Последствия обстрелов российской артиллерией сел в Харьковской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские военные с утра 12 июня обстреляли Богодуховский район Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, около 4:00 12 июня 2022 года российские оккупанты обстреляли из артиллерии с. Черноглазовка Богодуховского района. В результате обстрела поврежден ряд домовладений.
Около 9:00 русские военные открыли огонь по с. Зрубанка Богодуховского района, что привело к повреждению жилых домов.
Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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