19 661 29
День рождения дочери погибшего в боях против оккупантов украинского защитника Владислава Солдата. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Дочь украинского защитника, погибшего в боях против российских оккупантов, в свой день рождения посетила могилу отца.
Фото опубликовала его супруга Елена, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, вот и завтрак мы тебе принесли. У дочери день рождения сегодня и вы садитесь завтракать вместе... мою боль не передать словами... сердце разрывается... как больно и досадно", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+71 Чайка Київ
показать весь комментарий12.06.2022 11:59
+56 Люда Ярик
показать весь комментарий12.06.2022 12:04
+43 SuperVsirf .
показать весь комментарий12.06.2022 12:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
невже ми, живі, схибимо і не захистимо Україну і донечку Героя?
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль…
Таких медалей є багато -
Посмертно виданих, на жаль…
Війна своїх дітей не має,
Тому й чужих їй не шкода,
Вона калічить і вбиває
Без перебору й співчуття!..
Великі круглі оченята
Так пильно дивляться на нас.
І як же погляд не сховати
І не розплакатись в цей час?
Маленька таткова принцеса!
В його короткому житті -
Це найпрекрасніша із весен,
Найбільше Щастя на землі!
Дівчатко, схоже на Вкраїну,
У вишиванці чепурній…
Як розказати цій дитині,
Що татка вбито на війні?
Їй пояснили: він на Небі,
Йому там добре! І весь час
Молитися за нього треба
І що він бачить з неба нас.
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль.
Їй треба зовсім небагато,
Та нездійсненного, на жаль…
Всього-лиш-на-всього і треба,
Щоб нижчим став небес поріг…
Щоб таточка зсадити з неба,
Стілелець підставивши до них…
Доказ - оця дитинка. Нехай Господь її оберігає.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Дитинці щасливої долі в подальшому...
треба забути ? та й земля українська, яку захищав її батько, і в якій знайшов спокій вічний...
а в мізках українців вистояти і зберегти Україну для своїх дітей...і щоби вони ніколи не взнали катувань і знущань від русні (як в Бучі, Бородянці, Гостомелі... і ще багатьох місцях)...
про що ви????
щоби дітки наші мали мирне небо над головою 😪😪😪
На Троицу плакать не полагается.