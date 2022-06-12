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В течение 11 июня оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 10 получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вражеского обстрела населенных пунктов Донецкой области погибли 2 человека, еще 10 – ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 11 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Нетайловом и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения", – написал Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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В течение 11 июня оккупанты убили 2 мирных жителей, еще 10 получили ранения, - ОВА 01
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11.06.2022 23:10 Ответить
 
 