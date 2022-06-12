19 украинцев отправили на специализированное лечение в Норвегию и Данию. ФОТО

Министерство здравоохранения и Еврокомиссия эвакуировали 19 украинцев на специализированное лечение в Норвегию и Данию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В частности, сообщается, что среди пациентов есть женщина, которая в начале марта пострадала от вражеских обстрелов под Киевом. И сегодня находится в тяжелом состоянии и требует дальнейшего длительного лечения. Сопровождает ее сын.

"В целом эвакуировали людей со сложными минно-взрывными ранениями, а также пациентов с заболеваниями, которые сейчас лечить в Украине невозможно или нуждающихся в специализированном лечении", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва примет на реабилитацию украинских солдат, - Минобороны

Сначала больных и раненых перевезли во Львов для стабилизации их состояния, а затем с привлечением специальных воздушных госпиталей доставили на лечение в Норвегию и Данию.





Читайте на "Цензор.НЕТ": В Баварию на лечение прибыли раненые из Украины