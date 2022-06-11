В результате вражеской атаки сгорел сельский совет в селе Малая Токмачка в Запорожской области, есть пострадавшая, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области сгорел сельский совет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"В селе Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области в результате вражеской атаки сгорел сельский совет.

Есть одна пострадавшая, которая получила ожоги рук", - говорится в сообщении.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты похитили студента на временно оккупированной территории Запорожской области























Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки вследствие обстрелов в Николаевской области погиб один человек, еще 8 получили ранения, - облсовет