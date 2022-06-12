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В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Пограничники Житомирского отряда во время патрулирования акватории реки Тетерев Киевской области обнаружили фрагмент российской тактической управляемой авиационной ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ 01

Двигаясь на катере, в камышах недалеко от одного из островов реки, военнослужащие обнаружили фрагмент тактической управляемой авиационной ракеты класса "воздух – поверхность" производства РФ.

На место обнаружения взрывоопасного предмета вызваны сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также об обнаружении доказательства вооруженного вторжения России в Украину, сообщены соответствующие правоохранительные органы.

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Топ комментарии
+9
спасибо тебе, ракета!!! шо не долетела !!!
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12.06.2022 19:56
+7
дембільнулась в очерет
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12.06.2022 19:52
+7
річ у тім, що асфальтоукладчики для цього непридатні.
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12.06.2022 21:24
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дембільнулась в очерет
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12.06.2022 19:52 Ответить
з надзвичайних ситуацій?целеуказателей офис банит?
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12.06.2022 19:53 Ответить
спасибо тебе, ракета!!! шо не долетела !!!
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12.06.2022 19:56 Ответить
Що за типільна новина?!
Кожного дня СОТНІ таких "подарунків" знаходять.
А "збройне вторгнення" вже вісім років доказувати не потрібно.
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12.06.2022 19:59 Ответить
Знаходять уламки, а не частини, які можна ідентифікувати, якось так…
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12.06.2022 21:02 Ответить
Та в загалі повністю ЦІЛІ знаходять не розірвавшився.
Мінери тільки під Києвом десятки відео показували.
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12.06.2022 22:26 Ответить
Извлечь и вернуть назад отправителю!
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12.06.2022 20:16 Ответить
річ у тім, що асфальтоукладчики для цього непридатні.
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12.06.2022 21:24 Ответить
Колись там плотву ловив на вудку, чудова річка.
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12.06.2022 21:52 Ответить
Треба б було вернути власникам, але ж ...Дохідність від прокату "Сватів" це важливіше.
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12.06.2022 22:00 Ответить
наконец-то нашли доказательство вторжения
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12.06.2022 22:06 Ответить
Вислати назад, на заявника...
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12.06.2022 22:20 Ответить
Лежить так окуратно. Ніби поклали. На пузі доповзла?
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13.06.2022 00:04 Ответить
 
 