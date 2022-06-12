В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Пограничники Житомирского отряда во время патрулирования акватории реки Тетерев Киевской области обнаружили фрагмент российской тактической управляемой авиационной ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Двигаясь на катере, в камышах недалеко от одного из островов реки, военнослужащие обнаружили фрагмент тактической управляемой авиационной ракеты класса "воздух – поверхность" производства РФ.
На место обнаружения взрывоопасного предмета вызваны сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также об обнаружении доказательства вооруженного вторжения России в Украину, сообщены соответствующие правоохранительные органы.
Топ комментарии
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий12.06.2022 19:56
+7 Dust
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+7 Alexx Lexton
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Кожного дня СОТНІ таких "подарунків" знаходять.
А "збройне вторгнення" вже вісім років доказувати не потрібно.
Мінери тільки під Києвом десятки відео показували.