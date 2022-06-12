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беспилотник (2075) Литва (2117)

Литва закупила для передачи Украине шесть разведывательных беспилотников стоимостью 990 тыс. евро. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом Война в Украине

Власти Литвы закупили для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL, Вооруженные силы Украины вскоре получат четыре из них.

Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Литва закупила для передачи Украине шесть разведывательных беспилотников стоимостью 990 тыс. евро 01

"Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость - 990 тысяч евро (стоимость шести беспилотников - ред.)", - говорится в сообщении.

По его словам, четыре беспилотника передадут ВСУ в ближайшее время, а еще два - через два месяца.

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Беспилотники EOS C VTOL взлетают и приземляются как коптер, в небе ведет себя как самолет. Максимальная дальность полета – 120 км, максимальная скорость – 107 км/ч, оснащены тихим двигателем и противостоят сильному ветру.
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Топ комментарии
+35
а зеслуги і коломойша нічого не закупили. крім ботів на подоляківській фабриці і продажних журналістів типу мосейчук.
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12.06.2022 20:19
+35
Дякуємо, литовські брати!!!
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12.06.2022 20:24
+24
Респект та щира подяка лієтувцям,лісовим братам!!!))
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12.06.2022 20:24
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ну очень хорошие сапоги...
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12.06.2022 20:16 Ответить
https://twitter.com/i/status/1535872490416885762
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12.06.2022 21:35 Ответить
нормально..теперь бубе не висят 990 йэвроштук...
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12.06.2022 20:17 Ответить
а зеслуги і коломойша нічого не закупили. крім ботів на подоляківській фабриці і продажних журналістів типу мосейчук.
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12.06.2022 20:19 Ответить
Якце нічого? А Лєнка-ополченка візитівки електронні та антіковідні інструкції!!)))
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12.06.2022 20:28 Ответить
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12.06.2022 20:44 Ответить
Потрібно ці шоколадки , запхати цим зеленим виродкам в іхні дупи ??

Це жахлива і ганебна гумдопомога для наших бійців 😠
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12.06.2022 20:51 Ответить
Зрадник головы
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12.06.2022 22:09 Ответить
Не знаю хто виробник, але було би цікаво, як би ним виявився "Рошен"!
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13.06.2022 07:43 Ответить
))) А окупанти отримали шоколад "АЛЬОШКА"))))
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13.06.2022 07:48 Ответить
Дякуємо, литовські брати!!!
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12.06.2022 20:24 Ответить
Респект та щира подяка лієтувцям,лісовим братам!!!))
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12.06.2022 20:24 Ответить
дякуємо!
одне не дає спокою - скільки б могли закупити наші "честные литса" на гроші , намудихані за три роки їхнього дерибану... на дорогах, ковіді, вакцині, будівництві і пр. ****** !!!
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12.06.2022 20:27 Ответить
Та і на оборонці надерібанили чимало!!!!))
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12.06.2022 20:30 Ответить
Це ж така мізерія для зе самому закупити. Ось і відповідь на плач Резніченко і Мельника. Закупіть за гроші олігархів хоть щось. Порошенко залишіть в спокою
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12.06.2022 20:34 Ответить
Дякуємо. Від щирого серця.
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12.06.2022 20:39 Ответить
и это правильно. давать деньги нашим ЗЕ-клептократам, это все равно что их выбросить. а так, эти необходимые сейчас вещи, попадут на фронт защитникам Украины.
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12.06.2022 20:44 Ответить
А ти мабуль хотів з твоїм обличчям,за арестовича промовчу? Чи краще хай мівіну їдять?
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12.06.2022 20:50 Ответить
Михаил Довгун

Якщо ти не розумієш, чому люди обурюються такими обгортками, то це невиліковно.
Мабудь батьки в дитинстві не навчили хоть якісь моралі та поваги до інших,
доречі, це характерно для ригів, зебілі та їх палких прихильників.
Навіть у совку ні в роки ДСВ, ні потім на харчах для армії не ліпили фото сталіна, і далі по списку,
не кажучи вже про таких шісток, як обДрестович.
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12.06.2022 21:27 Ответить
Ідіот-це не лікуєтся, на жаль...
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13.06.2022 06:30 Ответить
Яка ж повага до Литви!!! А ми у відповідь серем їм в душу даючи невзорову громадянство((
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12.06.2022 23:30 Ответить
 
 