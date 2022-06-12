В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают массированный обстрел Луганщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение 11 июня по 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке. В Лисичанске – четыре, а также торговый центр и магазин.

За сутки обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горское, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

Также, по данным Гайдая, в Северодонецке враг обстрелял "Азот" и "Стеклопластик", в Лисичанске погибла женщина.

"Раненые женщины и мужчины из Лисичанска госпитализированы в больницы других областей. Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверняка теперь эвакуироваться хотят все, однако пока такая возможность отсутствует", - отметил глава ОВА.

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