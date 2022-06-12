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Великобритания (4247) Джонсон_Борис (477) Симмонс Мелинда (103)

Посол Великобритании Симмонс увидела круассан "Борис Джонсонюк" в одном из заведений Киева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Посол Великобритании Мелинда Симмонс поделилась находкой в одном из заведений Киева. Там продают круассан под названием "Борис Джонсонюк".

Об этом она сообщила в Twitter, пишет Цензор.НЕТ.

"Сегодня я нашла в киевском кафе круассан Борис Джонсон", - отметила она.

Позже посол сообщила, что попробовала круассан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсона в Чернигове посвятили в казаки и нарекли "Борисом Чуприной". ФОТО

Посол Великобритании Симмонс увидела круассан Борис Джонсонюк в одном из заведений Киева 01
Посол Великобритании Симмонс увидела круассан Борис Джонсонюк в одном из заведений Киева 02
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Топ комментарии
+57
Позитивчик. Хорошая посол, и Британия хорошая и Джонсон хороший )))
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12.06.2022 12:09
+44
Breaking News: Мелінда Сіммонс з'їла Бориса Джонсонюка - вся Британія в шоці
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12.06.2022 12:08
+37


тістечко класне - тонкий юмор, який англійці вміють цінувати, одночасно із повагою та любовью до Бориса та англійського народу -

це рецепт гарних відносин між країнами та народами
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12.06.2022 12:56
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Breaking News: Мелінда Сіммонс з'їла Бориса Джонсонюка - вся Британія в шоці
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12.06.2022 12:08 Ответить


тістечко класне - тонкий юмор, який англійці вміють цінувати, одночасно із повагою та любовью до Бориса та англійського народу -

це рецепт гарних відносин між країнами та народами
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12.06.2022 12:56 Ответить
гастрономія імені великих людей - елемент європейської культури:

коньяк "Наполеон"
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12.06.2022 13:49 Ответить
тре ці, "ескамолєц" або "баллют" "хєр шольц" - замовляєшь, потім чекаєшь до зачинення ресторану, потім тобі кажуть, що забули прийняти твоє замовлення
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12.06.2022 16:19 Ответить
Позитивчик. Хорошая посол, и Британия хорошая и Джонсон хороший )))
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12.06.2022 12:09 Ответить
Да, мы такие!
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12.06.2022 12:54 Ответить
З великою повагою до Королеви, Бориса Джонсона та народу
Великоi Британii! 😊😍
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12.06.2022 17:48 Ответить
Не забувай тільки шо вони принцесу Діану Спенсер грохнули
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12.06.2022 18:56 Ответить
а Джобайденюк есть?
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12.06.2022 12:09 Ответить
далі буде
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12.06.2022 14:45 Ответить
Круасан з характерним чубчиком
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12.06.2022 12:10 Ответить
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12.06.2022 20:03 Ответить
Борьку съели. Но наш Борька жил, жив и будет жить
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12.06.2022 12:15 Ответить
Проверил - в французском такого слова нет. Переводчик предлагает исправить на бутик.
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12.06.2022 12:25 Ответить
Та нормальне слово Bonevtique. Це тіпа неологізм, як і Джонсонюк!
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12.06.2022 13:16 Ответить
bonne tique = хороший кліщ
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12.06.2022 13:44 Ответить
Мабуть, tique bonne - у французькій, здається, означення ставлять після означуваного слова. Однак не наполягаю.
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13.06.2022 17:37 Ответить
Радше Boneutique.
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12.06.2022 15:57 Ответить
А теперь переведи на французский "путин - *****".
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12.06.2022 16:22 Ответить
Думаю, что оба слова не переводятся - на всех языках звучат одинаково.
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13.06.2022 17:39 Ответить
Вам потрібна діарея?
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12.06.2022 12:28 Ответить
Боневтік - може бути тільки памперс
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12.06.2022 12:29 Ответить
Главное дал ли Премьер Министр Британии согласие на использование своего имени и товарного знака в круасане? круасан французское творение.... и как то стремно....а Макрон может и съязвить.... мол Джонс- а тебя французом сделали в Украине...
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12.06.2022 12:16 Ответить
Ну, він же не Люся, щоб бути товарним знаком.
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12.06.2022 12:39 Ответить
У нього в роду були й турки, й німці, та євреї. Ти хочеш його французом злякати? До речі, ніякий ти не Вольво, так Москвичок якийсь.
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12.06.2022 12:45 Ответить
це тістечко - супер піар для Бориса як в Україні, так і на його Батьківщині.

