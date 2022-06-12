Британская компания предоставит Украине 10 роботов-саперов. ФОТО

Британская оборонная компания QinetiQ предоставит Украине 10 саперных роботов TALON для разминирования территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

TALON поедет разминировать Украину. Это саперный робот, не только определяющий место "подарков", но и обезвреживающий их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ подгонит еще 10.

Малыш берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг. Силовая установка позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часов, а в режиме ожидания до 7 суток", - говорится в сообщении.

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