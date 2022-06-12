День рождения дочери погибшего в боях против оккупантов украинского защитника Владислава Солдата. ФОТО ДНЯ

Дочь украинского защитника, погибшего в боях против российских оккупантов, в свой день рождения посетила могилу отца.

Фото опубликовала его супруга Елена, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, вот и завтрак мы тебе принесли. У дочери день рождения сегодня и вы садитесь завтракать вместе... мою боль не передать словами... сердце разрывается... как больно и досадно", - говорится в сообщении.

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