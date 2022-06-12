"Сегодня не мой день": перед Министерством обороны в Москве вывесили антивоенный баннер. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Москве 12 июня перед Министерством обороны вывесили антивоенный баннер: "окровавленный" триколор с надписью "Сегодня не мой день".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Novaya Gazeta. Europe.
Сообщается, что анонимные московские художники распространили заявление, в котором отметили, что акция приурочена ко Дню России.
Праздник, также называемый "Днем независимости России", отмечается 12 июня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.
"Победные сводки гостелеканалалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную трехцветную иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник.
Это ложная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы, безусловно, довольно скоро отметим - станет днем независимости от имперских амбиций", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
праздник початку розвала Росії
дебіли, мля...
що вони святкують ?
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