Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области в результате вражеской атаки сгорел сельский совет.

Есть одна пострадавшая, которая получила ожоги рук", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА 01

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты похитили студента на временно оккупированной территории Запорожской области

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА 03

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА 04

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА 05

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА 06

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА 07

В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки вследствие обстрелов в Николаевской области погиб один человек, еще 8 получили ранения, - облсовет
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден: Зеленський не хотів чути про вторгнення. Нікіфоров: Зеленський просив у Байдена попередні санкції, але той не хотів чути.
Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.
показать весь комментарий
11.06.2022 15:04 Ответить
Скільки будівель треба відбудовувати
показать весь комментарий
11.06.2022 16:19 Ответить
 
 