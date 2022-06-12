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Последствия обстрелов российской артиллерией сел в Харьковской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские военные с утра 12 июня обстреляли Богодуховский район Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Последствия обстрелов российской артиллерией сел в Харьковской области 01

По данным следствия, около 4:00 12 июня 2022 года российские оккупанты обстреляли из артиллерии с. Черноглазовка Богодуховского района. В результате обстрела поврежден ряд домовладений.

Последствия обстрелов российской артиллерией сел в Харьковской области 02

Около 9:00 русские военные открыли огонь по с. Зрубанка Богодуховского района, что привело к повреждению жилых домов.

Последствия обстрелов российской артиллерией сел в Харьковской области 03

Смотрите: В результате пожаров, вызванных обстрелами, за сутки на Харьковщине выгорело более 17,5 га экосистем, пострадали жилые дома и хозяйственные здания, - ГСЧС. ФОТОрепортаж


Последствия обстрелов российской артиллерией сел в Харьковской области 04

Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Орда.
Обезьяны с гранатой.
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12.06.2022 17:18 Ответить
московський сатанат ніяк не угомониться..
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12.06.2022 17:19 Ответить
надеюсь в Терновой мирняка осталось минимум (( кацапы пытаются штурмовать окраину Байрака.
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12.06.2022 17:19 Ответить
Получат теперь по взрослому от 44 оабр
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12.06.2022 17:43 Ответить
 
 