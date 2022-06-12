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19 украинцев отправили на специализированное лечение в Норвегию и Данию. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Министерство здравоохранения и Еврокомиссия эвакуировали 19 украинцев на специализированное лечение в Норвегию и Данию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В частности, сообщается, что среди пациентов есть женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом. И сегодня находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего длительного лечения. Сопровождает ее сын.

"В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или нуждающихся в специализированном лечении", - сказано в сообщении.

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Сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальных воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегию и Данию.

19 украинцев отправили на специализированное лечение в Норвегию и Данию 01
19 украинцев отправили на специализированное лечение в Норвегию и Данию 02

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Одужання пораненим і велика подяка Норвегії та Данії за допомогу.
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12.06.2022 15:08 Ответить
а тебе хлопче, не смущає що ці дві країни виступають проти вступу України в ЄС? чи ти готовий хоч путіну дякувати за то що щось "добре" зробили ....
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12.06.2022 16:20 Ответить
По- перше, я жінка.
По- друге, вони остання надія для поранених.
По-третьє, Германія була проти надання безвізу, та дала добро, бо з ними працювали дипломати, а не кварталівці чи "люди" фсбшного дерьмака.
В четверте, Данія яким боком до протидії вступу України в ЄС?
І по- п'яте, яке добро зробиво фуйло Україні?
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12.06.2022 16:58 Ответить
Мені здається що зараз кожному потрібно задуматися на рахунок того де можна знайти інформацію про те де є онлайн версія довідника https://rx.ua/ . Ось тут можете ознайомитися і проблем у вас не буде з цього приводу. Мені ось тут вдалося дізнатися те що я хотів. Удачі і вам з цим питанням, якщо зіткнетеся.
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09.01.2023 05:04 Ответить
 
 