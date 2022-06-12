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Рашисты ударили "Ураганами" по Донецкой области, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Оккупанты убили и ранили мирных жителей Донецкой области. Разрушения получили 20 гражданских объектов - враг попал по жилым домам и системе жизнеобеспечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Российские войска ударили по населенным пунктам – Торецк, Северск, Авдеевка, Птичье, Богоявленка, Орловка, Нью-Йорк. Были из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган".

Повреждены 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Враг обстрелял два села Угледарской громады кассетными снарядами. В Новоукраинке россияне атаковали из "ураганов" 7 частных домов. Два дома и магазин – в Богоявленке.

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Рашисты ударили Ураганами по Донецкой области, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция 01
Рашисты ударили Ураганами по Донецкой области, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция 02
Рашисты ударили Ураганами по Донецкой области, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция 03
Рашисты ударили Ураганами по Донецкой области, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция 04
Рашисты ударили Ураганами по Донецкой области, есть погибшие и разрушения, - Нацполиция 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Урагани потрібно ліевідовувати. Всі РСЗО,як і склади,арсенали
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12.06.2022 11:03
+5
Немає для кацапів нічого святого. Вбивають у Трійцю.
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12.06.2022 11:06
+4
Лєопарди давай, клоун.
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12.06.2022 11:10
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Пітардами ні, Указом препіздента заборонили.
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12.06.2022 11:37 Ответить
Лєопарди давай, клоун.
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12.06.2022 11:10 Ответить
Немає сенсу витрачати безцінні ресурси на села та міста якоїсь білгородщини чи брянщині. Перевага артилерії у рашистів в 10 і більше разів. Тому й б'ють наші виключно по скупченню ворожої техніки, живої сили, складам.
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12.06.2022 11:11 Ответить
Урагани потрібно ліевідовувати. Всі РСЗО,як і склади,арсенали
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12.06.2022 11:03 Ответить
Немає для кацапів нічого святого. Вбивають у Трійцю.
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12.06.2022 11:06 Ответить
хто с там чесав....не нада провацировать роисю.нужно уважать международное право....стереть 1 микрорайон в белгороде и само кацапье задумается,а нужна ли эта война ?
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12.06.2022 11:13 Ответить
Наразі ніхто не забороняє мурчику устроїти диверсію на якомусь військовому об*єкті разташованому на территорії роSSії в тому числі і в Бєлгороді.
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12.06.2022 11:36 Ответить
Марфу Безумную случайно "ураганом" не сдуло? Что это тупорылая овца делает в штабе наших войск ?
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12.06.2022 11:13 Ответить
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает»(С)
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12.06.2022 11:13 Ответить
Кацапня зранку нажерлась бояри і святкує свою нізавісімасть.
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12.06.2022 11:17 Ответить
"Цивілізованому Світу"потрібно,вже позбутися вати в голові. З питанням припустимості неприпустимості дій держав,й ефективними механізмами синхронного відшкодування. Весь,час мавпоїди демонструють неймовірну інтеллектуальну неспроможність. Нікчем одягають в штані з лампасами,й волять навколо імбецилів хороводи. Потрібно припиняти створення кумірів
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12.06.2022 11:18 Ответить
Скільки спалено інфраструктури та вбито росіян в наслідок каральної операції за такі терористичні дії росії?
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12.06.2022 11:38 Ответить
Військово-політичне керівництво країни сере від страху це зробити. Ми на це не здатнi, мабуть теж якась своя вата в головi.
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12.06.2022 11:51 Ответить
 
 