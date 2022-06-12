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День рождения дочери погибшего в боях против оккупантов украинского защитника Владислава Солдата. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Дочь украинского защитника, погибшего в боях против российских оккупантов, в свой день рождения посетила могилу отца.

Фото опубликовала его супруга Елена, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, вот и завтрак мы тебе принесли. У дочери день рождения сегодня и вы садитесь завтракать вместе... мою боль не передать словами... сердце разрывается... как больно и досадно", - говорится в сообщении.

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День рождения дочери погибшего в боях против оккупантов украинского защитника Владислава Солдата 01
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Топ комментарии
+71
Бережи тебе Господь, крихітко
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12.06.2022 11:59
+56
Просто плачу! Щастя тобі, дівчинко, і гарної долі! Божого благословення і Божої ласки!
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12.06.2022 12:04
+43
як гірко
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12.06.2022 12:05
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Бережи тебе Господь, крихітко
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12.06.2022 11:59 Ответить
Просто плачу! Щастя тобі, дівчинко, і гарної долі! Божого благословення і Божої ласки!
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12.06.2022 12:04 Ответить
🙏🙏🙏
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12.06.2022 17:39 Ответить
як гірко
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12.06.2022 12:05 Ответить
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12.06.2022 12:12 Ответить
Страшно
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12.06.2022 12:14 Ответить
Страх обязан переплавиться в ненависть, в ненависть до скрипа зубовного. Бить, бить до последнего тварей москальских.
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12.06.2022 12:31 Ответить
Батько віддав життя за вільне майбутнє доньки.

невже ми, живі, схибимо і не захистимо Україну і донечку Героя?
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12.06.2022 17:12 Ответить
**
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль…
Таких медалей є багато -
Посмертно виданих, на жаль…
Війна своїх дітей не має,
Тому й чужих їй не шкода,
Вона калічить і вбиває
Без перебору й співчуття!..
Великі круглі оченята
Так пильно дивляться на нас.
І як же погляд не сховати
І не розплакатись в цей час?
Маленька таткова принцеса!
В його короткому житті -
Це найпрекрасніша із весен,
Найбільше Щастя на землі!
Дівчатко, схоже на Вкраїну,
У вишиванці чепурній…
Як розказати цій дитині,
Що татка вбито на війні?
Їй пояснили: він на Небі,
Йому там добре! І весь час
Молитися за нього треба
І що він бачить з неба нас.
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль.
Їй треба зовсім небагато,
Та нездійсненного, на жаль…
Всього-лиш-на-всього і треба,
Щоб нижчим став небес поріг…
Щоб таточка зсадити з неба,
Стілелець підставивши до них…
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12.06.2022 12:18 Ответить
Як би гірко не було, але життя продовжується.
Доказ - оця дитинка. Нехай Господь її оберігає.
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12.06.2022 12:22 Ответить
у кого продовжується, а у кого ні.
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12.06.2022 12:26 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Дитинці щасливої долі в подальшому...
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12.06.2022 12:30 Ответить
От саме заради цих діточок, у яких загинули батьки, захищаючи Україну, заради діточок, які загинули від рук рашистських окупантів, заради діточок, які через війну позбавлені дитинства, запади кожного то захищає Україну, треба забити останній цвях в труну клятої московщини. І той, то посміє казати про якесь замирення з кацапами до повної перемоги, або той, хто буде волатти про встановлення будь-яких зв'язків з рашистською мразотою,нехай спобують подивитися в очі цим дітям, і всім тим, хто втратив на війні своїх рідних, коханих, своїх дітей та онуків. Вічна пам'ять та Царство Небесне героям, що загинули, захищаючи Україну від московської навали!
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12.06.2022 12:46 Ответить
Самое страшное - это сироты на могиле родителей. Надо послать это фото Шольцу. И бабке Меркель тоже.
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12.06.2022 12:50 Ответить
Путлєру потрібно засилати такі фото 😠
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12.06.2022 13:03 Ответить
Ну Вы и наивный ‼️***** -ПУТЛЕР -ПЕДОФИЛ. БЕСЧУВСТВЕННАЯ МРАЗЬ , как и 80% рашистов одобряющих , зверства , насилие , террор ,УБИСТВА ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ ! Для них это бальзам на душу‼️🇷🇺☠️👹💥🔥🔥🔥🔥Горить у пекли РАШИСТЮГИ‼️☠️☠️☠️
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12.06.2022 13:33 Ответить
шо пукіну, шо шольцу, макрону пох наші діти , бо вони для них чужі , а для ***** це ще й діти "нацистів", яких він прийшов вбивати...(
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12.06.2022 13:53 Ответить
про що ви ? який здоровий глузд у війні, яка забрала в дитинки батька?
треба забути ? та й земля українська, яку захищав її батько, і в якій знайшов спокій вічний...
а в мізках українців вистояти і зберегти Україну для своїх дітей...і щоби вони ніколи не взнали катувань і знущань від русні (як в Бучі, Бородянці, Гостомелі... і ще багатьох місцях)...
про що ви????
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12.06.2022 13:29 Ответить
Человек говорит о кладбищенской земле, а не защите Родины.
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12.06.2022 14:28 Ответить
Світла Пам'ять нашим Героям , які віддали найдорожче , це життя своє,
щоби дітки наші мали мирне небо над головою 😪😪😪
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12.06.2022 13:07 Ответить
Дали бы эту новость завтра.
На Троицу плакать не полагается.
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12.06.2022 13:46 Ответить
Крошка моя,придёт время узнаешь твой отец защищал от варваров и преступников во главе путина не только Родины,он защищал твоего светлое будущее .Слава защитникам верным сына Украины!
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12.06.2022 13:48 Ответить
Це приговор Московії! Фото на робочий стіл Макрону, Шольцу, Орбану та іншим євроколаборантам...
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12.06.2022 13:59 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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12.06.2022 14:14 Ответить
расея и русские унтерменшевские зверьки должны быть уничтожены !
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12.06.2022 14:24 Ответить
Живите и вырастите людьми...он умер за вас и вашу свободу...
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12.06.2022 23:37 Ответить
надо показывать это фото тем кто устал от войны
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21.06.2022 22:11 Ответить
 
 