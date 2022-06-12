В результате пожаров, вызванных обстрелами, за сутки на Харьковщине выгорело более 17,5 га экосистем, пострадали жилые дома и хозяйственные здания, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 37 оперативных выездов, 25 из которых на ликвидацию пожаров, в том числе 11 пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Наибольшее количество пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошло в Чугуевском районе области. Там в разные периоды суток в разных территориальных громадах в общей сложности произошло 7 таких пожаров. Остальные – в Харьковском (2), Богодуховском (1) и Изюмском (1) районах области", - говорится в сообщении.

В результате пожаров, вызванных обстрелами, пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело более 17,5 га экосистем.

Один из самых больших таких пожаров произошел в частном секторе на территории Малоданиловской ОТГ. Там горели сразу 2 частных коттеджа на общей площади 600 кв.м. На месте происшествия работали 9 пожарных автоцистерн и 1 автолестница. Вызов на номер 101 поступил в 17.29. Уже в 19:10 состоялась локализация огня, в 22:35 - окончательная ликвидация.

Аварийно-спасательные работы производились на 3 разрушенных объектах в Киевском районе Харькова. К ним были привлечены 11 единиц техники и 56 специалистов личного состава.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 15 вражеских боеприпасов.

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