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Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Первый мобильный высокотехнологичный комплекс оптоэлектронной разведки, созданный украинскими инженерами совместно с волонтерами ОО "Справа громад" и Фондом Порошенко, вскоре отправится на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По словам пятого президента, аналогичные комплексы в армиях союзников стоят миллионы долларов. В то же время их запрещено продавать из-за лицензионных ограничений. Отечественная разработка стоит более двух миллионов гривен.

В комплекс интегрирован беспилотник, камеры с 50-кратным зумом и тепловизором, которые обладают способностью автономно работать в течение недели, а данные через Старлинк мгновенно передаются прямо в передовой пункт управления группировкой войск.

"Сегодня благодаря вам, каждому, кто перечислил свои деньги на "Справу Громад", дополнительно на каждую вашу гривну еще гривну добавляет Фонд Порошенко – таким эффективным способом будет обеспечиваться контрнаступление наших войск на востоке и на юге", - отметил лидер "ЕС".

Инициатор проекта, ветеран войны против России, волонтер Глеб Бабич рассказывает, что разработка использует весь опыт построения стационарных систем.

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"Когда-то мы оснащали бригады на линии столкновения, а сейчас разработаны мобильные комплексы. Это то, во что должна развиться наша помощь армии. Мы начинали с шлемов, с бронежилетов, с белья, с формы. И на сегодняшний день уже идут технологические вещи, которые значительно повышают эффективность нашей артиллерии, реактивной артиллерии, повышают эффективность действий при контрнаступательных операциях и в обороне. Все это - благодаря очень мощной команде "Справи Громад." Мы гордимся и надеемся, что очень скоро они окажутся на фронте. Это - первая машина, но в производстве еще несколько", – объясняет Порошенко.

В комплексе - очень мощное программное обеспечение благодаря ООО "Укрспецсистемс". А инженеры SECUR GROUP помогли встроить это все в металл. В броневике нашлось место даже для кофеварки, которую передали небезразличные люди из Финляндии.

"В этот комплекс из собственного военного опыта вложено все, чтобы людям, которые будут работать, было надежно, удобно. И чтобы мгновенно был результат в уничтожении врага. Мы для этого все сделали, и через определенное количество дней мы это испытаем уже на фронте, а после этого запустим остальные комплексы. Думаю, что это очень поможет Вооруженным Силам. Спасибо всем, Фонду Порошенко, родному фонду "Справа Громад" - тысячам людей, которые нам помогали это реализовать", - добавил волонтер Бабич.

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Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко 01
Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко 02
Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко 03
Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко 04
Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко 05
Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко 06
Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко 07
Первый украинский комплекс оптоэлектронной разведки вскоре отправится на фронт, - Порошенко 08
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Топ комментарии
+110
Респект Пороху 👍
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11.06.2022 16:41
+86
опять Пороху предстоит спасать страну
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11.06.2022 16:44
+83
Garry

@Garry51302808

·
6h

Перекладаю.Президент Сполучених Штатів Америки декількома словами ********* пафосні вскукарєки зеленського,офісу президента і данілова,шо знали і готувались(а не казали шоб зберегти ***** економіку).Казав і казатиму - зеленський і ко - співучасники.
ОМАНСКИЕ ********
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11.06.2022 16:42
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Зеленський ввійде в історію як президент , який доклав максимум зусиль для капітуляціїї, всупереч яких український народ послав його курсом россіянського корабля, разом з ермаками, подоляками, портновими та! Кало Мойським!і не зважаючи на московитськуий опір та сморід, виграв війну, та знешкодив цивілізацію на довгі роки від небезпеки відродження орди. Слав Україні. Смерть московським проституткам!
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11.06.2022 19:12 Ответить
Порошенко П,О. що ти робишь? за ці дії зелена влада тебе притягне до суду. ти ж зеленського підставляєшь таким чином. а найсяшного треба берегти, бо відосиків не стане.
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11.06.2022 19:21 Ответить
Треба знову Мертвечука випускати.
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11.06.2022 19:51 Ответить
Казати , що порох ******** все , а зеун - майже все - НЕНАЧАСІ
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11.06.2022 20:34 Ответить
нарешті адекватні новини. я так за ними скучів
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11.06.2022 21:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UOi3Ar3agso
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11.06.2022 23:18 Ответить
Один Порошенко робить для армії більше чим увесь Укрборонпром на чолі з Ю. Гусевим .
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12.06.2022 16:33 Ответить
Порошенко для армії робить більше ніж увесь концерн Укроборонпром на чолі з Ю. Гусєвим .
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12.06.2022 16:35 Ответить
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