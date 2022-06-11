В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В селе Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области сгорел сельский совет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
"В селе Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области в результате вражеской атаки сгорел сельский совет.
Есть одна пострадавшая, которая получила ожоги рук", - говорится в сообщении.
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Розмова в стилі сам дурак явно не допоможе відносинам з США. Просто ще пам'ятають, як хтось казав, що західні ЗМІ гірше скабєєвої та соловйова.