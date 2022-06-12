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Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бывший британский солдат Джордан Гетли в марте вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу отца военного Дина Гетли.

"Я не думал, что я когда-нибудь буду использовать социальные сети таким образом, но Салли, Адам и я хотели бы поделиться некоторыми семейными новостями со всеми нашими друзьями, но есть слишком много людей, с которыми можно связаться. Вчера (10.06. 22) мы получили ужасную весть о том, что в городе Северодонецк, Украина, застрелили нашего сына Джордана", - сообщил Гетли.

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По его словам, сын покинул британскую армию в марте 2022 года, чтобы продлить службу в рядах иностранного батальона ВСУ.

"Джордан и его побратимы так гордились работой, которую они выполняли. Он часто говорил мне, что миссии, которые они выполняют, опасны, но необходимы. Он любил свою работу, и мы так гордимся им. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", - резюмировал мужчина.

Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 01
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 02

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Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 03
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 04
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 05
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 06

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Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 07
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 08
Военный из Великобритании Джордан Гетли погиб, защищая Северодонецк 09

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+120
Після перемоги Україна має створити окремий пантеон полеглих за її свободу іноземців. На знак вдячності.
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12.06.2022 17:07
+102
R.I.P.
Слава Україні! Героям Слава!
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12.06.2022 17:06
+71
всіх захисників України ПАМ'ЯТАТИМЕМО!'
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12.06.2022 17:07
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R.I.P.
Слава Україні! Героям Слава!
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12.06.2022 17:06 Ответить
Чем думали те дебилоиды,,которые поставили нравится под постом!?
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12.06.2022 19:08 Ответить
не надо запрещать нижний мозг...хай будэ,для коллекции.
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12.06.2022 20:53 Ответить
Знаешь что такое R.I.P. ? дебилоид тебе никто не поставил +
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12.06.2022 21:03 Ответить
выбрал путь воина...не вылупка кремлёвского..
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12.06.2022 17:07 Ответить
Після перемоги Україна має створити окремий пантеон полеглих за її свободу іноземців. На знак вдячності.
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12.06.2022 17:07 Ответить
Не треба їх відокремлювати. І українці, і і іноземці боряться за одне і теж. Зараз це малозрозуміло, але з плином часу це буде очевидно.
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12.06.2022 17:40 Ответить
малозрозуміло кацапам...
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12.06.2022 18:24 Ответить
Якраз треба відокремлювати. Це не їх країна та не їх війна. Вони тут за покликом серця.
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12.06.2022 18:52 Ответить
всіх захисників України ПАМ'ЯТАТИМЕМО!'
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12.06.2022 17:07 Ответить
Може співпадіння, але щось в останні дні стало дуже багато смертей (сповіщень про смерті) іноземців, особливо британців і тд...
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12.06.2022 17:08 Ответить
izvestija..
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12.06.2022 17:21 Ответить
Іноземний легіон перекинули у Сєвєродонецьк. Там складні вуличні бої (коли кваліфікація бійців безцінна) і багато важких прильотів (коли кваліфікація бійців нічого не вирішує). Слава полеглим Героям України всіх національностей, які боронять моє сьогодення і майбутнє.
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12.06.2022 17:38 Ответить
наше...
егоіст
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12.06.2022 17:50 Ответить
Их на передок особо не кидали.
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12.06.2022 18:11 Ответить
Кинули на прошлой неделе.похоже с умыслом.каждая смерть европейца в этой войне,это лишний инфоповод напомнить им о военной помощи,потому как начинают уже потихоньку забивать болт.к британцам это не относится но на войне как на войне.
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12.06.2022 19:16 Ответить
ты себе плохо представляешь, что сейчас происходит в Северодонецке.
Если ты там - ты уже на передке.
Так что.. там будет второй Марик. УЖЕ происходит..
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12.06.2022 20:08 Ответить
Герой, приїхав з Британії захищати Україну, а Моніка в 14 році поїхала з України в кацапію розважати цапів
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12.06.2022 17:08 Ответить
RIP...
F
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12.06.2022 17:10 Ответить
Rest in peace
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12.06.2022 17:13 Ответить
слава герою!
загинув за справедливість ... в боротьбі з московським сатанатом.
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12.06.2022 17:14 Ответить
Може треба залишити той Сєвєродонецьк , бо щось забагато гине наших захисників ? Чи офіс президента забороняє це робити , а Залужний мовчить .
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12.06.2022 17:14 Ответить
Зє уперся у той сраний сєвєродонецьк і дочекається нового Маріуполя - рашисти вже два мости зруйнували, третій ще залишився, єдиний шлях відходу. Ще й смотрящего безумную прислали, суки
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12.06.2022 17:23 Ответить
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12.06.2022 17:45 Ответить
Доки є небо синє,
Доки серця палають,
Доки пшеницю сіють,
Герої не вмирають.
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12.06.2022 17:15 Ответить
Дякуємо герою за його вклад в перемогу України! Вічна пам'ять!
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12.06.2022 17:16 Ответить
Спочивай Героє!!! Ти в наших серцях навіки!!!
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12.06.2022 17:16 Ответить
Щось з севером взагалі все пішло по п**** занадто багато втрат.
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12.06.2022 17:19 Ответить
Світла Пам'ять світлій людині і Герою , який віддав своє життя за Украіну 😪😪😪
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12.06.2022 17:20 Ответить
співчуття родині...
дякуємо за Сина, який загинув захищаючи дітей України..
Героям Слава ! і шана...
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12.06.2022 17:23 Ответить
Светлый человек, добрый парень с обаятельным лицом, от которого исходит аура благородства и чести. Вечная память воину Джордану за его жертвенное служение свободе и справедливости, за его воинский подвиг в борьбе против мерзкого бесчеловечного Зла.
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14.06.2022 20:21 Ответить
Стесняюсь спросить, а сколько представителей слуг народных служат украинскому народу на фронте?
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12.06.2022 17:23 Ответить
Они в Праге воюют

