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В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска продолжают массированный обстрел Луганщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение 11 июня по 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке. В Лисичанске – четыре, а также торговый центр и магазин.

За сутки обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горское, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

Также, по данным Гайдая, в Северодонецке враг обстрелял "Азот" и "Стеклопластик", в Лисичанске погибла женщина.

"Раненые женщины и мужчины из Лисичанска госпитализированы в больницы других областей. Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверняка теперь эвакуироваться хотят все, однако пока такая возможность отсутствует", - отметил глава ОВА.

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В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 01
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 02
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 03
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 04
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 05
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 06
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 07
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 08
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 09
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 10
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 11
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 12
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 13
В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай 14
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Погибла женщина... Понятно, что нельзя говорить о всех потерях, чтобы не порождать панические настроения, но есть и другая сторона медали. Когда нам рассказывали, что в Мариуполе погибло несколько тысяч, с трудом но верилось. А теперь говорят, что под развалинами многоэтажек находятся сотни трупов в каждой, что дома сносят под "ноль" и отходы вывозят вместе с трупами на свалку, когда Мариуполю угрожает эпидемия, что-то не верится в реальное число погибших
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12.06.2022 08:34 Ответить
Раша за это будет качать нефть пока не закончится, забесплатно. Как раб на цепи у нефтяной вышки.
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13.06.2022 03:45 Ответить
 
 