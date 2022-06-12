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Посол Великобритании Симмонс увидела круассан "Борис Джонсонюк" в одном из заведений Киева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Великобритании Мелинда Симмонс поделилась находкой в одном из заведений Киева. Там продают круассан под названием "Борис Джонсонюк".
Об этом она сообщила в Twitter, пишет Цензор.НЕТ.
"Сегодня я нашла в киевском кафе круассан Борис Джонсон", - отметила она.
Позже посол сообщила, что попробовала круассан.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсона в Чернигове посвятили в казаки и нарекли "Борисом Чуприной". ФОТО
Топ комментарии
+57 Ziu Zou
показать весь комментарий12.06.2022 12:09
+44 Paul Foxen
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+37 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий12.06.2022 12:56
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тістечко класне - тонкий юмор, який англійці вміють цінувати, одночасно із повагою та любовью до Бориса та англійського народу -
це рецепт гарних відносин між країнами та народами
коньяк "Наполеон"
Великоi Британii! 😊😍
тільки дурень може протестувати
колористика та стилистика дизайну часів пізнього соціалізму
креатив і не валявся...
PS Читав, що Б. Джонсона нещодавно прийняли в козаки і дали ім'я Бори Чуприна.
алекс Скела
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Реєстрація: 27.05.2022
пан Борис працює на Україну, тож ми маємо піарити його в Великобританії !
шольц--ковбаски ..а в середині записки з обіцянками......
фантазій повно