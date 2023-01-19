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"За спирт я родину украинскую продам": В Киевской области задержали сторонника "русского мира". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Уроженца Горловки задержали пограничники в Киевской области. В его телефоне была найдена переписка, в которой он общался с единомышленником из "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника русской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов. А еще уверяет, что за бутылку мгб-ного спирта продаст родину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в багажнике его авто стражи порядка нашли остатки наборов сухих продуктов РФ. Дальше коллаборантом займется СБУ.
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Його власний дохтур-спец по ботоксу звалив на чужбінушку.
отаке гівно вибрали
так, так, не лімонки, а лімони
4 апреля
Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.
Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко.
Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/skandal-s-tishchenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl-1612952.html
- Владимир Владимирович, вы памперс и перчатки одеть не забыли? Мы не должны оставлять "гейропейцам" и "пиндосам" генетический материал для сравнительной экспертизы. Нужная моча с соответствующим генетическим материалом, подтверждающая Вашу идентичность, будет влита в унитаз вовремя...