Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший британский солдат Джордан Гетли в марте вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу отца военного Дина Гетли.
"Я не думал, что я когда-нибудь буду использовать социальные сети таким образом, но Салли, Адам и я хотели бы поделиться некоторыми семейными новостями со всеми нашими друзьями, но есть слишком много людей, с которыми можно связаться. Вчера (10.06. 22) мы получили ужасную весть о том, что в городе Северодонецк, Украина, застрелили нашего сына Джордана", - сообщил Гетли.
По его словам, сын покинул британскую армию в марте 2022 года, чтобы продлить службу в рядах иностранного батальона ВСУ.
"Джордан и его побратимы так гордились работой, которую они выполняли. Он часто говорил мне, что миссии, которые они выполняют, опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы так гордимся им. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", - резюмировал мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Слава Україні! Героям Слава!
егоіст
Если ты там - ты уже на передке.
Так что.. там будет второй Марик. УЖЕ происходит..
F
загинув за справедливість ... в боротьбі з московським сатанатом.
Доки серця палають,
Доки пшеницю сіють,
Герої не вмирають.
дякуємо за Сина, який загинув захищаючи дітей України..
Героям Слава ! і шана...
4 апреля,
Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.
Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко
Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/skandal-s-tishchenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl-1612952.html
Не забудемо ! Помстимося!
Ось так, британці помирають за Україну, а деякі громадяни України чекають приходу рускаго міра.
Покойся с миром, парень!
Вечная память..