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зерно (995) Крым (26014)

В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Россией Крыму на трассе "Таврида" у въезда в город Керчь заметили колонну из грузовых автомобилей с украинскими номерными знаками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент проекта Радио Свобода – Крым.Реалии.

Колонна состояла из четырех автомобилей, к каждому из которых был присоединен прицеп. Кузова автомобилей и прицепов были закрыты тентами. Номерные знаки серии ВТ соответствуют Херсону.

Ранее в оккупированном Крыму заметили наполненные зерном грузовики с украинскими номерами. По трассе Джанкой-Симферополь в обе стороны двигались караваны приспособленных под перевозку зерновых культур грузовиков, по 5-10 машин в колонне. Некоторые грузовики стояли на обочине из-за поломки техники или у придорожных кафе.

Читайте также: Украина начала экспорт зерна через Румынию и Польшу, - МИД

В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами 01
В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами 02
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Топ комментарии
+7
Сегодня в Параше "день Параши". Пожелаем им, чтобы он стал последним.
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12.06.2022 19:49
+6
Расєя реалізує свою національну ідею - мародерство
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12.06.2022 20:03
+5
Вангую, що скоро в Криму нашими підпільниками будуть виявлені і задокументовані фури з українською олією, кавунами, помідорами. Одним словом, в ГПУ роботи буде по вуха, До речі, хто там про Чонгар - ПОКИ НЕ НА ЧАСІ!
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12.06.2022 20:06
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Правила форума Совет форумчан
то складати такі частинки доказів до загальної схеми крадіжки зерна
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12.06.2022 19:45 Ответить
осталось надыбать директора автопредприятия для урочыстого вручения очередного звания и приза поощрительного...
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12.06.2022 19:47 Ответить
Скажіть це Маріуполю і Бучі
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12.06.2022 19:53 Ответить
Ви наївний. Нащо платити за зерно, якщо його можна просто забрати силою, реквізувати, віджати...
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12.06.2022 19:53 Ответить
****, тварь тупая.
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12.06.2022 19:54 Ответить
+++
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12.06.2022 20:03 Ответить
Да ну нахрен, от тепер заживуть. рузьке мір в Херсонській обл. 70% урожаю 2022 - ввх, 30% - "аграріям", а власникам паїв "ЗЕРО". Таке враження що ти або дебіл, або кацап вонючий.
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12.06.2022 20:02 Ответить
он на задании

Реєстрація: 30.05.2022
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12.06.2022 20:08 Ответить
Вгадав, точно вонючий кацап. В кожен кацаподім по мирному ескалібуру (М982).
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12.06.2022 20:43 Ответить
Сегодня в Параше "день Параши". Пожелаем им, чтобы он стал последним.
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12.06.2022 19:49 Ответить
нда. а пока празднуют на нашей земле и пох им. в Каменке возле Энергодара вечером салюты запускали,радовались твари и нихера им с нашей стороны не прилетело хотя расстояние 5 км. салюты местные коллаборанты подогнали,наврядли буряты с собой тянули
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12.06.2022 22:57 Ответить
Расєя реалізує свою національну ідею - мародерство
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12.06.2022 20:03 Ответить
наверное ростовских дальнобойщиков вызвали для перевозки...
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12.06.2022 20:05 Ответить
Верещучка нехай займеться, всеж таки цілий Міністр з окупований територій, а їх тепер достатньо...
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12.06.2022 20:05 Ответить
Вангую, що скоро в Криму нашими підпільниками будуть виявлені і задокументовані фури з українською олією, кавунами, помідорами. Одним словом, в ГПУ роботи буде по вуха, До речі, хто там про Чонгар - ПОКИ НЕ НА ЧАСІ!
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12.06.2022 20:06 Ответить
некоторые хазяйва машин добровольно,ну и за деньги наверное,передали врагу для вывоза зерна.
их надо все на заметку и в СБУ-выяснить кто управлял,кто передал ну и дальше по плану.Наказание должно быть обязательно.
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12.06.2022 20:45 Ответить
Для аматорів пісюаніста то напевно новина.
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12.06.2022 21:54 Ответить
Вже час бомбити Керченський міст!
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13.06.2022 01:11 Ответить
 
 