Литва закупила для передачи Украине шесть разведывательных беспилотников стоимостью 990 тыс. евро. ФОТО
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Власти Литвы закупили для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL, Вооруженные силы Украины вскоре получат четыре из них.
Об этом сообщил литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Мы только что купили еще четыре современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 тысяч евро. Общая стоимость - 990 тысяч евро (стоимость шести беспилотников - ред.)", - говорится в сообщении.
По его словам, четыре беспилотника передадут ВСУ в ближайшее время, а еще два - через два месяца.
Беспилотники EOS C VTOL взлетают и приземляются как коптер, в небе ведет себя как самолет. Максимальная дальность полета – 120 км, максимальная скорость – 107 км/ч, оснащены тихим двигателем и противостоят сильному ветру.
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Це жахлива і ганебна гумдопомога для наших бійців 😠
одне не дає спокою - скільки б могли закупити наші "честные литса" на гроші , намудихані за три роки їхнього дерибану... на дорогах, ковіді, вакцині, будівництві і пр. ****** !!!
Якщо ти не розумієш, чому люди обурюються такими обгортками, то це невиліковно.
Мабудь батьки в дитинстві не навчили хоть якісь моралі та поваги до інших,
доречі, це характерно для ригів, зебілі та їх палких прихильників.
Навіть у совку ні в роки ДСВ, ні потім на харчах для армії не ліпили фото сталіна, і далі по списку,
не кажучи вже про таких шісток, як обДрестович.