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Британская компания предоставит Украине 10 роботов-саперов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Британская оборонная компания QinetiQ предоставит Украине 10 саперных роботов TALON для разминирования территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

TALON поедет разминировать Украину. Это саперный робот, не только определяющий место "подарков", но и обезвреживающий их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ подгонит еще 10.

Малыш берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часов, а в режиме ожидания до 7 суток", - говорится в сообщении.

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Британская компания предоставит Украине 10 роботов-саперов 01

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Британцы наши лучшие друзья в англо-саксонском мире. Дело в том что руссо-туристо достали их больше других!
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12.06.2022 19:44 Ответить
Дорого стоят, наверное. Я бы очень бережно к ним относился бы. Есть кого вперед посылать.
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12.06.2022 19:45 Ответить
Точно не Патрона, я б вперед посилав різного роду ригоаналів, колаборантів та інших сєпарів.
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12.06.2022 19:59 Ответить
малуватый робот фйодор...не примастыришь на горб пусковую установку...
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12.06.2022 19:56 Ответить
Щиро дякуємо.
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12.06.2022 19:57 Ответить
👍👋
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12.06.2022 20:58 Ответить
Це гарна новина, головне, щоб їх не задіяли в охороні головного садиста над піаніно!
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12.06.2022 21:57 Ответить
 
 