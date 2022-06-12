Совладелец пиццерии Pizza BRO Иван Чеканюк погиб в бою под Северодонецком. ФОТО

В бою под Северодонецком погиб совладелец пиццерии Pizza BRO Иван Чеканюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Vlad Logvinenko.

"Погиб за Украину. Совладелец пиццерии Pizza BRO Чеканюк Иван погиб в бою под Северодонецком. Искренние соболезнования родным и друзьям. Вечная память Герою...", - говорится в сообщении.

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