19 украинцев отправили на специализированное лечение в Норвегию и Данию. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министерство здравоохранения и Еврокомиссия эвакуировали 19 украинцев на специализированное лечение в Норвегию и Данию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В частности, сообщается, что среди пациентов есть женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом. И сегодня находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего длительного лечения. Сопровождает ее сын.
"В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или нуждающихся в специализированном лечении", - сказано в сообщении.
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Сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальных воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегию и Данию.
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По- друге, вони остання надія для поранених.
По-третьє, Германія була проти надання безвізу, та дала добро, бо з ними працювали дипломати, а не кварталівці чи "люди" фсбшного дерьмака.
В четверте, Данія яким боком до протидії вступу України в ЄС?
І по- п'яте, яке добро зробиво фуйло Україні?