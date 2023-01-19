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"За спирт я родину украинскую продам": В Киевской области задержали сторонника "русского мира". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Уроженца Горловки задержали пограничники в Киевской области. В его телефоне была найдена переписка, в которой он общался с единомышленником из "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника русской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов. А еще уверяет, что за бутылку мгб-ного спирта продаст родину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в багажнике его авто стражи порядка нашли остатки наборов сухих продуктов РФ. Дальше коллаборантом займется СБУ.

Также смотрите: Обстрелы Лисичанска российскими оккупантами 11 июня. ВИДЕО 18+

За спирт я родину украинскую продам: В Киевской области задержали сторонника русского мира 01
За спирт я родину украинскую продам: В Киевской области задержали сторонника русского мира 02
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Топ комментарии
+67
Коля-Котлета (Тищенко) защищает Родину вместе с женой в теробороне Праги. Как его 50-летнего выпустили за границу?

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12.06.2022 14:52
+41
А що зробить з тим виродком, який кацапам пiвдень України здав?
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12.06.2022 14:50
+35
Заспиртуйте . Внукам будем показывать .
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12.06.2022 14:47
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Заспиртуйте . Внукам будем показывать .
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12.06.2022 14:47 Ответить
Цьому виродку , треба залити в горло бутиляку спирту і підпалити , бажано привселюдно 😠
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12.06.2022 14:48 Ответить
А що зробить з тим виродком, який кацапам пiвдень України здав?
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12.06.2022 14:50 Ответить
Заасфальтувати?
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12.06.2022 15:01 Ответить
Стакан этилового и, в крематорий.
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12.06.2022 14:48 Ответить
Этиловый ему в кайф, а вот метиловый, совсем другое дело.
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12.06.2022 17:03 Ответить
Коля-Котлета (Тищенко) защищает Родину вместе с женой в теробороне Праги. Как его 50-летнего выпустили за границу?

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12.06.2022 14:52 Ответить
У нього індульгенція від святого Вови
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12.06.2022 14:58 Ответить
то він працює на пражському окрузі...
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12.06.2022 14:59 Ответить
А праворуч якась мавпа зі зсунутою щелепою в бік.
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12.06.2022 15:02 Ответить
Наградое оружие "за выход из мукачевского котла" взял с собой?
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12.06.2022 15:07 Ответить
В принципе я не против,чтобы буряты изнасиловали эти тела в количестве 5 штук.
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12.06.2022 15:08 Ответить
Не впізнати мітболла. Правду писали, що ходить в мілітарі-стайл і балаклаві, бо рожа-обличчя попливла
Його власний дохтур-спец по ботоксу звалив на чужбінушку.
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12.06.2022 15:14 Ответить
Гастральор
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12.06.2022 15:20 Ответить
депутат він, депутатам можно...

отаке гівно вибрали
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12.06.2022 15:44 Ответить
він ще бійцям на фронт допомогу привезе - лімони.

так, так, не лімонки, а лімони
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12.06.2022 15:57 Ответить
Так своим людям, никаких преград не существует.
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12.06.2022 17:06 Ответить
Скандал с Тищенко - пообедал во львовском ресторане, а заплатить забыл?
4 апреля

Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.

Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко.

Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/skandal-s-tishchenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl-1612952.html
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12.06.2022 17:17 Ответить
Ну ета_ш_другое, паймите (зрозумійте, це зовсім інше !). Все як було так і залишилось - закон (а зараз війна) лахам, своїм гроші, посади, відкати і Безпека.
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12.06.2022 18:10 Ответить
йому ще й півстолєта подарували, коля каклєта титан
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12.06.2022 21:35 Ответить
daite emu kanistru tehnichnovo spirtu i vysadite na fronte - pustj pret v diliniri
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12.06.2022 14:52 Ответить
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12.06.2022 14:52 Ответить
G-20:

- Владимир Владимирович, вы памперс и перчатки одеть не забыли? Мы не должны оставлять "гейропейцам" и "пиндосам" генетический материал для сравнительной экспертизы. Нужная моча с соответствующим генетическим материалом, подтверждающая Вашу идентичность, будет влита в унитаз вовремя...
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12.06.2022 15:01 Ответить
СУПЕР!!!
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12.06.2022 16:24 Ответить
Касапскую скрепу из головы не выбить. Только осиновый кол.
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12.06.2022 14:53 Ответить
Ну і нах... нам потрібні такі виродки?
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12.06.2022 14:54 Ответить
Он не сторонник "русского мира". Просто алкаш, без идеологии, за бутылку готовый продать что и кого угодно. Мусор, который надо убирать.
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12.06.2022 14:56 Ответить
За цей "обьічньій стеб" чувак ризикує присісти на декілька років. Думаю зараз не той час, щоб так стібатись.
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12.06.2022 15:50 Ответить
а що то таке "стібатись" - чергове довбо..ське кацапське слово, що не має ніякого значення, ну крім того, що кацапи самі придумали.
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12.06.2022 21:40 Ответить
шо странно,шо местный жыдоугрофиннобурят родиной считает киевский бандероштат...не верьте всяким ройзманам,мальцевым и ходорковским...зловяне они и в африке зловяне...
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12.06.2022 14:57 Ответить
У одних Родина ассоциируется со спиртом, у других с немецкой порноактрисой... "Патриоты" , *****
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12.06.2022 14:57 Ответить
мальчишь - плохишь. денатурата ему.
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12.06.2022 14:58 Ответить
Говорили Тищенко уже бригадный генерал, где то под Изюмом воюет, а оказывается командует женским батальоном в Праге. Кум достойный своего кума и это наша история. Когда землю в Киеве надо будет деребанить вернется и первый на трибуне будет кричать про патриотизм...
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12.06.2022 14:59 Ответить
колысь сб оун покынэ пидпилля...
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12.06.2022 14:59 Ответить
У этого существа нет Родины. 100%родичи этого существа были завезены теплушками из сибири на Донбасс после Голодомора в Украине. Я это ещё в 2014 писал. Тут даже не про путлера. Это продукт системы. Будем мы расхлебывать сталинскую ассимиляцию долго. Чтоб его черти в аду насиловали в очко вечно. Даже то что я пишу на "рюське изык" -это элемент *******.🤷
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12.06.2022 15:07 Ответить
Я одного не розумію. Ну добре, любиш ти спирт, хто у нас не без гріха. Але чому за спирт домовлятися саме з кацапами? Невже неможна продати кацапів українцям за той самий спирт?
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12.06.2022 15:48 Ответить
P.S. Українці до спирту ще й сала з огурчиками видадуть.
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12.06.2022 15:51 Ответить
Патамуша нєзакусиваєт! Толька спірт!!!
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12.06.2022 16:41 Ответить
А це результат сімирічного слинтяйства та політики - "наші люді в окупаціі". Схопили одного?А скільки їх таких,якби переселенців з донбасу, які голосували за опзж та шарія,розїхалось по країні?Коли,в останній раз, проводили перевірки громадян на тоді ще не окупованих територіях луганської та донецької областей?Років п'ять тому?Треба розуміти,що всі виборці опзж та шарія - це потенційні колаборанти.
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12.06.2022 16:11 Ответить
Черговий безхатченко тепер вже з кацапським сухпайком. А коли вже жирного щура спіймають, га імітатори?
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12.06.2022 16:43 Ответить
 
 