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"Сегодня не мой день": перед Министерством обороны в Москве вывесили антивоенный баннер. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Москве 12 июня перед Министерством обороны вывесили антивоенный баннер: "окровавленный" триколор с надписью "Сегодня не мой день".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Novaya Gazeta. Europe.

Сообщается, что анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко Дню России.

Праздник, также называемый "Днем независимости России", отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

"Победные сводки гостелеканалалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную трехцветную иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.

Это ложная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы, безусловно, довольно скоро отметим - станет днем ​​независимости от имперских амбиций", - говорится в заявлении.

Сегодня не мой день: перед Министерством обороны в Москве вывесили антивоенный баннер 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Желаю поражения в агрессивной войне против Украины": Глава МИД Латвии Ринкевич "поздравил" оккупантов с Днем России
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Топ комментарии
+21
У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт чеченців
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12.06.2022 12:51
+19
с празніком ,тіктокери. с дньом освобождєнія от жизні
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12.06.2022 12:55
+17
З днем позору, рашка. З днем початку вашої погибелі.
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12.06.2022 12:38
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Правила форума Совет форумчан
Русафобия какая-то.)
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12.06.2022 12:37 Ответить
еге ж !

праздник початку розвала Росії

дебіли, мля...
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12.06.2022 12:49 Ответить
Протєстуни
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12.06.2022 12:37 Ответить
З днем позору, рашка. З днем початку вашої погибелі.
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12.06.2022 12:38 Ответить
Вже як 875 років не ваш день
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12.06.2022 12:38 Ответить
"Днем незалежності Росії", відзначається 12 червня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет у 1990 році.

що вони святкують ?
початок розвалу СССР = Росії ?
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12.06.2022 12:48 Ответить
Я вже писав - класика "сображают на 3-х"
Рашу поздоровили тільки близькі і свої
Але раптом поздоровлення ...Глава МИД Латвии "поздравил" с Днем России: желаю поражения
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12.06.2022 20:22 Ответить
Ну дуже "потужний" протест😄
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12.06.2022 12:50 Ответить
У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт чеченців
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12.06.2022 12:51 Ответить
с празніком ,тіктокери. с дньом освобождєнія от жизні
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12.06.2022 12:55 Ответить
так протестувати можеа ще 100 років
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12.06.2022 12:55 Ответить
Это протест? Это - Порнография на протест!
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12.06.2022 13:02 Ответить
Пародія на протест
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12.06.2022 13:08 Ответить
Відмова від імперських амбіцій - це гарна заява
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12.06.2022 13:07 Ответить
расєє треба років з 10, поки вони розкачаються на якісь дії... а в результаті... -?
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12.06.2022 15:51 Ответить
Думал написать "Может, прозреют?". А потом такой, та неее, у кацапов говно в головах
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12.06.2022 18:56 Ответить
 
 