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12.06.2022 17:48 Ответить
позивний "Тітанові мітбольчики"
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12.06.2022 18:10 Ответить
гидота
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12.06.2022 18:12 Ответить
на хера пачкать эту ленту такими мудаками, можно узнать?
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12.06.2022 20:07 Ответить
нікчемне зебидло
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12.06.2022 18:23 Ответить
СКАНДАЛ С ТИЩЕНКО - ПООБЕДАЛ ВО ЛЬВОВСКОМ РЕСТОРАНЕ, А ЗАПЛАТИТЬ ЗАБЫЛ?
4 апреля,

Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.

Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко

Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/skandal-s-tishchenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl-1612952.html
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12.06.2022 20:16 Ответить
Вечная светлая ПАМЯТЬ Герою ‼️Очень ,очень ЖАЛЬ🙏🙏🙏❤️‼️Спивчуття ридним и друзям
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12.06.2022 17:26 Ответить
Frieden in Ruhe...
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12.06.2022 17:31 Ответить
В отличие от некоторых клоунов болтунов из Банковой этот настоящий мужчина пал жертвой за Украину. Хотя мог бы оставаться на стороне. Низкий поклон этому британскому парню...
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12.06.2022 17:35 Ответить
R.I.P.
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12.06.2022 17:47 Ответить
Glory to the Heroes !
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12.06.2022 17:52 Ответить
Увеличение поставок вооружений в Украину - уменьшат потери сил демократических стран и увеличат потери бесов Империи!
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12.06.2022 17:54 Ответить
Герої не вмирають!
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12.06.2022 18:14 Ответить
Спосивай з миром брате!

Не забудемо ! Помстимося!
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12.06.2022 18:21 Ответить
R.I.P герой, Джордан Гетлі, молодий хлопець був.

Ось так, британці помирають за Україну, а деякі громадяни України чекають приходу рускаго міра.
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12.06.2022 18:52 Ответить
You`v done grate,man.You r a hero
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12.06.2022 18:57 Ответить
Слава Герою ! Він мав все, але пішов захищати свободу. Усіх іноземців пам'ятатимемо і шануватимемо як рідних.
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12.06.2022 19:20 Ответить
Сумно.
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12.06.2022 19:25 Ответить
Покойся с миром дружище... Соболезнования родным и близким...
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12.06.2022 19:36 Ответить
Боже, какие ребята гибнут из-за этих зверей!
Покойся с миром, парень!
Вечная память..
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12.06.2022 20:06 Ответить
Вечная тебе память, Джордан, в наших сердцах!
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12.06.2022 20:18 Ответить
Вечная память ГЕРОЮ.
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12.06.2022 21:11 Ответить
Дивна річ - життя.Британці захищають українців а руськіє, грьобані "брати", вбивають.
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12.06.2022 21:13 Ответить
Честь і шана Великому Британцю!
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12.06.2022 21:26 Ответить
R.I.P. 🌹
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12.06.2022 22:17 Ответить
светлая память светлому человеку !
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12.06.2022 22:30 Ответить
 
 