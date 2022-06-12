Последствия обстрелов российской артиллерией сел в Харьковской области. ФОТО

Российские военные с утра 12 июня обстреляли Богодуховский район Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, около 4:00 12 июня 2022 года российские оккупанты обстреляли из артиллерии с. Черноглазовка Богодуховского района. В результате обстрела поврежден ряд домовладений.

Около 9:00 русские военные открыли огонь по с. Зрубанка Богодуховского района, что привело к повреждению жилых домов.

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Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).