В оккупированном Крыму замечены зерновозы с украинскими номерами. ФОТО

В оккупированном Россией Крыму на трассе "Таврида" у въезда в город Керчь заметили колонну из грузовых автомобилей с украинскими номерными знаками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент проекта Радио Свобода – Крым.Реалии.

Колонна состояла из четырех автомобилей, к каждому из которых был присоединен прицеп. Кузова автомобилей и прицепов были закрыты тентами. Номерные знаки серии ВТ соответствуют Херсону.

Ранее в оккупированном Крыму заметили наполненные зерном грузовики с украинскими номерами. По трассе Джанкой-Симферополь в обе стороны двигались караваны приспособленных под перевозку зерновых культур грузовиков, по 5-10 машин в колонне. Некоторые грузовики стояли на обочине из-за поломки техники или у придорожных кафе.

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