тільки дурень може протестувати
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12.06.2022 12:58 Ответить
Ще це не до вподоби свінособакам із раши
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12.06.2022 13:12 Ответить
Бывшие рестораны McDonald's в рашці откроются под названием «Вкусно и точка»
колористика та стилистика дизайну часів пізнього соціалізму
креатив і не валявся...
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12.06.2022 13:44 Ответить
Як колись дуже давно сказав О. Масляков (мовою оригіналу), "тут у нас в кустах случайно оказался рояль". Но все равно красиво.
PS Читав, що Б. Джонсона нещодавно прийняли в козаки і дали ім'я Бори Чуприна.
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12.06.2022 12:23 Ответить
А в туалете говорят висит туалетная бумага Шольц
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12.06.2022 12:24 Ответить
и йоршик Макрон
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12.06.2022 12:25 Ответить
Ёршик занят
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12.06.2022 17:29 Ответить
З'їдання на честь пана Бориса додає позитиву і креативу!
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12.06.2022 12:35 Ответить
Приєднуюсь, якщо пан не проти))))
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12.06.2022 12:42 Ответить
Прочитала в твіттері, писали про україномовного знайомого, який розмовляє зі своїми свинями виключно росіскою мовою. Кажуть, такий прикол.. 😁
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12.06.2022 12:43 Ответить
А за що він так свиней зневажає?
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12.06.2022 15:14 Ответить
Хм.... напевно чимось москалів нагадують.
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12.06.2022 16:50 Ответить
Та ладно! Хіба хтось станее їсти москалячу рульку?
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12.06.2022 17:38 Ответить
Не про їжу мова.
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12.06.2022 18:02 Ответить
😂👍
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12.06.2022 17:51 Ответить
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12.06.2022 19:06 Ответить
А вам , кацапам, и щи на воде сойдут

алекс Скела

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Реєстрація: 27.05.2022
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12.06.2022 13:09 Ответить
ну якщо це круасан, то я іспанський льотчик.
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12.06.2022 12:39 Ответить
Так вот ты какой - испанский летчик!
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12.06.2022 12:56 Ответить
там в основі не круасан, а англійський яблучний пиріг - продумано все, щоб тістечко Джонсонюк стало популярним в Великобритнії

пан Борис працює на Україну, тож ми маємо піарити його в Великобританії !
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12.06.2022 13:47 Ответить
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12.06.2022 13:08 Ответить
Джонсоненко )
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12.06.2022 13:32 Ответить
А посол такая: "А где круассан имени меня ?"
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12.06.2022 13:44 Ответить
макрон-жабячі лапки у вигляді телефона
шольц--ковбаски ..а в середині записки з обіцянками......
фантазій повно
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12.06.2022 13:48 Ответить
👍🤝😁
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12.06.2022 17:53 Ответить
а переможемо ми тоді коли в Києві будуть продавати круасани зеленюк , проте сподіватись на такий рівень довіри до зеленюка як до Джонсонюка , що є зараз в Україні ближчим часом , мабуть марно , судячи з останніх вчинків зеленова, зеленюком він ще скоро не стане ...
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12.06.2022 13:52 Ответить
Нiколи не стане! 😏
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12.06.2022 17:54 Ответить
Прізвищем Зеленського тільки щі можна назвати
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12.06.2022 15:03 Ответить
може хоча б зелений борщ?
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12.06.2022 15:26 Ответить
Памперсы
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12.06.2022 19:08 Ответить
Тістечко добротне як і наш лепший друг Борис Дж
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12.06.2022 17:01 Ответить
Boris Johnson UK

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12.06.2022 17:36 Ответить
 
 