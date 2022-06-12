В камышах реки Тетерев на Киевщине обнаружена российская авиационная тактическая ракета, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники Житомирского отряда во время патрулирования акватории реки Тетерев Киевской области обнаружили фрагмент российской тактической управляемой авиационной ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Двигаясь на катере, в камышах недалеко от одного из островов реки, военнослужащие обнаружили фрагмент тактической управляемой авиационной ракеты класса "воздух – поверхность" производства РФ.

На место обнаружения взрывоопасного предмета вызваны сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также об обнаружении доказательства вооруженного вторжения России в Украину, сообщены соответствующие правоохранительные органы.

Читайте: Россия держит в Черном море 40 крылатых ракет